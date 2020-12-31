У чому зустріти Новий 2021 рік? Хоч у піжамі – аби не червоній!

Забути про епідемію, про все інше – поринути у підбір святкового вбрання. Шикарний вигляд підніме настрій, а значить – імунітет

Оскільки 2020 рік запам’ятався дефіцитом розваг і можливостей вигуляти красиві наряди, то хоча би в новорічну ніч можна собі це дозволити! І це є беззаперечною істиною навіть якщо ви зустрічаєте вдома, а не на вечірці чи в ресторані. Хоча, застерігаємо: при цьому слід не перестаратися з прикрасами – у рік білого металевого бика, кажуть, варто остерігатися зайвого блиску. Тож якщо роздуми про те, що одягнути на новий рік ви відкладали на останній момент, то ось декілька порад від дизайнерів, стилістів та модних журналів, аби поринути у підбір новорічного образу і досягти успіху, не бігаючи 31 грудня по магазинах. Ваша шафа – справжня печера чудес, лише придивіться.

Психологи вже давно кажуть – поганий настрій знищує імунітет, а значить треба використовувати усі способи, аби його підняти. То чому б не зробити це, підбираючи святковий образ?

Українські дизайнери: зверніть увагу на оксамит і драпування

Дизайнер Андре Тан теж радить зважати на символ наступного року, і тому, на його думку, при підборі наряду слід використовувати дуже «домашнє» правило – «що скромніше, то модніше». Тому коштовності з камінням слід сховати у шкатулку, а от металевий блиск може порадувати Бика. «Розбавте свої наряди клатчем з лелітками або довгою моносережкою (буде в тренді весь наступний рік)», – пише дизайнер. Також він каже, що хітом новорічної ночі буде оксамит, і неважливо, що це – комбінезон, спідниця чи блузка. Хоча зізнається, що його фаворитка – асиметрична сукня з одним відкритим плечем для поцілунків коханого.

Дизайнер Андре Тан радить зважати на символ наступного року

Ну, може у вас залишилось в шафі щось подібне. Але не забуваємо про важливий нюанс: оксамит передбачає ідеальну посадку, адже складки додадуть пару зайвих кілограмів.

А ще Андре Тан жартома пропонує: раз ми ледве не половину 2020 року провели в піжамі, то чому не зустріти так і Новий рік? Та при цьому стиліст радить звернути увагу на щільність тканини – вона не має бути надто тонкою, а от новорічних принтів краще уникати. Нагадаємо й очевидне: слід оминати всі відтінків червоного в нарядах і хижі принти – адже такі рішення хоч і ефектні, але точно дратуватимуть Бика.

Стиліст реаліті-шоу "Супер топмодель по-українськи" Юрій Варивода радить звернути увагу на драпування. «Зараз на піку – драпування (спадаюча складками або хвилями тканина, –Ред.). Неважливо, буде це вбрання класичного крою чи складного, довге чи коротке, з глибоким декольте чи закритими руками і шиєю. Драпування прикрасить будь-яке з них», – говорить Юрій Варивода.

Модні журнали: у стилі нового буржуа чи з нотами футуризму

Культовий модний журнал Vogue пише, що універсальним святковим вбранням на Новий рік є сукня з лелітками. «Радимо звернути увагу на сяйливі сукні довжини міні, натхнені естетикою яскравих 80-х» (це ще й у мамину шафу залізти? – Авт.), – нагадує глянець.

Фото: Vogue

Також модна редакція пропонує зробити ретро-цитування буржуазного шику й елегантності на новий лад. Приталені картаті жакети, напівпрозорі корсети й золота біжутерія – це дозволить себе відчути новими буржуа. «У поточному сезоні такі образи – не старорежимні, а гостромодні – найкращий привід зіграти в головну героїню французького роману 70-х», – йдеться на сайті Vogue.

Якщо ж ви не вірите астрологам, то можете обрати наряд у класичному поєднанні червоного з золотим. «Цього року головний колірний акцент рекомендуємо зробити на сукні шляхетного відтінку червоного дерева з фігурним вирізом і акцентом на талії, а блиск золотих аксесуарів стане правильним облямуванням всього образу», – зазначають в редакції.

Інший відомий модний журнал L'officiel у якості одного із варіантів пропонує звернутися до теми футуризму, адже десятиріччя, що починається, точно принесе нам чимало вражаючих відкриттів і перспектив. (Он, гляньте лишень, які плани з освоєння космосу реалізовує Ілон Маск!) «До цього варто як слід підготуватися, а почати можна з сукні! У 20-х роках минулого століття одяг майбутнього представляли як переграну моду Античності або Середньовіччя. Подібні фантазії є у відомих будинків моди – Fendi з JW Anderson. Сяючі, ніби вилиті з космічного матеріалу сукні створили Balenciaga і Versace», – йдеться в матеріалі L'Officiel.

Можливо, щось подібне ви зможете знайти і у своєму гардеробі? А як не знайдете, то елегантна і зручна піжама точно вас не зрадить.

Юлія Горбань, Київ