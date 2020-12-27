Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік

В Україні у понеділок, 28 грудня, очікується мокрий сніг та дощ, температура становитиме від 2° морозу до 3° тепла, але в наступні дні підвищуватиметься і 31 грудня повітря місцями прогріється до +14°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«28 грудня хмарна погода. Мокрий сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних та західних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла. У східній частині без опадів; температура вночі 7-12° морозу, день 0-5° морозу», - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

У Києві та Київській області 28 грудня мокрий сніг та дощ, вранці, вдень ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі у столиці 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла; по області вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У наступні два дні, 29-30 грудня, в Україні збережеться хмарна з проясненнями погода.

29 грудня у західних, північних, вночі і в більшості центральних областей дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів; 30 грудня без опадів, лише на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах дощ, в горах з мокрим снігом. У східних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с, 29 грудня в Україні, крім східних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3° тепла до 2° морозу, у східних та Сумській областях до 6° морозу, 29 грудня на Одещині та місцями у західних областях, 30 грудня у південних та центральних областях 1-6° тепла; вдень 4-9° тепла, у південній частині 8-13° тепла, на сході 1-4° тепла.

У столичному регіоні 29-30 грудня буде хмарно з проясненнями. 29 грудня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, 30 грудня без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

Водночас 31 грудня – 1 січня синоптики обіцяють в Україні переважно суху погоду та підвищення температури повітря.

Зокрема, місцями невеликі дощі очікуються 31 грудня в західних, вдень у більшості північних областей; 1 січня вночі в Карпатському регіоні та північно-західних, вдень у південно-східних областях. На решті території без опадів.

Температура у східних областях вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території 31 грудня вночі 2-8° тепла, вдень 5-11°, у південній частині місцями до 14°, 1 січня вночі 0-6° тепла, вдень 2-8°, на півдні країни місцями до 11° тепла.

У Києві 31 грудня - 1 січня без опадів. Місцями невеликий дощ можливий лише вдень 31 грудня.

Температура 31 грудня вночі становитиме 2-7° тепла, вдень 5-10°; 1 січня вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.