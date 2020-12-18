COMFY розпочав благодійну кампанію «Я БУДУ..!» та подвоїть зібрані кошти

COMFY повідомляє про старт благодійної кампанії «Я БУДУ..!» на підтримку підопічних БФ KIDDO.

17 грудня на сайті COMFY.UA розпочалась благодійна кампанія «Я БУДУ..!». Проєкт створено на підтримку Благодійного фонду Kiddo, який нині надає адресну допомогу 370 важкохворим дітям, у тому числі з хронічними захворюваннями. Мета кампанії – надавати системну грошову допомогу дітям для покриття щомісячних витрат на лікування, завдяки якому вони можуть повноцінно жити.

«Я БУДУ..!» - це історія про звичайних дітей. Вони живуть нормальним життям. Ходять до школи, грають з друзями, захоплюються. Мають звичайні для дітей мрії – стати архітектором, вчителем, блогером… Та буває, що в цих історіях все вирішують ліки. Невеличка умова, яка супроводжує дитину протягом довготривалого шляху. Обов’язкові ліки, без яких дитина не може нормально жити.

Долучитися до благодійного проєкту може кожен небайдужий, переказавши будь-яку суму через платформу проєкту https://kiddo.comfy.ua/. COMFY також долучається і щомісяця буде подвоювати зібрані кошти.

COMFY — перший омніканальний ритейлер побутової техніки та гаджетів в Україні, найефективніший ритейлер у галузі. COMFY.UA входить до топ-5 найбільших онлайн-гравців ринку. Благодійному фонду KIDDO надає допомогу з 2014 року.

www.comfy.ua

KIDDO – благодійний фонд, з 2012 року надає адресну допомогу важкохворим дітям. Фонд закуповує необхідні медикаменти, зокрема й ті, які недоступні в Україні. У 2020 році зібрали та надали допомогу на суму понад 14 мільйонів гривень.

www.kiddo.ua

Фото з відкритих джерел та COMFY