Тарас Масляк, головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні

– Якщо хвороба одразу проявляється задухою, слабкістю, тобто більшою інтоксикацією, то це значить, що далі стан тільки погіршуватиметься. Тому люди мають бути насторожені і розуміти це. На обізнаність пацієнтів мають працювати і медики, і центри громадського здоров’я. Потрібно більше розказувати про протікання, самозахист, індивідуальну безпеку. Ми маємо більше вимагати дотримання усіх санітарно-гігієнічних норм, про які говорять спеціалісти. Люди, які не мали контакту з цією бідою, на жаль, цим нехтують. А частина людей досі вважає, що ковід придуманий…

– А чи можна з початку захворювання якось зрозуміти, що хвороба буде протікати важко? Є якісь симптомні «маркери»?

Крім того, збільшився рух людей в цілому, студенти поїхали на навчання. І хоча молоді люди хворіють або в легких формах, або безсимптомно, та вони передають інфекцію старшим. І вже люди похилого віку надходять до нас із важкими формами. А ще, як бачимо вже зараз, погодні умови все ж мають вплив на розповсюдження вірусу.

Передусім з неповноякісним лікуванням початку захворювання ковідом первинною ланкою. Часто людей, які захворіли, сімейні лікарі і поліклініки лікують всіма «можливими і неможливими» препаратами. Тобто не дотримуються вимог МОЗ про призначення аналізів, які показують, чи доцільний антибіотик, а просто «луплять» його безпідставно. Тоді такі пацієнти (або ж ті, що самі призначають собі антибіотики) потрапляють до нас з ускладненнями – обширними пневмоніями, тобто вже у важкому стані. У жовтні-листопаді був пік таких важких випадків. Через що в нашій лікарні за 2 місяці ми відкрили три додаткові реанімації. Кожного дня в реанімацію надходило до 50 людей.

– За нашими спостереженнями, вірус, якщо можна так сказати, навпаки постарів. Був період (влітку), коли він вражав більше молодих людей. Зараз знову бачимо, що старших людей у лікарні більше, ніж молодих. Молоді люди значно легше переносять коронавірусну інфекцію – ми це бачимо і по працівниках, і по пацієнтах.

– Хоча постійно кажуть, що коронавірус мутує, не думаю, що він особливо змінився за клінічними проявами. Наші спостереження є такими: вірус як викликав на початку легеневу патологію – ускладнену вентиляцію легень, так і викликає досі… Так само досі спостерігаємо, як ускладення, поодинокі тромбоемболії, інфаркти, інсульти.

– Уже 9 місяців, як в Україні – епідемія. Чи можете сказати зі спостережень за хворими, що за цей час вірус змінився?

З початком епідемії Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня взяла на себе основний удар із лікування пацієнтів з COVID-19 і досі його успішно тримає, перепрофілювавши більшість відділень. Не дарма високу оцінку закладу цього року дало представництво ВООЗ в Україні. З очільником лікарні Тарасом Масляком Укрінформ поспілкувався про накопичений досвід у спостереженні та лікуванні пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Адже хоча щодня ми й бачимо десятки наукових досліджень про COVID-19, все ж найкраще знають ситуацію саме практики.

– Ваші колеги кажуть, що у пацієнтів з коронавірусом цитокіновий шторм проявляється десь на 9−10 день хвороби. А також, що дні хвороби з п’ятого по десятий часто є найбільш тривожним часом для ускладнень COVID-19. Ви теж це помітили?

– Одразу скажу, що цитокіновий шторм виникає лише у хворих, які мають середню і важку форму протікання ковіду. Але якщо їх правильно не пролікувати, то легка форма переходить у важку. Проблема у тому, що хворі лікуються вдома, і у період з 7 по 9 день, коли має бути висока настороженість, сімейні лікарі не оглядають їх і пропускають ускладнення. Тому пневмонії розвиваються блискавично. Якщо при цьому у пацієнта ще й були супутні проблеми – надлишкова вага, цукровий діабет, серцеві захворювання, то ще й ускладнень не уникнути. Також проблеми створюють наявні психоневрологічні захворювання, бо ковід дуже б’є по судинній стінці (сітці) – страждають печінка, підшлункова, головний мозок, а не лише легені.

Проблема у тому, що хворі лікуються вдома, і у період з 7 по 9 день, коли має бути висока настороженість, сімейні лікарі не оглядають їх і пропускають ускладнення

– З якими наслідками ковіду до вас звертаються найчастіше?

– Якщо не було супутньої тяжкої патології, то в людей виникають різні порушення кровопостачання – тромбофлебіти (утворення згустка крові, меншого за розміром ніж внутрішній просвіт судини, на внутрішній стінці вени, що викликає запалення), тромбози, інсульти, порушення серцевої діяльності. Після перенесеного ковіду страждає також дрібна судинна сітка.

– Чи були пацієнти з нетипово тривалим перебігом?

– На сьогодні маємо з десяток пацієнтів, які лікуються до місяця і більше, оскільки ковід ніяк не проходить не лише симптоматично, а й клінічно – вірус постійно висіюється. У якийсь час розвиток хвороби призупиняється, але потім бачимо, що легенево-серцеві проблеми починають наростати. З нетипових випадків у нас були тромбоз глибоких вен, тромбоз артерій і тромбоз нижньої черевної артерії. Остання патологія дуже рідко трапляється, але є саме наслідком коронавірусу. Проте зазначу, що в аналізі людини з цією патологією були супутні захворювання крові.

– Нервова система теж страждає?

У нас було три чи чотири пацієнти з суїцидальними спробами, що ми трактуємо як ускладнення коронавірусної хвороби. Тобто у них вірус викликав збій і ураження нервової системи

– Дуже проблематично те, що як ускладнення ковіду ми досить часто спостерігаємо нервово-психологічні зриви. Це стани по типу різних неврозно-істеричних випадків. Маємо з десяток пацієнтів, у яких попередньо не було проблем, але у них спостерігалися саме такі наслідки. Також у нас було три чи чотири пацієнти з суїцидальними спробами, що ми трактуємо як ускладнення коронавірусної хвороби. Тобто у них вірус викликав збій і ураження нервової системи. Таким пацієнтам ми призначали комплексне лікування, що включає заспокійливі, транквілізатори. Подібне ураження нервової системи зворотне і зупинити ці прояви можливо, хоча як це позначиться на стані людини в майбутньому – поки ніхто не знає.

– У вашій лікарні пацієнтів з підтвердженим ковідом лікують безкоштовно на 100%, а тих, у кого не підтверджений – частково безкоштовно. У цілому лікарі кажуть, що пацієнтів з хибнонегативним результатом тестів десь близько 30%. Як вирішити цю проблему? І чи можна сказати, що більшість пневмоній зараз – це таки ковід?

– Відповідно до наказів МОЗу, безкоштовно лікуються хворі, у яких є лабораторне підтвердження ковіду – тобто аналіз, зроблений полімеразною ланцюговою реакцією. Якщо немає пітвердженого аналізу, то такого пацієнта лікують по протоколу неспецифічної пневмонії – як терапевтичне захворювання. Вартість такого лікування близько 4 тисяч гривень, і на таку суму ми забезпечуємо допомогу державним коштом. Решту, якщо потрібно, людина мусить докупити.

Безкоштовно лікуються хворі, у яких є лабораторне підтвердження ковіду. Якщо немає пітвердженого аналізу, то такого пацієнта лікують як терапевтичне захворювання. Вартість такого лікування близько 4 тисяч гривень

Якщо людина, що надходить до нас, має направлення сімейного лікаря на обстеження, вона отримає безкоштовно КТ чи рентген. Якщо такого направлення немає, то потрібно заплатити. Це правильний підхід, бо змушує усіх задекларуватися. На кожного лікаря держава виділила певну суму коштів і ці кошти відшкодовує. Держава поступає справедливо – вони платитиме за кожну людину, що дисциплінована і виконує всі вимоги МОЗу і уряду.

Як оплачувати лікування пацієнтів, у яких клінічно ковід, але хибнонегативні результати – має вирішувати міністерство охорони здоров’я і НСЗУ. Ми, як заклад, писали відповідні звернення з проханням це питання розглянути. Але все ж має бути дисципліна у пацієнтів. До того ж, не всі люди мають ковід. Неспецифічні пневмонії (наразі вони зустрічаються у 30-40% пацієнтів), були і будуть і мають лікуватися як загальне неспецифічне захворювання, на що теж виділяються певні кошти. Це згадані 4 тисячі гривень.

– Інфекціоністи кажуть, що відслідковувати динаміку розвитку запалення легень найкраще на УЗД, але у нас практично не розвинений такий метод діагностики. Чи ви його використовуєте?

– Ми застосовуємо цей метод доволі часто, але він все одно не настільки показовий як комп’ютерна томографія. Ця рекомендація прийшла до нас із-за кордону, бо УЗД-апаратів значно більше, ніж томографів. Але це має бути спеціальний УЗД-апарат для обстеження легенів, бо звичайний не покаже осередки запалення. Як би ми не хотіли, все ж для протокольного заключення саме по COVID-19 найкраще підходить комп’ютерна томографія, адже УЗД чи навіть рентген не такий інформативний.

– Яку рекомендацію ви можете дати людям, у яких тільки-но підтвердили ковід? Що їм слід зробити в першу чергу?

– Передусім треба звернутися до свого сімейного лікаря, який би кваліфіковано дав пораду, що і як робити в перші години і перші дні. Повторюся, що наші сімейні лікарі мусили б все таки частіше оглядати своїх пацієнтів особисто і давати правильні поради, не починаючи лікування одразу з антибіотикотерапії. Для первинної ланки це особливо важливо, бо коли людина, пролікована різними антибіотиками потрапляє у стаціонар, то після цього підібрати ефективне лікування важко. А краще берегти себе, щоб не захворіти – носити маски, мити руки, не мочити ноги і не застуджуватися, уникати скупчень людей, провітрювати приміщення тощо. Як бачимо, весь світ живе за таким методом і нічого мудрішого, на жаль, не знайшов. А ще раджу багато ходити, бо це покращує роботу серцевого м’язу, і правильно харчуватися.

Юлія Горбань, Київ