Укрпошта оголосила про початок роботи «скриньки новорічного чарівника»

Національний поштовий оператор Укрпошта оглосила про початок роботи традиційної "скриньки новорічного чарівника".

Про це повідомляється на сторінці компанії в Фейсбуці.

"Напиши листа новорічному чарівнику та отримай подарунок​. Тисячі конвертів з побажаннями щороку потрапляють до поштової скриньки новорічного чарівника. Він уважно читає кожне послання та таємно надсилає відповіді Укрпоштою ", - розповіли в Укрпошті.

​У рамках цьогорічної акції Укрпошта залучила партнерів, які допоможуть обрати накращі листи, за адресою яких буде надіслано не лише відповідь від Укрпошти, але й дитчі подарунки.

"Цього року в чарівника ще важливіша місія — допомогти Укрпошті та партнерам влаштувати феєрію сюрпризів! Чарівник вибере щирі, цікаві та оригінальні листи, а ми надішлемо діточкам подарунки", - зазначили в компанії.

​Надсилати листи слід за адресою: Новорічному чарівнику​, місто Київ, вул. Хрещатик, 22, 01001.

В Укрпошті також нагадали, не забувати з писати на коверті свою зворотню адресу.

Укрпошта вже не перший рік традиційно перетворюєься на Новорічну резиденцію під час зимових свят, що стартують 19 грудня у день Святого Миколая. Минулого року партнером компанії виступило видавництво “Ранок”.