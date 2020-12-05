Укрпошта оголосила про початок роботи «скриньки новорічного чарівника»

Укрпошта оголосила про початок роботи «скриньки новорічного чарівника»

Укрінформ
Національний поштовий оператор Укрпошта оглосила про початок роботи традиційної "скриньки новорічного чарівника".

Про це повідомляється на сторінці компанії в Фейсбуці.

"Напиши листа новорічному чарівнику та отримай подарунок​. Тисячі конвертів з побажаннями щороку потрапляють до поштової скриньки новорічного чарівника. Він уважно читає кожне послання та таємно надсилає відповіді Укрпоштою ", - розповіли в Укрпошті.

​У рамках цьогорічної акції Укрпошта залучила партнерів, які допоможуть обрати накращі листи, за адресою яких буде надіслано не лише відповідь від Укрпошти, але й дитчі подарунки.

"Цього року в чарівника ще важливіша місія — допомогти Укрпошті та партнерам влаштувати феєрію сюрпризів! Чарівник вибере щирі, цікаві та оригінальні листи, а ми надішлемо діточкам подарунки", - зазначили в компанії.

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​Надсилати листи слід за адресою: Новорічному чарівнику​, місто Київ, вул. Хрещатик, 22, 01001.

В Укрпошті також нагадали, не забувати з писати на коверті свою зворотню адресу.

Укрпошта вже не перший рік традиційно перетворюєься на Новорічну резиденцію під час зимових свят, що стартують 19 грудня у день Святого Миколая. Минулого року партнером компанії виступило видавництво “Ранок”.

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