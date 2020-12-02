Володимир Бугров, проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка

Ми координуємо свої зусилля задля того, щоби наш рідний університет був кращим для нас усіх

Володимир Бугров разом з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вже 36 років – тут на філософському факультеті він здобув вищу освіту, з 91-го року став аспірантом, з 95-го працює викладачем, доцентом, заступником декана на філософському факультеті, професором, виконував обов’язки завідувача кафедри історії філософії. З 2009 року – він проректор з науково-педагогічної роботи. Нині Володимир Бугров бере участь у другому турі виборів ректора Київського національного університета. - Пане Володимире, почну відразу зі злободенного і актуального – чому вже кілька років поспіль університет Шевченка втрачає позиції в міжнародних рейтингах? У рейтингу QS World University Ranking у 2020 – 541 місце (поступившись Харківському університету ім. Каразіна - 491). За п’ять років університет втратив у цьому рейтингу 100 позицій (у 2015 – були місця 421-430) і втратив в цьому рейтингу звання кращого університету України. Британський THE World university ranking дає КНУ місце між 801 і 1000. Рейтинг Webometrics-2019 Національна дослідна рада Іспанії – 1192 місце (кращий з українських). Вище кращого університету України в міжнародних рейтингах вже стоять два університети Казахстану. Чому так відбувається? В чому причини? - Хороше питання. Воно дійсно гостре і злободенне для нас, бо ми були першим українським університетом, який спробував зайти у рейтинг QS, а потім і колегам допомагали розібратися з тим, що таке рейтинги. Але рейтинг – це лише інструмент, як термометр, який показує нам температуру. Ми не можемо ображатися на інструменти, тому уважно кожного року аналізуємо критерії, за якими укладаються рейтинги, і бачимо, скажімо, що у нас недостатньо розвинена інтернаціоналізація. Наприклад, наші друзі і колеги з Харківського національного університету імені В.Каразіна підвищили рівень інтернаціоналізації за рахунок медичного факультету і нас у рейтингу випередили. Тому наш ректор Леонід Васильович Губерський ініціював створення у нас чотири роки тому відділення медицини. Ми працюємо за англомовною програмою з іноземними студентами, але ставимо достатньо високу планку до їх вступу і навчання. Скажімо, ми посідаємо найвище місце серед українських університетів у тому ж QS в опитуванні роботодавців. Для нас це дуже важливо, ми співпрацюємо з великими компаніями, з малим і середнім бізнесом з тим, щоб адаптувати наші програми до вимог сьогодення. Не для того, щоб готувати фахівців «в повітря», а для того, щоб вони ефективно працювали й отримували гідну заробітну платню. Ви згадали про казахські університети, але там була цільова державна програма, як вивести Казахські університети у світові рейтинги на найвищі позиції. Поки що ми разом з нашими колегами з Сум, Львова, Харкова, Одеси прямуємо самі. Ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити якість освіти та якісні наукові дослідження, але в цьому нам потрібна підтримка також і держави. Ось тоді, я думаю, ми піднімемося в рейтингах і будемо на належних місцях, що стане показником не лише для нашого університету, але й для нашої держави. Бо це – промоція держави на міжнародному рівні. ПОТРІБНО ПРИЩЕПЛЮВАТИ НЕТЕРПИМІСТЬ ДО ПЛАГІАТУ ВІД ПЕРШОГО КУРСУ, А ЩЕ ЛІПШЕ ЗІ ШКІЛЬНОЇ ЛАВИ - Відразу ж і запитаю, чи на достатньому рівні фінансується університет? На які напрямки йде державне фінансування, а на що ви заробляєте самі? - Ми маємо достатньо велике фінансування, чи не найбільше серед українських університетів, але я кажу, що цього завжди мало. Скажімо, бюджет Гарварда, разом з ендаументом налічує біля 35 мільярдів доларів і вони говорять про те, що цього мало для сучасного університету. І ми з нашим бюджетом менше ніж 2 мільярди гривень теж кажемо, що це багато, але це мало. Насамперед, це оплата праці викладачів, співробітників університету (а ми маємо найдосконаліший науково-викладацький склад в Україні, про що свідчать ті ж міжнародні рейтинги). Звісно, це утримання понад 300 об’єктів університету, серед яких є унікальні, такі, як ботанічний сад, астрономічна обсерваторія, різноманітні колекції. Також утримання навчальних і наукових лабораторій, гуртожитків, але цього, повторюся, дійсно мало для того, щоб робити прориви. До цієї суми входить і те, що ми заробляємо самі, насамперед, за рахунок контрактного навчання, наукових досліджень та грантів. Ці кошти використовуємо в перші чергу на обладнання, на ремонти, на те, щоб всім представникам університетської спільноти було комфортно працювати, навчатися в університеті. - Якось ви сказали, що Роулінг, коли змальовувала Хогвардс, нічого не вигадувала, а описала звичайну британську систему освіти. І ця система є дуже вдалою. А чи на достатньому рівні ведуться наукові дослідження в університеті Шевченка? - Університет має найвищі показники в Україні по наукових дослідженнях, які вимірюються в індексах цитування Проте ми всі розуміємо, що треба рухатися і для цього треба певним чином змінювати систему організації наукових досліджень. Тому, що інколи питання не в тому, чи є у нас кваліфіковані дослідники, деколи питання лише в тому, як і в який спосіб ставиться завдання. Ось ці моменти будемо переглядати для того, щоб досягти в наших умовах результатів. - Інколи експерти нарікають, що наукова робота в університеті ведеться не таким належним чином, як хотілося б. Зокрема, інколи спливають скандали з плагіатом. Чи можливо цього уникнути, щоб це зазнавати репутаційних втрат? - Звичайно, ви маєте рацію. Справа в тому, що наш університет був чи не єдиним, який закрив докторську спеціалізовану вчену раду, де було виявлено плагіат – текстові запозичення, до того ж у дисертантів з інших вишів. Тут є два шляхи вирішення проблему. Один шлях - правовий. Всі - і студенти, і викладачі, і науковці повинні розуміти, що плагіат – це крадіжка інтелектуальної власності, що є неприпустимим. А другий шлях - це шлях моральний, потрібно прищеплювати від самісінького початку нетерпимість до таких проявів, від першого курсу бакалаврату, а ще ліпше - зі шкільної лави. Цими двома шляхами ми повинні рухатися, щоб не допускати таких негативних явищ ні в університеті, ні загалом в інших місцях. Тут потрібні спільні зусилля, тому, що має виробитися нетерпимість у суспільстві. Коли школяр списує в іншого, ви повинні розуміти, що це перша академічна недоброчесність. Чи студент бере чужий реферат і подає за свій, чи переписує есе з Вікіпедії – це все є академічна недоброчесність. Так само, коли викладач не згадує, на кого він спирається у своїх лекціях. Тому слід виробити суспільний імунітет до цього явища, тоді і правові механізми будуть працювати.

МОВНА ПІДГОТОВКА – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ОСВІТИ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА І МИ ЗВЕРТАЄМО НА НЕЇ ВЕЛИКУ УВАГУ - Будемо намагатися спільно до цього йти. Давайте повернемося до питання інтернаціоналізації. В сучасному світі складно уявити ефективного вченого, який не володіє англійською мовою, бо це мова наукових публікацій. А який рівень знань іноземної мови у викладачів КНУ? Чи запрошують їх викладати і читати лекції в іноземні університети? - Ми вже понад 12 років реалізовуємо концепцію вивчення іноземних мов студентами нефілологічних спеціальностей. І те, що в ній є достатньо високі здобутки, підтверджується рівнем з ЗНО в магістратуру. За цей час вже багато наших випускників стали аспірантами, частина й викладачами викладачами, і можу сказати, що ми маємо достатньо високий, як для університету, рівень володіння англійською мовою. Хоча, звісно, завжди є куди рухатися. Наших викладачів запрошують, ось на сьогоднішній день наші викладачі є в Сполучених Штатах, в Туреччині, в Польщі, у Франції, в Німеччині, Великій Британії, в Японії, де викладають англійською мовою. Інтернаціоналізація в цьому сенсі - дуже потрібний крок. Це не лише можливість ділитися знаннями чи здобувати нові, це також і реалізація нових практик. Сьогодні світ є конкурентним, і вважати, що ти найкращий, буде величезною помилкою. Варто дивитися, оцінювати і вивчати, як ті ж проблеми чи завдання вирішують інші. Досвід, коли наші викладачі їдуть за кордон, а закордонні приїжджають до нас, коли наші студенти їдуть в закордонні університети, а студенти з-за кордону приїжджають до нас, дозволяє розширяти кругозір і формувати сучасний ландшафт університету, де є спільна мета творення нових знань та суспільних відносин. Це має базуватися на хорошому знанні англійської мови для того, щоб цей досвід вивчати. - Тобто, ви часто запрошуєте іноземних лекторів до КНУ, а як ви оцінюєте: студенти спроможні сприймати в повному обсязі лекції іноземною мовою, тією ж англійською? - Я саме чому і згадав про концепцію вивчення іноземних мов. Наш ректор Леонід Васильович Губерський наполягав на тому, що ми маємо поліпшити володіння мовами у студентів, тому, що можна запросити блискучого викладача, але його не буде кому слухати тому, що не знають англійської мови. Ми вже понад 12 років тому цей шлях почали, і ним неупинно йдемо. Неможливий сучасний фізик, хімік, біолог, лінгвіст без читання сучасних журналів англійською мовою. Саме тому англійська мова, яка є сьогодні мовою науки, мовою освіти в цілому світі, вона є в нас по-суті обов’язковою для вивчення на всіх факультетах. Ми не забуваємо при цьому й про інші мови. Навіть на історичному факультеті є відділення сходознавства, де вивчають арабську, турецьку мови. Знаєте, тут така цікавинка, яка може здивувати: турецька мова потрібна, оскільки, документи часів Хмельниччини знаходяться в Стамбулі, і досить часто потрібно знати турецьку мову для того, щоб працювати з ними. Тому ось така програма у нас є. Є програми іншими мовами, наприклад французькою - на хімічному факультеті, бо у нас тісні стосунки з університетами Франції. Мовна підготовка сьогодні - невід’ємна складова освіти сучасного студента, і ми звертаємо на неї велику увагу. МИ МАЄМО СТУДЕНТІВ З ПОНАД 60 КРАЇН СВІТУ. І ЦЕ ОБОВ’ЯЗКОВА ТРАЄКТОРІЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ - Чи публікуються статті викладачів університету в авторитетних міжнародних наукових журналах? - Так, і таких журналів достатньо багато. Я вже говорив, що університет має найвищий в Україні індекс цитування, десь понад 90, сукупно для установи. Ми уважно ставимося до цих показників тому, що в цьому полягає ось та культура академічної доброчесності. Для того, щоб тебе знали, ти маєш друкуватися в журналах з високим імпакт-фактором, щоб із твоїми здобутками знайомилися дослідники інших університетів інших країн. Щороку за ініціативи нашого ректора відбувається преміювання тих, хто має високі здобутки в публікаційній активності. Це дуже важливо тому, що людина повинна мати і моральне, і матеріальне заохочення за свою наукову діяльністю.

- Університет традиційно зберігає привабливість для іноземних студентів, а про які тенденції можна говорити? Які спеціальності найбільше приваблюють іноземців? З яких країн активніше до вас їдуть? - Найбільша популярність, звичайно, медицина – англомовна програма в Інституті біології та медицини «General Medicine». Там навчається дуже багато студентів з Індії, Ірану, Туреччини. В Інституті міжнародних відносин і в Інституті права навчається багато студентів з країн пострадянського простору – Азербайджан, Білорусь, Росія, а також студенти з Європи, особливо, на магістерських програмах із міжнародного права. Студенти з Туркменістану обирають для себе спеціальності, пов’язані з майбутньою вчительською професією: фізика, математика, історія, географія. Китайські студенти обирають мовні спеціальності, а також фізику і математику. Ми маємо студентів десь з понад 60 країн і це є обов’язкова траєкторія для наступного розвитку університету. І це не лише фінансові надходження, це промоція України, її освіти, культури у цілому світі - коли випускники повертаються у свої країни і розповідають про нашу країну і наш університет. ТЕНДЕНЦІЯ ДО ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТІВ, ПОВ’ЯЗАНА З АКУМУЛЯЦІЄЮ ПЕВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ІНШОГО ПРОФІЛЮ - В структурі КНУ на сьогоднішній день є ціла низка інститутів. Їх десять: Військовий інститут, Інститут високих технологій, Інститут журналістики, Інститут міжнародних відносин, Інститут післядипломної освіти, Iнститут Управлiння державної охорони України, Інститут філології, Навчально-науковий інститут "Інститут геології", Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" і наймолодший (заснований в червні 2020 року) Інститут права. Що це за така цікава тенденція виокремлення інститутів на базі факультетів, в чому від цього позитив ви вбачаєте? Тому, що цікаво, ну, був факультет, розрісся до інституту. - Я вам скажу, що Закон України про вищу освіту визначає у якості основного структурного підрозділу закладів вищої освіти факультет і кафедру. Але тенденція до формування інститутів, пов’язана з акумуляцією певних підрозділів іншого профілю. Скажімо, Інститут біології та медицини об’єднав в собі біологічний факультет, Канівський природний заповідник, Ботанічний сад і науково-дослідний Інститут фізіології. Інститут філології об’єднав в собі науково-навчальні лабораторії поряд з кафедрами. Інститут права об’єднав з юридичним факультетом правничі центри, наприклад, Центр імплементації європейського соціального права, центр досліджень прав людини тощо. Тобто інститут є певною інтеграцією освіти і науки. І коли колектив того чи іншого підрозділу бачить для себе перспективу інтеграційного поступу, вони пропонують перетворення на інститут і це, як правило, навчально-наукове об’єднання. Інколи, це навіть фіксується назвою Навчально-науковий центр – Інститут біології та медицини, чи Навчально-науковий інститут геології. Така інтеграційна траєкторія завжди йде у відповідь на потреби колективу. - Тенденція буде зберігатися, і, можливо, ще з’явиться якийсь інститут? - Звичайно, Вчена рада університету може ухвалювати таке рішення. Але все буде залежати від того, чи є для цього об’єктивні передумови, це не є самоціль. Я З ПОВАГОЮ СТАВЛЮСЯ ДО НАШИХ СТУДЕНТІВ І КАЖУ: ЗАВЖДИ ТРЕБА ЗАПИТУВАТИ В НИХ, ЧОГО ВОНИ ХОЧУТЬ? - А ось тепер з огляду на ті 36 років, які ви в університеті вже, ви можете назвати якісь тенденції змін в портреті вашого першокурсника. От він змінився з часів ваших, наприклад? - Звичайно! Інколи мої однокурсники запитують у мене при зустрічі: А який сучасний першокурсник? Кращий чи гірший за нас? Я завжди відповідаю: Не кращий і не гірший! Він - інший. Я зараз читаю у першого курсу на філософському факультеті – вони більш ерудовані, краще знають мову, ніж ми 36 років тому, інформаційно більше підкуті, і прагматичніші, ніж ми, в більшості знають, чого хочуть. Ми трошки були іншими в свої часи, це об’єктивна ситуація. В опитуваннях, які проводить Європейська асоціація студентів університетів Європи, теж відзначається, що студенти змінилися, і це незворотна ситуація. Світ не стоїть на місці, змінюються студенти, змінюються викладачі, і це потрібно ураховувати при плануванні своєї діяльності. Тому я з повагою ставлюся до наших студентів і кажу: завжди треба запитувати в них, чого вони хочуть? Інколи, можливо, в силу меншого життєвого досвіду, вони мають надмірний романтизм, чи щось таке, але ми пояснюємо їм. І університет якраз і славиться тим, що у нас є тісна співпраця і на рівні факультетів, і на рівні університету з органами студентського самоврядування. Це надзвичайно важливо – ми координуємо свої зусилля задля того, щоби наш рідний університет був кращим для нас усіх. - Чи залишається КНУ центром концентрації кращих випускників з усіх регіонів України? Чи складна економічна ситуація останніх років примушує все ж таки і кращих, в тому числі, з інших міст вчитися ближче до дому? - Як і раніше, ми є привабливими для студентів - від Ужгорода до Харкова, Сум, Донецька, Луганська. У нас є студенти з окупованих територій Сходу і Криму. Ми – університет всеукраїнського національного масштабу. І нерідко навіть акцентуємо на цьому при проведенні акредитації, коли у нас запитують про наш регіональний контекст, я відповідаю: даруйте, у нас є національний контекст. З цим навіть пов’язана певна складність – автоматизована система розподілу прийому на перший курс дає нам достатньо велику кількість іногородніх студентів і ми змушені в певний спосіб шукати додаткові місця розселення в інших закладах вищої освіти і оптимізувати розселення студентів у себе. Тому, що постає питання щодо гуртожитків.

- Насправді, така складна ситуація? Я у форумах про це читала. - Так, дійсно є складнощі. Вступ на 1-й курс бакалаврату відбувається за автоматизованою системою подачі документів. І ми констатуємо, що на сьогоднішній день частка студентів з регіонів зростає. Це виклик, який нам потрібно найближчим часом вирішувати. - А як вирішувати? Будувати гуртожитки? - Тактичний крок – ми звертаємося до колег з інших закладів, де зменшився прийом, і просимо розселити наших (в них гуртожитки простоюють, а їм потрібно їх утримувати). Тому деякі наші студенти, наприклад, факультету інформаційних технологій, корпус якого розташований на вулиці Богдана Гаврилишина, біля проспекту Перемоги, живуть поруч у гуртожитках Київської політехніки, до якої ми з цим проханням звернулися. А стратегічно - треба будувати хоча б один гуртожиток на 700 місць для розширення наших можливостей. - Нехай це вам вдасться і питання з поселенням буде знято! Давайте тепер поговоримо про набір 20-го року, який проходив в умовах пандемії. Чи відрізнявся він від попередніх організаційно і якісно? То як вдалося це все пройти вам? - Ми ще з весни почали готуватися до набору за тих умов. Було багато технічних питань: ми змінили розташування відбіркових комісій наших факультетів та інститутів, відлагодили нашу власну електронну систему, щоб полегшити роботу співробітникам, і надати можливості вступникам. Ціла низка організаційних заходів була проведена, і хотів би, користуючись нагодою, подякувати всім нашим співробітникам, які з честю вийшли із складної ситуації. Ми не мали скарг на перебіг вступної кампанії. Це означає, що із завданням ми впоралися на відмінно. На вступній кампанії у нас працює близько 600 осіб, плюс ми долучали волонтерів з числа студентства. Студентський парламент університету, як орган студентського самоврядування, відпрацював на відмінно, допомагаючи вступникам як у мережі, так і наживо, коли треба було документи вже приносити. А з якісної точки зору – до нас знову прийшов обдарований, талановитий абітурієнт. Ми маємо велику кількість 200-бальників, і в цьому сенсі ми підтвердили нашу привабливість і для студентів з цілої України, і для вступників з окупованих територій, з якими ми працювали цьогоріч. Це теж наша певна соціальна місія, яку ми усвідомлюємо і розуміємо. Тому якісно, на щастя, втрат ми не зазнали. ПІД ЧАС ЛЕКЦІЙ ІНКОЛИ ВИКЛАДАЧІ СКАРЖАТЬСЯ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДИСКОМФОРТ – ВОНИ БАЧАТЬ НЕ ЛЮДИНУ, А АВАТАРКУ І НЕВІДОМО, ЧИ ХТОСЬ ЇХ СЛУХАЄ - Тепер, власне, до організації освітнього процесу в умовах карантину. Всі перейшли зараз на дистанційне навчання, але саме в таких умовах студентам простіше списати? Контроль складніше здійснювати. Як з цим боретеся? - Ви знаєте, я завжди намагаюся уникати слова «боротися», тому що принципово ми повинні переконувати їх в тому, що навчання - це для них, а не для викладача. Навесні ми перейшли до онлайн навчання з використанням різних платформ, це і Zoom, це і Google for Education (тому що у нас є угода з компанією Google і підрозділом Google Ukraine). Ми маємо корпоративні можливості на Google Suite для того, щоб використовувати їхній потенціал. Також інноваційний центр КНУ розробляє власну платформу КНУ Education, ми використовуємо також і Microsoft Teams, бо маємо угоду з компанією Microsoft, тобто, різні можливості. Інколи ми через це наражаємося на критику, чому немає чогось єдиного. А тому, що є різні потреби у різних підрозділів, десь це більше лекційні, десь це практичні, лабораторні заняття. Ми надаємо можливість користуватися різними інструментами. Я і мої співробітники навчальних відділів пояснюють, що от є запит, значить має бути конкретна відповідь на цей запит, а не на якусь абстрактну потребу. Навесні ми співпрацювали з платформою Coursera, отримали 10 тисяч ліцензій на проходження різних курсів і могли бачити в мережі відгуки від студентів і викладачів про ці всі речі. Тому, є резерв, як і що організовувати, але треба виробляти певну візію мережевої етики. Відома колізія, коли стоять аватарки під час лекцій - викладачі скаржаться на психологічний дискомфорт, коли вони бачать не людину, а аватарку, і невідомо, чи там хтось чує тебе, чи не чує? Це питання етики, питання психології. Сьогодні все можна організувати з технологічної точки зору - ресурсів і інструментів багато, але найважливіше – це досягти ось цієї візії, що це потрібно для успішного майбутнього студенту. Тільки через спільну візію і спільне розуміння цього ми можемо досягти ефективного результату. По-іншому, вся ця «боротьба» означає, що ми ніби різні, а треба навпаки, обстоювати спільність цілей. Тоді слова «боротьба» і самої боротьби ми уникнемо.