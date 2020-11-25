Мирослав Маринович, віцеректор Українського католицького університету

Ми не можемо весь час ставити Господа Бога в ситуацію, коли він повинен нас рятувати

Річниця Майдану – дні особливої суспільної чутливості. Так вже сталося, що останні п’ять років з 30 листопада до кінця лютого – дні поминання тих, хто життям та здоров’ям зупинив перетворення країни... хотіла написати – на Білорусь. Але тепер таке порівняння вже недоречне. До речі, повертаючись до того, що відбувається в Білорусі: вдумливі аналітики вкотре переконуються – тоді українці все робили правильно, бо ж інакше Майдан перетворився б на затяжне катування. З іншого боку, коли на шостому по революції році зростають рейтинги проросійських партій, то мимоволі виникає запитання. У чому ми помилилися? Разом із правозахисником, людиною, яку вважають моральним авторитетом, Мирославом Мариновичем ми спробували переосмислити останній Майдан. - Пане Мирославе, якщо відкинути спокуси все завжди пояснювати війною, Росією та нашою економічною слабкістю, чи змінилося ваше бачення, ваша візія Євроймайдану? Така міра любові й взаємодопомоги, яка була на Майдані, мене просто приголомшила - Передусім я скажу, що я завжди дуже високо оцінював Євромайдан Революції Гідності, так само як і Помаранчеву революцію, так само як і Революцію на граніті. Це були моменти великого піднесення нашого духу. І самим Майданам я даю найвищу оцінку, хоча звичайно ж, це не були прості та однозначні події. Я, наприклад, тепер дивився на ці архівні кадри, які відтворювали спогади, і десь поверталася ця напруга – вся, що була на Майдані, ті переживання... Знаєте, це нелегкий період у житті нашого народу. Але все-таки він викрешував фантастичні іскри самопожертви! А це для мене найголовніше. Люди спроможні були піднятися над своїми дріб’язковими інтересами. Вони спроможні були йти і думати про суспільство загалом, про всіх довкола себе. Така міра любові й взаємодопомоги, яка була на Майдані, мене просто приголомшила. Не плутаймо пізніші етапи, і не кажімо, що майдани нічого не дали, – майдани дали фантастично багато! Я пригадую собі один момент, коли на Майдані я захотів пити, і вголос промовив: де б тут випити чаю. Ну, буквально через кілька секунд мені простягнули люди три скляночки чаю. Я аж розгубився. Розумієте: от якби ми так уміли йти назустріч одне одному в нормальний час! І саме тут я бачу головну причину наших болів пізніших, хоча майдани самі по собі були переможними. Не плутаймо пізніші етапи, і не кажімо, що майдани нічого не дали, – майдани дали фантастично багато! Вони дали велике піднесення людського духу. Але те, що потім проявилося... Воно проявилося трошечки пізніше. Спочатку існувала ця напруга самопожертви і саме вона спонукала багатьох майданівців піти зразу на фронт. Потім майданівці, осяяні піднесенням, ощасливлені поверталися додому, поверталися у звичні обставини свого життя. І оте звичне почало їх знову підминати під себе. Військова агресія не була би для нас такою страшною, якби ми вміли жити цінностями Майдану Виявилося – і цю фразу ми часто повторюємо, її, зокрема, використала Несторівська група у своєму документі – виявилося, що нам набагато легше боротися за цінності, аніж жити відповідно до них, і в цьому є ключ. Військова агресія не була би для нас такою страшною, якби ми вміли жити цінностями Майдану. А вони поступово згасали, і я хочу тут розрізнити цінності та емоції – натхнення, ентузіазм. Неможливо на ентузіазмі жити весь час, це неприродно, тому оце спадання ентузіазму – це абсолютно логічно, нормально, все правильно, але треба жити цінностями! Так, як говорив, до речі, Шептицький: ними треба жити щодня, незважаючи на погодні умови, незважаючи на злобу людей, на підозри, на обмани й т.д., треба жити тими цінностями.

І це є причина того, що ми дозволили повернення сил Януковича. Андрій Портнов був би для нас не страшний, якби ми трималися цінностей. Тому що ми відійшли, багато хто запхнувся в свою шкарлупку. Є в нас добрі, гарні феномени – скажімо, як Рух опору капітуляції й т.д., є й інші... Тобто, немає повного занепаду, але все-таки домінантою є те, що більшість людей замкнулися у своїх обставинах, у своїх бульбашках, живуть там своїм життям, повернулися до корупції, миряться з корупцією, миряться з багатьма речами... А ця сила відчуває, що знову вітер у її вітрила. - Вам не здається, що ми втратили Майдан як платформу єдності? Ми воюємо: ліберали з консерваторами, радикали всередині одне з одним. Чому так відбулося? Це українська натура? - Це, власне, через те, що ми забули про цінності, про те, що нас об’єднувало. Майдан об’єднав, як ви кажете, консерваторів, – тих, хто дбали про якісь традиційні цінності, скажімо так, і тих, кого ми називаємо модернізаторами, – хто хотів нової держави, неолігархічної держави, яка буде ефективною. Потім гасла Майдану були підхоплені командою Порошенка, але модернізації держави не відбулося. І оця єдність гасел за незалежну державу, за демократичну державу і модерну державу, й ефективну державу – сьогодні розпалася. Одна політична сила обстоює одні гасла, друга політична сила – інші, й усе – вже немає цієї єдності. Або, скажімо, єдність українськомовних, російськомовних також порушена... - Мені теж здається, що ми втратили її. - А чому? Тому що ми починаємо підозрювати за російськомовними ворогів, зі свого боку – російськомовні не бачать, що за українськомовними стоїть модернізація країни, стоїть європеїзація країни й т.д. - Я завжди думаю, що еліти, фінансові чи політичні, більш відповідальні за провали, бо народ слабший. Вам не здається, що одна з причин наших таких провалів – у тому, що вони не готувалися реально взяти владу? І що от, при всій повазі, не треба було починати, наприклад, з люстрації. І що ми, опозиція, не були готові ані кадрово, ані інтелектуально до такого кардинального оновлення. І що, в принципі, – це провина опозиції, нашої, націонал-демократичної? Сила прогнилих верхів – у тому, що є прогнилі люди - Бачите, я свідомо почав з народу, я останніми роками переконуюся, що головне зерно міститься в народі. Якщо народ схильний до корупції (а ми це бачимо, ми це в університеті бачимо, що часом батьки зацікавлені в тому, щоб була корупція, – їм краще заплатити, аніж страждати від того, що дитина не вступила до вишу)... І, розумієте, сила прогнилих верхів у тому, що є прогнилі люди, оце є моє переконання. Тому, звичайно ж, я маю багато претензій до нашого керівництва, в т.ч. до тодішньої опозиції. Скажімо, переможною може бути сила, яка входить у чужорідну систему та хоче змінити її, але переможною вона може бути лише тоді, коли ця мутація чи трансформація є комплексною, коли є вже готові всі елементи, які потрібні, – й тоді вона може перемогти. Хіба може існувати передова, сучасна поліція без передового, сучасного суду? Звичайно, що ні А ми почали – так ну що ж тут можна змінити? Ну, давайте це змінимо, а все решта – ні. Ну, давайте поліцію змінимо, а все решта – ні. А хіба може існувати передова, сучасна поліція без передового, сучасного суду? Звичайно, що ні. Розумієте, було нерозуміння того, що треба міняти все в комплексі – й у цьому складність. І ми й досі цього не розуміємо. Ну, скажімо, сьогодні наростає невдоволення Зеленським. І якщо покопатися в наших мізках, то я би, напевно, знайшов, передусім, думку про те, що “ну, нічого, ми піднімемося на новий Майдан – і переможемо”.

- Так, це звучить часто, що без Майдана не обійтися. - Але це неправильно, бо буде знову те саме – ми піднімемося, навіть у найкращому розумінні тої ідеї, скинемо, допустімо, негідних керівників. А тоді що? А де є вже сформовані команди, де є сформовані, напрацьовані платформи отієї єдності й реформ? Їх немає. Я можу сказати, що були певні спроби, я пригадую, коли генерального прокурора Рябошапку звільнили. Він давав інтерв’ю, в якому заявив про важливу річ: “Зараз я зі своїми друзями буду напрацьовувати платформу потрібних реформ”. І я так тішився: думаю, ну нарешті – добре, працюйте. Але я не бачу цього, я не бачу нової, я вже не кажу навіть політичної сили, нової громадської сили, нових лідерів, які кажуть так: “От дивіться, ось оце є наша програма і ми хочемо, щоб ви за нас проголосували не тому, що от «птица счастья, выбери меня»”. Знаєте, штука не в тому, що ви гарні, не тому, що ви такі всі патріотичні, а в тому, що ви несете з собою чітку концепцію реформ, і що цю реформу ми можемо помацати вже зараз. От цього в нас бракує, цієї візії немає. І, відповідно, в нас немає альтернативи. Я щиро боюся нового Майдану, тому що він може бути абсолютно безперспективним. - По-вашому, подорослішало суспільство за ці чотири-п’ять років? Бо, все-таки, я думала, що подорослішало, але судячи з його схильності до несистемних політиків – деколи думаю, що наша пострадянська інфантильність таки домінує. - Бачите, для мене 2019 рік був приголомшенням, я все-таки не думав, що ми можемо купитися на гасла. Але я себе розраджую ось чим: суспільство рухається з критичною масою, знаєте – криголам як іде, він іде не всією площиною своєю, не боком, він іде носом, і причому – дуже твердим, надтвердим носом, і тоді він спроможний розбити кригу. Так само й у суспільстві – є критична маса реформаторів, які повинні зламати лід отих старих структур старої системи. Ніколи так не буде, що вся країна одноголосно, одночасно буде спроможна до тих реформ. Але у нас сталося так: оця критична маса занепала, яка мала би вести, а своє слово сказали люди невизначені, люди, які не хочуть змін, люди, які думають про свої дрібненькі справи. Ну що ж, вони є членами суспільства, ми повинні з ними рахуватися, ми повинні їх так само шанувати. Я бачу, що суспільство не може поки що породити оту нову критичну масу, нову силу, яка запропонує альтернативу для України. - Знаєте, вам не здається, що ми помилялися, і Майдан був лише інструментом? Він не повинен був давати кадрового резерву і не повинен був генерувати реформи, і це все ж завдання бюрократії? - Ви маєте рацію в тому, що майдани не можна керувати країною, майдани – це є ознака того, що країна функціонує неправильно. Якщо би українська демократія функціонувала правильно, не були би потрібні майдани, тому що люди змогли би вносити зміни у своє життя нормальними демократичними механізмами. Тому я і не ставив перед майданами тих завдань, про які ви говорили. Це команда, яка винесла на арену нові обличчя Майдану, які після того мали сісти і сказати: так, тепер ми повинні зібрати інтелект усієї нації й мають сказати своє слово професіонали. Я абсолютно не розумію, чому, наприклад, оцей хлопчина (нагадайте мені прізвище – той, що виступив на Майдані й сказав, що завтра підемо на Межигір’я...)