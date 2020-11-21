Що таке «затяжний COVID-19» і що з ним робити

Якщо у вас одразу весь «набір» симптомів ковіду, то справлятися з ним, може, доведеться довше. В Україні таких випадків ще мало, але вони є

Людей, інфікованих коронавірусом, у світі вже більше 56 мільйонів. За 11 місяців пандемії стало остаточно зрозуміло: це не просто респіраторне захворювання, а системне, тобто таке, що вражає не лише дихальну, а й інші системи. І через це у деяких людей його наслідки можуть відчуватися упродовж тижнів чи навіть місяців після негативного результату ПЛР-тесту. У Великій Британії, де вже хворіли майже півтора мільйони людей, навіть стали використовувати окремий термін для такого нетипового протікання хвороби - Long COVID, або «тривалий ковід». У США це називають COVID Long-Haulers (дослівно – «ковід-дальнобійники». І якщо на початку пандемії медики з обережністю говорили про такий стан у деяких пацієнтів, оскільки не пройшло багато часу, то тепер ця тема усе частіше піднімається у медичних та наукових колах.

Які найпоширеніші симптоми тривалого ковіду?

Однією з найнезвичайніших історій хвороби можна назвати історію Майкла Рігана з Нью-Йорка. Через сім місяців після того, як 50-річний чоловік переніс COVID-19, він досі не відчуває смаку і запаху, і має настільки серйозні проблеми з пам’яттю, що може забути дорогу додому під час прогулянки з собакою. Він не пам’ятає минулорічного Різдва, Нового року і березневі канікули в Парижі, після яких, власне, захворів. Тоді він переніс тяжкий перебіг ковіду, але сподівався повернутися до активного життя. Проте за пару місяців після одужання він все одно відчував утруднене дихання, тремор пальців, судороги, і навіть мав кашель з кров’ю, запаморочення і втрату пам’яті, розповідає він «Голосу Америки».

Звісно, це радше дуже унікальний випадок. Але на сайті CDC (Центрів з контролю та профілактики захворювань у США), виділили найпоширеніші симптоми затяжного ковіду. Це втома, задишка, кашель, біль у суглобах, біль у грудях. Іншими симптоми, які також реєструвалися, були труднощі з мисленням і концентрацією, депресія, головний біль, тахікардія.

У доповіді Національного інституту досліджень в галузі охорони здоров’я Великобританії (NIHR) виділяється кілька груп пацієнтів залежно від особливостей «тривалого ковіду», пише the Guardian. Одна з груп жаліється на тривалу втому, болі у м’язах і труднощі з концентрацією уваги. У іншої виявляють тривале пошкодження органів – найчастіше серця і легенів, симптомами чого можуть бути постійна задишка, кашель чи тахікардія. Окреме дослідження 100 пацієнтів, у багатьох з яких були легкі симптоми, показало, що 78 з них мали аномальні структурні зміни серця на МРТ. Ці зміни не обов’язково викликають симптоми і можуть щезнути з часом. Іще в однієї групи спостерігаються постійно мінливі симптоми. Тобто, як йдеться у згаданій доповіді NIHR, симптоми виникають спочатку в одній фізіологічній системі, а потім послаблюються і виникають в іншій. Який механізм такого збою в організмі – поки не з’ясовано остаточно, але припускається, що в основі лежить порушення в імунній системі.

Затяжний ковід спостерігається у 2-5% пацієнтів, і частіше в жінок

За оцінками Національного інституту досліджень в галузі охорони здоров’я Великобританії, 10% ковід-пацієнтів мають симптоми, що тривають більше трьох тижнів. І близько 2% - будуть хворіти ще через три місяці. Причому стійкі симптоми можуть спостерігатися незалежно від віку.

Дослідження Королівського коледжу Лондона показало, що 5% людей хворіє щонайменше вісім тижнів, пише ВВС.

Жінки більш схильні до тривалого перебігу хвороби

Вивчаючи фактори ризику, які можуть привести до тривалого ковіду, учені дійшли висновку, що одним із основних є наявність більше п'яти різних симптомів протягом першого тижня хвороби. Тобто ті, хто мав кашель, втому, головний біль, діарею та втратив нюх - мали більший ризик, аніж ті, хто мав лише кашель. Також дослідники мають, якщо можна так сказати, хорошу новину для людей з хронічними захворюваннями. Вони встановили, що жодні супутні захворювання не були пов'язані з тривалим перебігом COVID-19, окрім астми та хвороб легенів. Крім того, з’ясувався іще один цікавий факт – жінки більш схильні до тривалого перебігу хвороби. «З перших даних ми бачили, що чоловіки мають набагато більший ризик дуже важкого перебігу хвороби, і, на жаль, смерті від ковіда, а жінки, як виявилось, більше схильні до тривалого захворювання", - сказала докторка Клер Стів із Королівського коледжу Лондона. Встановити усі ці фактори дослідникам вдалося з допомогою мобільного додатку Covid Symptom Study, куди пацієнти з COVID-19 вносили свої симптоми.

А що в Україні? Лікарі кажуть, таких пацієнтів поки одиниці

А тим часом пацієнти по всьому світу, які страждають від затяжного перебігу коронавірусної інфекції, об’єднуються у соцмережах для підтримки одне одного. Приміром, це фейсбук-спільноти Long Haul Covid-19 Success Stories & Advice, Long Haul COVID Fighters - Round 2. Пацієнти з пострадянського простору об’єдналися у спільності «Нетипичный коронавирус (пост ковид)», а от окремої подібної групи де зосереджені пацієнти з України, у нас наразі немає. Можливо, це пов’язано з тим, що поки в Україні перехворіло не так багато людей, порівняно з Великобританією чи США, тож відповідно і менше пацієнтів, у яких хвороба затягнулася.

Це підтверджує і лікар-інфекціоніст Євген Дубровсьий, який працює в інфекційному відділенні лікарні №4 у Києві в інтерв’ю «Лівому берегу». На запитання, чи стикається він з відтермінованими наслідками ковіду він відповів, що такі випадки є, але вони поодинокі. «Принаймні серед моїх численних пацієнтів, друзів, рідних, знайомих, які мені постійно дзвонять на різних строках, я не бачу якихось таких наслідків. Але окремі випадки були. У когось після перенесеного ковіду розвинулася гіпертонія, хтось дуже довго не міг нормалізувати рівень цукру в крові, хоча до хвороби мав компенсований цукровий діабет. У когось загострилися проблеми зі щитовидною залозою, які були до того. Тобто ми говоримо швидше не про наслідки саме ковіду, а про те, що він декомпенсує хронічні захворювання. Але це точно не масове явище», - каже інфекціоніст.

Журналіст із Закарпаття Дмитро Мись – виявився одним із тих «щасливчиків» і описав, як після виписки з лікарні, організм «підкидав» йому багато неприємностей.

Дмитро Мись

«Десь через тиждень - два після лікарні (так, я з ковідом потребував госпіталізації) почалися каруселі. «Шлунок», можна сказати, взагалі не працював, проблеми з нирками, підшлунковою, жовчним, суглобами, - що не зробив вірус, те добили антибіотики. Повторне КТ легень показало тільки незначне покращення, але двостороннє запалення нікуди не пройшло. Як мені пояснили, ковідна пневмонія зовсім не така, як звичайна. Вона довго тримається. Слабкість? Це як хвилями. Ніби один момент норм, а через пару хвилин темніє в очах і думаєш, як би не втратити свідомість. М‘язи - не пам'ятаю, щоб в мене колись просто так боліли м’язи. А після ковіду буває так зажме поясницю, що не можеш розігнутися. І це все якось неочікувано. Ти не можеш передбачити, коли який сюрприз принесе тобі тіло», - написав Дмитро.

Він додає, що тепер відновлює здоров’я у реабілітаційному центрі для астматиків і людей з проблемами дихальних шляхів в Ужгороді. Соляні кімнати, електрофорез, масажі, іонізація, кисневі процедури, різного роду прогрівання – усе це, за його словами, уже за тиждень дало змогу відчути себе краще. Таку реабілітацію можна пройти за направленням сімейного лікаря безкоштовно, та, на жаль, не всі знають, що мають право на таку послугу. І головне - саме до сімейного лікаря потрібно звертатися тим пацієнтам, у яких наслідки перенесеної хвороби не відступають. Адже цей фахівець має знати, у якому стані ваш організм був до того, як переніс хворобу, і зможе професійно скерувати, які слід пройти обстеження та аналізи та направить до вузьких спеціалістів.

Юлія Горбань, Київ