Осіння «депресія»: щоб стало краще, зроби собі «гірше»

Лише чорним шоколадом і позитивними емоціями тут не впоратися. Треба переступити через себе

Гортаючи стрічки новин у соцмережах, все частіше натрапляєш на дописи друзів і знайомих про те, що у них почалася осіння хандра. Хтось про це прямо каже, інколи використовуючи слово "депресія", (хоч це помилково, оскільки депресія - це не тимчасове погіршення стану, а захворювання, яке потрібно медикаментозно та з допомого психотерапії), хтось просто ділиться тим, що має поганий настрій, апатію, почувається недобре. А зважаючи на епідемію і тепер вже карантин вихідного дня, що іще більше змусить нас сидіти вдома, можна прогнозувати, що з подібним станом зустрічатиметься все більше людей. Інтернет рясніє давно всім порадами про те, що робити з сезонною хандрою. Але ми вже до них звикли і пропускаємо повз, бо ці всі поради переважно зводяться до одного – робити більше того, що приносить тобі задоволення. Дивитися улюблені фільми, їсти чорний шоколад, запалювати свічки, нюхати мандарини... Але все це безперечно приємне, швидше за все, дозволить почуватися краще лише в той короткий момент, коли ви це робите. А от же є, виявляється, психологи, які кажуть: щоб вам стало краще в довгостроковій перспективі, для початку доведеться трохи постраждати. Що ці несподіванки означають?

Прокидайтеся раніше

Осінню хандру передусім пов’язують зі зменшенням тривалості світлового дня. Нестача денного світла може завадити нормальній роботі частині мозку, яка зветься гіпоталамусом. Це своєю чергою може вплинути на збільшення вироблення мелатоніну, або ж його ще називають гормоном сну, а ще - на пониження рівня серотоніну, який впливає на наш настрій, апетит і сон, а також змістити циркадний рим – тобто наш внутрішній годинник. Тому однією з неприємних рекомендацій є ранній підйом – аби розтягнути тривалість світлового дня. Якщо вдасться змусити себе вибратися на прогулянку в цей час – то це взагалі джекпот для вашого організму. Аби такі зміни були менш «травматичними», слід привчати себе до нової звички поступово, але головне - регулярно. Ірландський письменник та фотограф Гаррі Гінес, який привчив себе до ранніх підйомів, у своїй колонці для The New York Times пише: «Якщо одної ночі ви підете спати рано, наступного дня ви можете і не відчути якихось змін у власному самопочутті. Тому дуже важливо терпіння. Протримайтесь тиждень, і ваші дні стануть легшими. А коли вони стануть легшими, ви знову полюбите нормальний сон».

Копайтеся в собі і ставте неприємні запитання

Пояснюючи причини виникнення осінньої хандри в коментарі Укрінформу, психологиня і психотерапевтка Анна Зозуля, яка входить до Асоціації психологів України, звертається до природних факторів, адже так чи інакше людина відчуває ритм природи.

«У листопаді природа готується до смерті. Тимчасової, звичайно, навесні життя з'явиться знову. Але зараз здається, що то буде дуже нескоро. (І це ще не враховуючи актуальну ситуацію, яка також додає відчуття безпорадності, розчарування та тривоги). Також перелаштування організму на холод спричиняє втрату сил, зниження енергії, пригнічений настрій. Кінець осені та року дуже явно наводять на думки про плин часу та власну кінечність в цьому світі. Тож, замість того, щоб їм опиратися та ховатися в теплому пледі, можна спробувати поміркувати про своє життя й смертність, як вдається прожити відміряний час, чи на те він витрачений? Це екзистенційні питання, які ставить перед нами кінець осені та року. Якщо пережити цей сум та неможливість щось змінити, можна переосмислити події власного життя, знайти нові рішення та ідеї. Так би мовити "перепрацювати" хандру, утворивши нові сенси», - філософствує Анна Зозуля.

Вона також додає: існує ще один спосіб зробити собі гірше, щоби стало краще – піти таки до психотерапевта. «По-перше, це допоможе в переробці старого й утворенні нових сенсів (цього нас ніхто не навчав і більшість не вміє це робити). А по-друге, виявиться, що для суму, хандри, апатії, розчарування і так є дуже багато причин у внутрішньому світі, а кінець осені лише загострює їх. Психотерапія допоможе їх пережити», - говорить психологиня.

Джерело: https://www.facebook.com/thegooseishere/

Ідіть назустріч новому - будуйте нові нейронні зв’язки

Психологи кажуть, що одноманіття – це стрес для нашої психіки і шкода для мозку. Ми усі змогли у цьому переконатися під час затяжного карантину. Коли ж життя перетворюється на рутину, то ми все робимо на автоматі. У цей час ми використовуємо лише незначну частину нейронів, що погіршує наші когнітивні функції, увагу, настрій і самопочуття. Тому вихід очевидний – створювати нові нейронні зв’язки. І так, вченими доведено, що це можливо, а стара приказка, що нервові клітини не відновлюються має залишитися міфом.

Експертка з нейроменеджменту Наталія Кадя пояснює, що будувати нові нейронні зв’язки - це складно, оскільки мозок реагує на відмову від старих зв’язків як на загрозу виживанню. Створити нові нейронні зв’язки, пише вона, допоможе передусім вихід із зони комфорту і наполегливість: «Нові зв’язки дуже крихкі у порівнянні зі старими; наполегливість і системність в отриманні нового досвіду роблять нові зв’язки сильнішими за старі. Найшвидше нові зв’язки мозок створює, коли ми відчуваємо дискомфорт; в стані комфорту мозок переходить в автоматичний режим».

Відтак для цього нам потрібен новий досвід. «Постійно підживлюйте мозок новим досвідом; кількаразове повторення такого досвіду створить новий зв’язок. Важливо, що тільки ми самі можемо створити нові зв’язки, переживаючи нові відчуття по кілька разів». Вона радить спробувати те, що ви раніше не робили; зробити те, що раніше не вдалося; змінити власну реакцію на якусь людину, подію, висловлювання.

Відома психологиня Олена Любченко на своїй сторінці в Інстаграм пише, що ми «пускаємо» нові дендрити (відростки нейронів, що отримують інформацію від інших нейронів), коли захоплюємося новим хобі, дізнаємося нове про себе, виходимо на нову роботу, переставляємо меблі, робимо нову зачіску, так хоча б йдемо новою дорогою на роботу! Тому можна почати з таких простих практик, а потім переходити на складніші.

Приймайте контрастний душ

Ну, ви знаєте, для лінивих – це процедура не надто приємна. Але мало хто знає, що контрасний душ, окрім загального загартування, має ще здатність стабілізувати емоційний фон. Зміна холодної та гарячої води дратує рецептори і збуджує імпульси, що активують вегетативну нервову систему. Це сприяє виділенню кортизолу і підвищенню адаптованості до стресу. Але приймати контрастний душ потрібно правильно. По-перше, починати потрібно тільки з теплої води, розігріваючись, а потім переходити до чергування з холодною. По-друге, перемикати воду з холодної на гарячу і навпаки потрібно кожні 40-60 секунд, не довше. І повторювати це слід три-п’ять разів максимум. По-третє, контрастний душ слід приймати зранку, адже він збуджує нервову систему. Якщо це зробити перед сном, то імовірно зіткнутися з безсонням.

Отже, якщо ви дійсно зацікавлені забути про осінню депресію не на один вечір, а на тривалий час, то не спокушайтеся пошуком лише легких і приємних шляхів. Крім того, не концентруйтеся лише на одному способі подолання хандри – як відомо, найкращий результат ми отримуємо в комплексі. Але важливо пам’ятати: якщо ваш емоційний стан тривалий час не покращується, краще звернутися за професійною допомогою до психолога чи психотерапевта. Це теж на початку може бути не дуже приємно, адже передбачає роботу над собою. Але кінцева мета того вартує.

Юлія Горбань, Київ