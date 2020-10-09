Фейк-п’єса в трьох актах

Це реально смішна історія

Вже другий день поспіль спостерігаю, як на півдні України просто у геометричній прогресії зростає британська військова присутність. Але поки не в дійсності, а у кривому дзеркалі заголовків проросійських змі та зливних бачків.

Отже, фейк-п’єса у трьох актах.

Цього тижня, у вівторок вдень, виходить інтерв’ю Dmytro Kuleba для BBC News Ukrainian. Частина присвячена співпраці з Великою Британією. Десь у ній, серед багатьох інших питань, лунає коротенький іронічний обмін репліками:

«BBC News Україна: До речі, нашим читачам дуже сподобалися навчання за участі британських військових в Миколаївській області. Були навіть заклики, щоб їх проводили частіше, особливо в південних регіонах України.

Дмитро Кулеба: Ми не проти. Якщо вони там десантуються і залишаться, ми теж не будемо заперечувати».

Спершу якогось надто сильного ефекту на нормальні ЗМІ цей очевидно іронічний уривок не справляє. Ну, кілька видань подають цей уривок в такому ж іронічному тоні.

А от далі починається комедія. У середу вдень Страна.юа народжує такий шедевральний заголовок:

«В Украине может появиться военная база Великобритании — Кулеба»

У тексті — жодних інших підтверджень заголовку крім відповіді про «не проти, якщо десантуються і залишаться».

Протягом наступної доби «військова база» починає розмножуватися спорами в інших маргінальних виданнях та інфопомийках.

«Мы не будем возражать», — глава украинского МИДа о возможном появлении в Николаевской области военной базы Великобритании».

«В Украине могут создать военную базу Великобритании»

«Украина готова разместить на своей территории военную базу Великобритании — Кулеба»

Сьогодні істерика росзмі доходить до драматичного клімаксу:

«Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

Украина может разрешить Британии построить базу ВМФ в Николаевской области. Для войск НАТО это удобный район для шпионажа за Россией, в качестве места для базирования авиации и флота и плацдарма для возможного удара по России»

І на точці кипіння на ЗІКу дає гудок Рабінович:

«...скорее всего Николаев отдадут под военно-морскую базу, которую Великобритания там будет.... Какая база? Вы что, сдурели? Вы хотите сделать Украину ареной битвы запада с Россией, чтобы мы сидели в подвалах, гибли под бомбами»

Замість висновків: не знаю, як там база, але десь бомбануло вже дуже серйозно 🤣

Сказав автору інтерв’ю Erman George, що варто почекати ще кілька днів, поки під Маріуполем стане диверсійно-десантна бригада Королівської морської піхоти 😁

Хоча там вже є наша українська морська піхота, яка давно і надійно захищає українську землю 🇺🇦

Георгій Тихий

Fb

Фото: mil.gov.ua