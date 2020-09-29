COVID-19 наступає. Який захист обирати: маску чи респіратор?

І не думайте, що скоро ми забудемо про «самооборону». Учені кажуть, навіть з появою вакцини вона буде необхідною якийсь час

Рівень захворюваності на COVID-19 Україні перейшов нову психологічну позначку – у нас уже понад 200 тисяч інфікованих. Для розуміння масштабів, це близько населення середнього українського міста – Тернополя, Луцька чи Білої Церкви. І поки науковці в поті чола працюють над пришвидшеним випуском вакцини, найефективнішим захистом від інфекції залишається носіння масок. Значна частина людей їх одягає лише «для галочки» – тобто «носом назовні», але є й ті, хто запасається респіраторами. Приміром, біофізик, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАНУ Семен Єсилевський, описуючи неготовність України до зустрічі другої хвилі COVID-19 на початку вересня, радив брати респіратори класу FFP3, навіть попри те, що він не захистить інших. Мовляв, значна частина людей не носять маски і не думають про тих, хто поруч, тому захищати їх немає сенсу. Хто тут правий?

Знайти однозначну відповідь досі непросто, але деякі факти стають більш зрозумілими.

Респіратор захищає лише того, хто його носить

Говорячи про науково обґрунтовані факти, у медичних колах прийнято посилатися на рекомендації CDC – Центру з контролю та профілактики захворювань у США. На сайті CDC йдеться, що респіратор застосовується для зниження ризика вдихання шкідливих часточок у повітрі (включно з інфекційними агентами), газів чи пари. Приміром, респіратор N95 фільтрує не менше 95% часточок у повітрі (перед використанням респіратора важливо перевірити, щоб він добре прилягав до обличчя).

Респіратори FFP2 та FFP3 призначені для медичних працівників

CDC не рекомендує населенню носити респіратори FFP2/FFP3 для захисту від COVID-19. Ці респіратори призначені для медичних працівників, які надають допомогу інфікованим людям і мають залишатися в запасі. Деякі процедури (інтубація трахеї, неінвазивна вентиляція, трахеотомія, серцево-легенева реанімація, ручна вентиляція перед інтубацією та бронхоскопією, збір мокротиння) генерують аерозоль. Під час цих процедур для захисту від дрібнодисперсних аерозолів медики використовують респіратори першого та другого ступенів захисту.

Але є іще один нюанс. Аби зупинити поширення інфекції, носити засоби захисту рекомендується усім – у громадських місцях і закритих приміщеннях. Це пов’язано із тим, щоб інфекція не поширювалася її носіями (які не знають про те, що інфіковані або свідомо це ігнорують) у більших масштабах. Респіратори з клапанами не виконують такої функції, бо очищують повітря лише при вдиху. Тому носити респіратори усім без винятку не рекомендується, інакше людина захищатиме себе, але, якщо є носієм коронавірусної інфекції, заражатиме інших. А тому носити такі респіратори хворим на COVID-19 взагалі заборонено.

Великі авіакомпанії не пускатимуть на борт літака у масці чи респіраторі з клапаном

У зв'язку з цим кілька великих авіакомпаній попередили пасажирів про те, що не пускатимуть на борт літака у масці чи респіраторі з клапаном, повідомляє avianews.com. Серед таких авіаперевізників Air Canada і Lufthansa Group, в яку входять Lufthansa, Austrian Airlines і Swiss.

Маски – найефективніші, тільки носити їх треба правильно

Використання масок для захисту від COVID-19 теж має свої особливості. За даними CDC, на відміну від респіратора, маски надають лише бар’єрний захист від крапель, включно з крупними респіраторними часточками. Та більшість масок неефективно фільтрують дрібні часточки із повітря і не запобігають просочуванню повітря при вдиху. Відтак носіння масок все одно вимагає збереження дистанції.

А їхня основна функція – захищати від потрапляння рідини на слизові оболонки, коли лікар знаходиться впритул до пацієнта, пояснює лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський. «Медична маска має спеціальне покриття, яке добре справляється з цим завданням. Спробуйте: бризніть в маску на обличчі розпилювачем для рослин – вода в рот не потрапить. Працює», – пише інфекціоніст.

Аби перевірити і наочно продемонструвати ефективність різних видів масок філіппінський рятувальник Вінс Дізон записав спеціальне відео. Чоловік тримав запальничку приблизно в 30 см від свого обличчя і намагався задути вогонь через різні маски. Зробити це з легкістю вдалося, коли він прикривав обличчя футболкою і тканинною саморобною пов'язкою. А от хірургічна маска і респіратор N95 (без клапана) стали хорошим бар'єром для повітря.

Хоча тест Дізона не є науковим, але він корелює з дослідженням, опублікованим у науковому журналі Американської асоціації сприяння розвитку науки ScienceAdvances. У ньому перевіряли різні види масок на пропускну здатність – учасник дослідження в масці говорив коротку промову. Респіратор N95 (без клапана) і медична маска виявилися найбільш ефективними.

Повертаючись до питання, чи захищає медична маска людину, що її носить, від вірусу – відповідь, не така однозначна, вважає Євген Дубровський: «Частково, так. Захищає. Якщо на вас впритул кашляють, бризкають слиною, чхають або плюють. Від крапельного шляху передачі маска буде захищати. Але набагато ефективніше, розумніше і логічніше одягати маску на ХВОРОГО, а не здорового. Тому що тоді в повітрі практично не буде вірусу, він весь залишиться на внутрішній поверхні в масці. Носіння ж масок ЗДОРОВИМИ викликає масу заперечень і непорозумінь. Проведено цілу купу досліджень, які доводять, що маска дуже погано захищає людину від того, що знаходиться в повітрі. Не обійду стороною анекдотичні, але вельми справедливі репліки: мовляв від газів, фарб, пилу в промисловості використовуються серйозні респіратори, а від вірусу повинна захистити звичайна маска. Дійсно – розміри вірусу і піску можна порівняти? Я пам'ятаю, як під час піщаних бурею в квітні при одягненій масці пісок на зубах був уже за 5 хвилин. І від чого вона повинна захистити? Від мікроскопічного вірусу?»

Маски стали перепусткою в транспорт або магазин

Інфекціоніст песимістично констатує: медична маска в такому вигляді, як ми всі її використовуємо, це вже давним-давно не засіб захисту, а всього лише ... квиток на автобус, проїзний в метро або перепустка в магазин. «Якби керівництво дійсно вважало, що медичні маски ефективні і допомагають впоратися з рівнем зараження, їх би роздавали безкоштовно! Як у багатьох країнах. Або хоча б ціна фіксувалася і трималася на прийнятному рівні, а не злетіла з 67 копійок до 7-10 грн за штуку! Щоб люди могли їх міняти кожні 2 години, як належать, а не шкодити самим собі накопиченими на масці за день вірусами, бактеріями, алергенами, токсинами, брудом тощо. Усе, що ми спостерігаємо зараз – лише зовнішня показуха. Реальна картина використання масок не має ніякого стосунку до протиепідемічних заходів. На жаль ...» – підсумовує лікар.

Щоби маска дійсно захищала, носити її потрібно правильно – вчасно міняти і робити це чистими руками, застерігають лікарі з Клівлендської клініки, яка за рейтингом Newsweek входить в топ-10 клінік світу, пише MediaSapiens. А головне, що більше людей носитимуть маски – то більшим буде захист для суспільства в цілому. Детальніше про те, чому масове носіння масок має значення для захисту – можна подивитися у відео.

А тим часом Кавсар Талаат, доцент кафедри міжнародного охорони здоров’я Школи громадської охорони здоров’я Джонса Хопкінса, сказала не надто обнадійливу річ: очікувати, що вакцина повністю запобіжить інфекції, не варто. Навіть вакциновані люди можуть сприяти поширенню інфекції в спільноті, якщо вони перестануть носити маску. А ще – невідомо, як довго діятиме вакцина. Тому маски залишатимуться важливими, поки науковці не знайдуть більше відповідей на ці питання.

Юлія Горбань, Київ