Новим в.о. директора Держбюро розслідувань став Олексій Сухачов

Виконувачем обов'язків директора Держбюро розслідувань став Олексій Сухачов.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт бюро.

Раніше, 20 серпня, він був призначений на посаду заступника директора ДБР.

Новий керівник народився в 1978 році в Харкові. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

Доктор юридичних наук, захистив дисертацію за спеціальністю "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність".

Нагадаємо: першим директором ДБР був Роман Труба, який обіймав посаду з 22 листопада 2017 року. Однак в грудні 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Держбюро розслідувань, який передбачав звільнення Труби.

27 грудня 2019 року головою ДБР стала Ірина Венедіктова. 17 березня вона стала генпрокурором України. Після призначення Венедіктової на нову посаду в.о. глави ДБР став Олександр Соколов.