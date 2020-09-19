Модні тренди осені 2020: що носити і про що не забути

Костюми, одяг зі шкіри та корсети – усе це сміливо одягайте цієї осені. І не забудьте про яскраві життєстверджуючі прикраси!

Попри зростання захворюваності на коронавірус, наразі немає підстав вважати, що ми цю осінь проведемо на жорсткому карантині. Життя триває, а отже, слід придивитися до того, як його намагаються прикрасити – приміром, новим одягом. Тепер на заміну розмитим і вільним силуетам все частіше приходять чіткі лінії і романтичні моделі одягу. Детальніше про актуальну моду в цьому сезоні далі в матеріалі.

Костюми

Брючні костюми, які були особливо популярними цього літа, продовжать носити і осінню. Причому, згідно модних віянь, жакет і брюки мають бути одного відтінку, а от з кроєм вибір за вами – приталені, оверсайз чи трійки, усе згодиться. Головне – зручність та комфорт, а ще це хороший варіант, щоб зекономити час при виборі одягу.

Шкіра

В останні сезони шкіряні речі стали маст-хевом для модниць, і не виключено, що невдовзі цей тренд перейде в розряд класики. Спідниці, топи, блузи, плащі – зараз зі шкіри шиють і носять все. До речі, не слід боятися одягати дві шкіряні речі одразу. Головне, щоб шкіра була гладкою і не блискучою – зараз слід уникати експериментів з її фактурою, кажуть дизайнери. Адже це поверне ваш образ на кілька років назад. При цьому не обов’язково, щоб шкіра була натуральною – для тих, хто турбується про тварин, але хоче залишатися в тренді, є безліч варіантів одягу із еко-шкіри.

Об’ємні рукава

Якщо раніше акцент був на об’ємні плечі, то тепер він змістився на рукава. Сукні, сорочки, пальто з об’ємними рукавами цього сезону представляли на подіумі імениті будинки моди – McQueen, Chanel, Fendi. Стилісти кажуть, що для виходу на кожен день доречною буде блуза з об’ємними рукавами, яка додасть до вашого образу нотку розкоші.

Корсети

Це сміливий варіант для тих, хто хоче додати своєму образу певної зухвалості. Якщо 500 років тому корсети носили як білизну під одягом, то тепер їх можна вдягати з джинсами оверсайз, брючними костюмами і поверх суконь. До речі, це яскравий приклад циклічності трендів, адже у «нульових» корсети теж були на піку популярності – їх можна було побачити на таких знаменитостях як Ріанна, Вікторія Бекхем та інших.

Клітинка

Цей принт не втрачає своєї популярності кілька сезонів поспіль, періодично змінюється лиш розмір клітинки. Але оскільки він привертає до себе увагу, то тут потрібно дуже обережно обирати аксесуари – бажано, щоб вони були мінімалістичними та однотонними. Для осіннього сезону підходить принт із великою клітинкою, який часто обирають для жакетів. Поєднання жакетів у клітинку з джинсами буде завжди доречним.

Торочки

Раніше торочки використовували переважно як елемент одягу у стилі вестерн, але тепер вони все частіше з’являються на вечірніх нарядах. Причому що довші торочки – то ефектніше виглядатиме ваш образ. Дизайнери пропонують доповнювати сукні та спідниці з торочками жакетами чи короткою шкіряною курткою.

Прикраси

Тренди серед прикрас теж змінюються від сезону до сезону. Український дизайнер Жан Гріцфельдт говорить, що у цьому сезоні прикрасам треба відвести особливу роль. У центрі уваги перли у найрізноманітніших комбінаціях та прикраси, що нагадують великі ланцюги. Дизайнер навіть пропонує заглянути до бабусиної чи маминої скриньки – можливо, там знайдуться речі, що знову дочекалися свого «зіркового» часу.

Антитренди

Йдеться про речі, які вже давно втратили свою актуальність. Український дизайнер Андре Тан каже, що кардигани по фігурі з тонкого трикотажу – саме те, що слід викинути з гардеробу в першу чергу. Цієї осені кардигани повинні бути об’ємними і з широким рукавом. Також слід забути про короткі перчатки, а замість них полюбити довгі, які пасуватимуть до пальто з укороченим рукавом, додаючи шику. Також дизайнер підказує, що овальні вирізи на плечах блузок, суконь і футболок теж вже набридли – і радить обирати речі із невеличкими вирізами на талії чи розрізами на штанях і жакетах.

А для тих, хто не хоче щосезону перебирати тони одягу, стилісти рекомендують надавати перевагу базовим речам, які, як кажуть, поза часом. Приміром, біла сорочка, бежевий чи чорний гольф, джинси з високою талією, піджак, шкіряна куртка, чорна сукня тощо.

Юлія Горбань, Київ

Перше фото: Рublika.az