3144 захворювань на день, а народ не реагує? Запроваджуйте індивідуальний карантин!

Є 7 простих правил, яких дотримуються відповідальні люди. А ще – тим, хто загрожує вашій безпеці, не соромтеся говорити про це

Україна 11 вересня встановила новий антирекорд із добової захворюваності на COVID-19, перетнувши позначку у три тисячі випадків. На жаль, через півроку відтягування піку епідемії в Україні, мусимо констатувати, що цей час не було використано ефективно для підготовки медичних закладів – вже зараз лікарні Київщини, Житомирщини, Хмельниччини повідомляють про повну заповненість ліжок. У лікарнях Тернополя та Одеси не вистачає медиків. Тобто саме зараз Україна опинилася у ситуації, яку Європа переживала ще навесні.

Водночас, дивлячись на те, як багато людей перестали дотримуватися протиепідемічних правил, стає зрозуміло, що ситуація із захворюваністю надалі тільки погіршуватиметься. Але цей матеріал для тих, хто шукає відповідей, як все ж таки убезпечитися і встановити ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КАРАНТИН, якщо елементарних правил безпеки вперто не хочуть дотримуватися оточуючі.

Адаптуватися до загрози нормально, але не треба про неї забувати

Ніяк не випадає оминути цей дивний факт: хоча захворюваність в Україні із весни зросла втричі, люди не стали більше тривожитися. Якраз навпаки – заспокоїлися і потроху стали повертатися до звичного способу життя, наплювавши на безпеку власну та інших. Чому так відбувається? Цей феномен пояснював науковий керівник Інституту когнітивного моделювання, психіатр Спартак Суббота.

Спартак Суббота

З одного боку це викликано браком досвіду, пов’язаного з цим явищем. «Людина прогнозує варіанти розвитку ситуації, грунтуючись на власних спогадах, тому такий процес є необ'єктивним і часто вводить в оману», – зазначає спеціаліст. Тобто людині, яка не стикалася з коронавірусною хворобою особисто, здається, що її просто не існує. З іншого – відбувається десенсибілізація, тобто зниження чутливості щодо будь-якого подразника при систематичному впливі цього подразника, прикладом якого є звикання до водіння авто. Тобто це, можна сказати, нормальне явище. Тому психіатр говорить, що про існування загрози і те, як від неї захиститися треба постійно нагадувати. Але важливо апелювати до тих, хто готовий слухати, інакше це пуста трата ресурсу.

Андрій Александрін

Отож, за такими порадами Укрінформ звернувся до лікаря-епідеміолога, голови ГО “Інфекційний контроль в Україні” Андрія Александріна. Він регулярно проводить тренінги з інфекційної безпеки на підприємствах та в установах по всій країні і відзначає, що COVID-19 виніс на поверхню системні помилки, які багато з нас роблять у ставленні до власного здоров’я та безпеки. «Коли ми працюємо на підприємствах чи в колективах, я завжди запитую: чи у вас є перевірений лікар, до якого ви можете звернутися у разі виявлення COVID-19. Виявляється, більшість таких лікарів іще не знайшли», – говорить фахівець. Тому він наголошує, що зараз час про це замислитися, а особливо, якщо у сім’ї є люди із групи ризику, адже саме по них коронавірусна інфекція робить найсильніший удар.

Сім правил, які допоможуть вберегтися на усім до появи вакцини

Далі зі слів фахівця з інфекційної безпеки наводимо основні правила, про які має пам’ятати кожен, хто хоче максимально вберегти себе, навіть в умовах ігнорування небезпеки іншими.

Оцінюйте ризики. Кожна людина має оцінювати інфекційні ризики, коли заходить у приміщення де знаходиться більше двох людей. Якщо людина заходить в будь-яке приміщення, і бачить, що там є людина з простудним захворюванням – тобто кашляє, чхає, то краще перенести візит. Навіть більше – треба перестати бути толерантними до хворих, особливо в робочому колективі. «Я закликаю прийняти у колективах таке правило: захворів – сиди вдома. Досить ходити на роботу і інфікувати інших», – каже Андрій Александрін. Продовжуйте зберігати дистанцію. Під час епідемії COVID-19 одним з ключових правил має бути дотримання дистанції. Згідно з дослідженням СDС (Центр з контролю та профілактики захворювань в США), між двома людьми має зберігатися дистанція у 6 футів – 183 см. У закритих приміщеннях дистанція має бути не менше двох метрів. Якісно мийте руки з милом. Причому використовувати слід рідке мило, оскільки тверде є середовищем для розвитку патогенів, зокрема і SARS-CoV-2. Алгоритм миття рук такий: спочатку змочуємо водою, потім додаємо рідке мило і намилюємо руки упродовж 20 секунд. 5-10 секунд, як це робить більшість, недостатньо – за цей час навіть механічно не можна прибрати бруд і патогени. Після цього мильну піну треба ретельно змити проточною водою. Важливо! Дітям протипоказано використовувати антисептики через ризик виникнення алергій. Тому дітям рекомендується лише миття рук з милом, а якщо такої можливості немає – то досить механічно витерти руки звичайними вологими серветками. При цьому антибактеріальні серветки теж краще не використовувати. Та і дорослим використовувати антисептик слід теж не часто – тільки якщо немає можливості помити руки з милом. Мити руки з милом, а потім обробляти їх ще антисептиком – теж неправильно. Провітрюйте приміщення. Що частіше ми це робитимемо – то краще: перед тим, як лягаємо спати, коли приходимо на роботу, додому. Упродовж робочого дня провітрювання бажано робити щогодини, а якщо погода дозволяє, то весь час тримати вікна відкритими. «Звертаю увагу, що під час користування громадським транспортом потрібно відкривати вікна. – наголошує експерт. – Зараз люди почали трохи відповідальніше ставитися до носіння масок у транспорті, але без відкритих вікон ефективність цього заходу низька. Адже доведено, що достатньо 15 хвилин перебування у закритому приміщенні з інфікованою людиною, щоб заразитися. Тому у транспорті має бути хоча б незначний протяг». Носіть маски. Одягати маски потрібно у закритих приміщеннях, а особливо, якщо ми знаходимося в магазинах, аптеках. І звісно, одягати маску на підборіддя не має сенсу. «Я б радив пошити близько 20 масок з тканини, яких вистачить на весь час боротьби з COVID-19. Запасатися масками чи респіраторами з клапанами при COVID-19 не варто. Адже носіння масок покликане захистити людей, що навколо, від можливого розповсюдження інфекції. Якщо ми використовуємо маску чи респіратор з клапаном, то на видиху клапан відкривається і аерозоль виходить назовні. Це неправильно», – пояснює Андрій Александрін. Якщо захворіли – сидіть вдома. Бійтеся розносити інфекцію серед друзів, знайомих, колег. Власний стан теж від цього погіршиться. Тим паче, що зараз багато професій взагалі дозволяють працювати з дому, що дозволить не наражати на небезпеку оточуючих. Вакцинуйтесь від грипу. Попереду нас чекає ще й невідворотна епідемія грипу, яка теж кожного року забирає життя людей. Тож зараз критично важливо уникнути «накладання» вірусів. А особливо це стосується людей з групи ризику.

Сподіваємося, що усім, хто «не заражений конспірологією» про «всесвітню змову» і «вигадку ворогів», вистачить відповідальності, терпіння і пильності, щоби дотримуватися цих не складних правил. А ще, не треба соромитися нагадувати про це тим, хто загрожує безпеці вашій і ваших близьких. І нехай їм це 1000 разів не подобається!

Наостанок. Якщо вірити останнім повідомленням від розробників вакцини, вона може бути готова навіть раніше, ніж обіцяли – до кінця цього року. Тож попереду може навіть менший шлях, ніж ми уже пройшли, що вселяє певний оптимізм.

Юлія Горбань, Київ