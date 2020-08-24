Віра Курико, авторка книжки "Вулиця причетних. Чернігівська справа Лук’яненка"

Нещодавно у київському видавництві "Темпора" вийшла перша книжка 23-річної чернігівської журналістки, переможниці 7-го конкурсу художнього репортажу "Самовидець" Віри Курико "Вулиця причетних. Чернігівська справа Лук’яненка". Фахівці називають твір історичним репортажем – реконструкцією подій, які відбувалися наприкінці 1970-х років у Чернігові, де на вулиці Рокосовського мешкав між ув’язненнями відомий борець за незалежність нашої держави, Герой України Левко Лук’яненко. Книжка допомагає уявити, які люди оточували дисидента, хто й чому писав на нього доноси, недобре свідчив у суді чи співпрацював із КДБ, відтворює розмови та світогляд людей радянської епохи. Із Вірою Курико говоримо про те, як вона збирала потрібну інформацію, та про вулицю, котру так і не перейменували.

- Як сталося, що ти звернулася саме до цієї теми – дослідження оточення Лук’яненка в його чернігівський період життя?

- Коли після смерті Левка Лук’яненка в Чернігові заговорили про перейменування вулиці Рокосовського, я просто пішла до будинку, де він жив, щоб зробити матеріал. Можливо, поговорити з сусідами, записати якісь спогади. Але під час тих розмов мені здалося, що є кілька вартих уваги історій. А після того, як мій коротенький матеріал уже вийшов, мені стали дзвонити люди, які говорили, що пам’ятають Лук’яненка, були на суді й чули, як хтось там отак і отак свідчив... Потім я отримала дзвінок від людини, яка розповіла, що коли Лук’яненко працював електриком у лікарні, туди приходило КДБ й не давало нікому спокою. Ще хтось чув про агентів, які вже в незалежній Україні десь згадували про Левка. Це мене зацікавило, і я подумала, що хочу їх знайти. Якщо не агентів, то принаймні людей, до яких приходили з КДБ і просили про послугу: розповісти, що він казав, що робив, або присоромити його на роботі, або написати "пояснювальну", вплинути на дружину...

А одного разу я зайшла до нашого архіву СБУ й запитала, чи є в них справа Лук’яненка. Мені сказали, що її забрали до Києва, бо там якась громадська організація буцім має ідею судити слідчого у цій справі. І тут я зрозуміла, що досі живий той слідчий. Все це разом підвело мене до теми, і я захотіла написати про людей, яких КДБ так чи інакше долучило до справи Лук’яненка чернігівського періоду. Навіть якщо вони не відіграли важливої ролі в його ув’язненні, а просто були десь поруч. Як, наприклад, на тій вечері, яку я описую і яка стала основою для звинувачення Левка Григоровича в антирадянських висловлюваннях. Я захотіла знайти людей, які сиділи з ним за одним столом, і поговорити з ними про те, як усе було. Минуло лише сорок років, і шанс був. Я постукала у перші двері.

- Тобто робота над репортажем переросла у книжку.

- Так, інформації з часом стало так багато, що я зрозуміла: якщо буду її видавати частинами, то вона губитиметься. Тому й вирішила, що все має бути в одному місці. І найкращий варіант у такому випадку – книга. А перемога в конкурсі художнього репортажу "Самовидець" подарувала таку можливість.

- І як довго ти шукала потрібних людей і взагалі працювала над темою?

- Трохи більше ніж півтора року – стільки ж, як і Лук’яненко жив у Чернігові. А почала я буквально наступного дня після його смерті. Хоча загалом не планувала нічого такого писати. Якби історія не почала сама розгортатися й люди самі не почали мені на щось натякати й розповідати, я б до цієї теми не дійшла.

- Скільки людей, дотичних до чернігівської справи Лук’яненка, тобі вдалося знайти?

- Я з’ясувала близько 20 імен живих і вже померлих людей. Але поговорити – з цим вийшло набагато складніше, ніж я думала. Дехто не хоче згадувати минуле, дехто переживає, декому соромно, дехто мене просто не впустив. Тож поспілкуватися вдалося десь із десятьма людьми – умовними героями книги. Це ті, до кого я достукалася, або рідні тих, хто до сьогодні не дожив. У книзі згадуються також люди, яких я так і не знайшла. За допомогою архівних документів я відтворюю їхню участь у цій справі, але самих їх уже немає. Додатково було ще спілкування з сусідами – людьми, які консультували, підказували мені, але в книгу не увійшли.

- Що саме ти хотіла зрозуміти під час тих розмов?

- Теми, пов’язані з минулим, тоталітарним часом, репресивним режимом і "маленькою людиною" в його механізмі, для мене – найцікавіші. Тому навіть у передмові я наголошую, що книга – не про Левка Лук’яненка, не про агентів КДБ чи суддів, а про людину – "маленький гвинтик" системи, який використовували через прохання, обіцянки, залякування чи ще в якийсь спосіб. Щоб підкорити людину, яка не хоче підкорятися. Мені цікаво було, як усе це відбулося і як зараз, через 40 років, люди ставляться до цього.

- І який головний висновок ти зробила для себе й, може, для книжки, про радянських людей, в оточенні яких Лук’яненко жив і яким пропагував ідею створення незалежної української держави?

- Не певна, що маю висновки. Гадаю, це взагалі не моя справа – їх робити. Моя справа – розповідати історії. Я просто розповідаю історію невеличкої частини покоління, яке жило в тоталітарні часи.

Висновки зробила лише про себе: я не можу сказати напевне, як чинила б, якби тоталітаризм у нашій країні знову став реальністю. Нині, знаючи стільки, могла би встояти. А що робила б у 1937-му чи 1977-му, якби не знала іншого часу – хтозна. Хочеться бути героїнею, звісно, але все ж... Якби багато років мені, як одному з героїв, із дитинства повторювали, що "Павлик Морозов – наш друг"...

Добре сказала Ханна Арендт у своїй книзі про суд над Айхманом, одним із "логістів" Голокосту: "Говорячи мовою політики: якщо за умов терору більшість людей поступляться, то деякі люди встоять… Говорячи по-людськи, не вимагається нічого більшого, і нічого більшого тверезо не можна просити, щоб ця планета лишалася місцем, придатним для людського життя".