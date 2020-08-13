У горах на Закарпатті від серцевого нападу помер відомий нейрохірург

На Закарпатті під час проходження маршруту в горах у Міжгірському районі від серцевого нападу помер відомий київський нейрохірург.

Як повідомила в коментарі Укрінформу речниця Управління ДСНС в Закарпатській області Наталя Батир, чоловіку стало погано під час проходження маршруту: разом з колегами вони йшли на гору Стримба біля села Колочави. У лікаря стався серцевий напад, реанімувати його не змогли.

"Закарпатські рятувальники 12 серпня зафіксували факт загибелі киянина 1965 року народження на маршруті на гору Стримба біля Колочави. Він йшов в складі групи з 5-ти осіб, разом із колегами та сином. Після сходження на полонину у чоловіка раптом погіршилося самопочуття, він впав з рюкзаком та спорядженням. Колеги пробували реанімувати його, але це не дало результату. Очевидно, у чоловіка стався серцевий напад", - розповіла вона.

За словами Батир, рятувальники та медичні працівники, які прибули на виклик до місця події, виявили вже тіло туриста вже без ознак життя. Його було доставлено до села Колочава та передано працівникам правоохоронних органів.

За даними рятувальників, маршрут, яким підіймався загиблий, нескладний: він розрахований на один день та є популярним у туристів у Колочаві. Можливо, причиною погіршення самопочуття чоловіка стала спека.

Як повідомила речниця УДСНС Закарпаття, для транспортування тіла загиблого залучалися професіонали гірського пошуково-рятувального відділення смт Міжгір’я та державного пожежно-рятувального поста с. Колочава.

Як стало відомо Укрінформу з власних джерел, мова йде про Юрія Ямінського - відомого українського нейрохірурга з Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова НАМНУ, доктора медичних наук.