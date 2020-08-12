12 серпня. Пам’ятні дати

Сьогодні світова громадськість відзначає Міжнародний день молоді.

День проголошений згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 1999 року, що ухвалила рекомендації Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді (Ліссабон, 8-12 серпня 1998).

Уперше Міжнародний день молоді відзначався 12 серпня 2000 року, а ідея про його заснування була запропонована ще в 1991 році молоддю, яка зібралася у Відні на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН. Форум рекомендував, щоб Міжнародний день молоді було оголошено спеціально для збору коштів, просування та підтримки Фонду молоді ООН у партнерстві з молодіжними організаціями. Окрім того, Міжнародний день молоді, покликаний нагадати про роль молодих людей у розвитку і будівництві світу, а також про повсякденні проблеми, які стоять на цьому шляху.

Наразі загальновизнаного міжнародного визначення вікової групи – молодь, не існує. Однак для статистичних цілей Організація Об'єднаних Націй визначає «молодь» як осіб у віці від 15 до 24 років. За статистикою ООН, на сьогодні налічується 1,2 мільярда молодих людей, що становить 16% світового населення. До 2030 року чисельність молоді, за прогнозами, збільшиться на 7% і досягне майже 1,3 мільярда чоловік.

Варто нагадати, що крім Міжнародного дня молоді, відомим є католицький Всесвітній день молоді – з’їзд, який відбувається раз на два, або на три роки в одній із католицьких країн світу. Ініціатором цього дня-з’їзду був папа Іоанн Павло ІІ. Його почали відзначати з 1984 року. На Католицький Всесвітній день молоді зазвичай збираються сотні тисяч, а то й декілька мільйонів молодих людей, і він є надзвичайно популярними. Свій День молоді існує і в Україні – відзначають його в останню неділю червня.

Ювілеї дня:

210 років від дня народження Аполлона Мокрицького (1810-1870), українського живописця. Родом з Пирятина. Закінчив Ніжинську гімназію вищих наук, був вільним слухачем Петербурзької академії мистецтв (з 1849 – її академік). Учень Олексія Венеціанова і Карла Брюллова. З 1840 року працював в Україні, пізніше – в Італії. Друг Тараса Шевченка. Разом з Іваном Сошенком ввів його до натурних класів Академії та Ермітажу, познайомив з Карлом Брюлловим. Брав активну участь у викупі поета з кріпацтва. У своєму щоденнику, що є досить цінною мемуарною спадщиною, докладно описав знайомство з Шевченком та історію викупу його з кріпацтва. Найвідоміші роботи Аполлона Мокрицького - портрет Євгена Гребінки, «Портрет невідомої», «Італійка кидає квіти на карнавалі», «Італійський пейзаж».

95 років від дня народження Гільєрмо Кано (1925-1986), колумбійського журналіста, редактора щоденної колумбійської газети «El Espectador». У 1997 році ЮНЕСКО була заснована міжнародна премія імені Гільєрмо Кано, яка присуджується за внесок у справу свободи преси в пам’ять про колумбійського журналіста, убитого під час виконання професійних обов’язків двома найманцями в Боготі 17 грудня 1986 року. Премію присуджують щорічно «окремій особі, організації або закладу, що зробили значний внесок у справу захисту свободи преси, особливо якщо така діяльність пов’язана з різного роду ризиками чи репресіями». Офіційна церемонія вручення проводиться щороку 3 травня й приурочена святкуванню Всесвітнього дня свободи преси. Гільєрмо Кано займався розслідуванням діяльності місцевих мафіозних угруповань і наркокартелів, за що й поплатився власним життям. Убивство Кано набуло чималого розголосу як у самій Колумбії, так і за її межами. Судді, які займалися цією справою, отримували постійні погрози, їм пропонували чималі хабарі; декількох, зрештою, вбили. Життя Гільєрмо Кано, його хоробрість, його відданість принципам незалежної журналістики й та наполегливість, з якою він боровся за краще майбутнє своєї країни, слугують гідним прикладом для журналістів інших країн світу.

Цього дня народився Джордж Сорос (1930), легендарний інвестор, фінансист і філантроп єврейсько-угорського походження, засновник і керівник фонду «Відкрите суспільство». У світі Сорос відомий своєю далекоглядністю, завдяки якій власне й отримав усі свої мільярди. Хтось називає його фінансовим генієм, а хтось – фінансовим авантюристом і вже зовсім принизливо – спекулянтом. Сорос народився в єврейській родині середнього достатку. Під час Другої світової війни завдяки фальшивим документам родина Соросів уникла переслідування нацистами, а в 1947 році, коли до влади прийшли комуністи – емігрувала до Великобританії. Там юнак вступив до Лондонської школи економіки, яку успішно й закінчив. Під час навчання на нього неабияк вплинула філософія Карла Поппера та економічна теорія Джона Мейнарда Кейнса. По закінченні навчання, Сорос працював на галантерейній фабриці, комівояжером, мріючи про серйозну роботу в банку. Зрештою, він отримав місце в арбітражному відділі інвестиційної компанії. У 1956 році він їде до США, де починає кар’єру з міжнародного арбітражу, тобто купівлі цінних паперів в одній країні та перепродажу їх в іншій. У 1963 році переходить до «Арнольд енд Блейхредер», однієї з найбільш відомих і авторитетних брокерських компаній. У цій компанії Сорос дослужився до посади віце-президента. Одна з найзнаменитіших фінансових операцій, яку провів Сорос, це так звана «чорна середа» 16 вересня 1992 року, коли очолюваний Соросом фонд «Квантум» переконав ринки в тому, що британський фунт переоцінений щодо німецької марки. Цей тиск призвів до того, що тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор вийшов із європейської валютної системи. В результаті фунт втратив значну частину вартості (до 15 %), натомість Сорос заробив на цій оборудці понад мільярд. «Мільйонери роблять гроші, а мільярдери – історію», - це висловлювання Джорджа Сороса, який традиційно знаходиться на 20-х позиціях Forbes у списку найзаможніших людей планети. Але американський мільярдер зажив слави не тільки своїми гучними фінансовими справами, він відомий і як філантроп. Створений ним фонд «Відкрите суспільство» став початком його благодійної кар'єри. На сьогоднішній день, у понад 100 країнах світу функціонують фінансовані Соросом інституції, які сприяють становленню відкритого суспільства; є соросівський фонд і в Україні.

Роковини смерті:

Цього дня пішов із життя Василь Петранович (1680–1759), відомий український живописець ХVІІІ століття. Написав ікони «Трійця» та «Зішестя Святого Духа», «Королевич Якуб зі своїм патроном св. Яковом»; розписав іконостаси для василіанських монастирів (Віцинь, Краснопуща, Жовква, Підгірці), царські врата зі сценою «Благовіщення» з церкви св. П’ятниці у с. Крехові. Вважають, що Василю Петрановичу належать картини «Богоматір» і «Дитинство Христа», портрети Жевуських, картина-портрет «Ференц Ракоці та Ілона Зріньї перед Богоматір’ю».

65 років з дня смерті Томаса Манна (1875-1955), німецького письменника, майстра інтелектуальної прози, класика літератури ХХ століття. Автор роману «Будденброки» (Нобелівська премія, 1929 р.), інтелектуально-філософського роману «Зачарована гора», в якому за допомогою розгорнутої метафори представлено життя інтелектуальної буржуазної верхівки напередодні Першої світової війни (роман називають «енциклопедією декадансу»), тетралогії «Йосиф та його брати», роману «Лотта у Веймарі» – про зустріч Гете з Шарлоттою Кестнер через 40 років після їхнього драматичного розлучення; і роману «Доктор Фаустус. Життя німецького композитора Адріана Леверкюна в розповіді його приятеля».