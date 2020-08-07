Один із телеграм-ботів поширює дані майже семи тисяч військових - Офіс омбудсмена

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини виявив телеграм-бота, який поширює персональні дані військовослужбовців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба офісу.

"У липні поточного року Департаментом у сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в процесі здійснення моніторингу дотримання законодавства у сфері захисту персональних даних виявлено чат-бот в месенджері Telegram, в якому оприлюднено табличний файл з персональними даними (ПІБ, номерами військових частин, стверджувальними датами самовільного залишення військових частин). Загалом список містить дані щодо 6 907 військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим секретаріат омбудсмена направив листи на адресу Служби безпеки України та Національної поліції України "з метою вжиття відповідними органами заходів реагування в межах їхньої компетенції". Також секретаріат закликали до невідкладного блокування згаданого телеграм-бота.

Як повідомили в офісі уповноваженого, Нацполіція відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 182 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності приватного життя). Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.