Ринок репетиторства в Україні зростає? Це симптом провалу системи освіти...

Репетитор «підтягує, натаскує», а нормальне навчання має розкрити реальні здібності та життєве покликання дитини

Після того, як закінчилося ЗНО-2020, у центрі оцінювання якості освіти засвідчили, що уже не перший рік спостерігають неетичну ситуацію, коли репетитори забирають бали в учасників тестування. Тобто вони фактично беруть участь в ЗНО на рівні з учнями, отримують найвищий бал, а учні, відповідно опускаються нижче у рейтинговій шкалі. Детальніше про цю неприйнятну ситуацію розповів в інтерв’ю Валерій Бойко, керівник Українського центру оцінювання якості освіти. «Наприклад, максимальний можливий бал, який можна набрати за тест з української мови і літератури – 104, а серед учасників щорічно є близько 10 осіб, які набрали б, наприклад, 95 балів і опинилися б на найвищому щаблі. А тут один репетитор (він же має право зареєструватися на проходження ЗНО, щоби використати результат в якості «рекламного ходу». – Ред.) набирає максимально можливий бал з максимально можливого і отримує 200 балів! Якщо б він не прийшов, то 10 дітей отримали б 200 балів своїм результатом і мали б значно кращі шанси на вступ до закладу вищої освіти», – пояснив Бойко.

Валерій Бойко

З такою «рекламою» очевидно треба щось робити. Але ж не час: якщо для одних «вступний забіг» нині на фінальній стадії (тобто залишилося подати документи і дочекатися відповіді від вишів), то для випускників наступного року він лише розпочинається. І у більшості традиційно саме з вибору… репетиторів.

Англійська, математика та українська мова найзапитаніші

Ринок репетиторства в Україні наразі розвивається стрімко, особливо його «підганяє» необхідність готуватися до складання ЗНО. Про це свідчить і велика кількість спеціалізованих сервісів для пошуку репетиторів (BUKI, «Ваш репетитор», Preply (більше спеціалізується на іноземних мовах), Yellow Hill), і створення окремих розділів з пошуку репетиторів на сайтах, які раніше на цьому сервісі не спеціалізувалися, приміром, на оlx чи Kabanchik.ua.

Найпопулярнішим предметом для індивідуальних занять залишається англійська мова, а також математика, українська мова, німецька, польська. Наприклад, на сайті BUKI 2802 анкети репетиторів з англійської мови, 1559 з математики, 992 з української мови. На сайті «Ваш репетитор» 3729 анкет бажаючих «натаскувати» з англійської мови, 1819 анкет з математики, 844 – з української.

Ціни ж знайдуться на будь-який гаманець та рівень вимог. Приміром, найдорожчі послуги репетитора з міжнародним досвідом викладання англійської (та інших предметів) на сайті BUKI – 700 гривень за годину. У анкеті викладача Єгора Г., йдеться, що це «високоефективні курси французької, російської та української мов за ексклюзивною швейцарською методикою для дітей, підлітків та дорослих». Сам викладач закінчив магістратуру Женевського університету і має більше 10 років досвіду роботи. Найнижчі ціни на репетиторство традиційно у студентів, які підпрацьовують паралельно з навчанням – в межах 80-100 гривень за годину заняття. Але найбільший вибір репетиторів у ціновому діапазоні 200-250 гривень за годину.

Микола Скиба

Коли репетитори дають якісь гарантії щодо результатів навчання, то зазвичай йдеться про рівень складання тестів їхніми попередніми учнями. Приміром, у репетиторському центрі Yellow Hill стверджують, що середній бал ЗНО в їхніх учнів – 182. Щоправда, експерт освітнього напряму Інституту майбутнього Микола Скиба в коментарі Укрінформу говорить, що стовідсоткової гарантії в успішному проходженні тестування бути не може, адже ефективність підготовки рівнозначно залежить як від навичок репетитора, так і від бажання та можливостей учня, а також навіть від зовнішніх обставин, які можуть вибити абітурієнта з колії перед ЗНО. «Репетитор може лише сказати, що він готовий зробити для успіху учня, що може проконтролювати, має відповідати на запитання учня, виявляти «пробіли» у знаннях і їх заповнювати, але не може розписуватися за остаточний результат повною мірою. Вибираючи репетитора, слід також зважати, наскільки він готовий комунікувати, знається на предметі та володіє сучасними підходами», – підкреслює експерт.

Попит на репетиторів за час карантину зріс на 60% і зростатиме далі

За даними онлайн-сервісу замовлення послуг Kabanchik.ua, в 2020 році з січня по липень українці створили 12,5 тисяч замовлень на послуги онлайн-репетиторів. Це на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зростання попиту пояснюється закриттям шкіл через карантин. Найчастіше шукали викладачів з шкільних предметів, іноземних мов і навіть автоінструкторів. (Цікаво: як це вчити кермувати онлайн? – Ред.)

Майже на 60% зріс попит на викладачів «шкільних» предметів – 1400 замовлень. Середній чек (за годину заняття серед усіх репетиторів) склав 719 грн. Підготовка до ЗНО – одна з найпопулярніших послуг. "У зв'язку з закриттям шкіл батьки шукають вчителів, які змогли б давати уроки онлайн. Адже незважаючи на карантин ЗНО ніхто не відміняв", – розповідає Укрінформу Ольга Сорока, керівниця відділу маркетингу Kabanchik.ua.

У репетиторів іноземних мов – +1129 замовлень. Це лише на 4% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Середня ціна за одне заняття стартує від 200 грн. Серед усіх онлайн-викладачів репетитори з іноземної мови найбільш оплачувані. Середній чек – 888 гривень, розповіли фахівці онлайн-сервісу.

Чому настільки (в рази!) відрізняється середня пропозиція (200-250) від середнього чеку (719 – 888)? Можемо з великою ймовірністю припустити, що тут спрацьовує добре відомий ефект маркетингу: спочатку реклама, яка покликана заохотити клієнта до спілкування, а потім – конкретна домовленість, яка й передбачає усілякі «накрутки». От і виходять такі «ножиці»…

Ірина Єгорченко

Ірина Єгорченко, старша наукова співробітниця інституту математики НАНУ, яка слідкує за ринком репетиторства і освіти, прогнозує, що після карантину більше батьків будуть переводити дітей на "справжню" приватну дистанційну освіту та звертатись до репетиторів – бо зрозуміли, що якість навчання в «звичайних» школах дуже низька в будь-якому режимі – офлайн чи онлайн.

«Колись Лілія Гриневич засудила репетиторство і закликала заборонити репетиторство шкільних вчителів. Проте зараз саме репетиторство – це єдине, що хоч якось забезпечує якість освіти для тих, у кого нема кількох тисяч доларів на місяць на якісну приватну школу чи здібностей для успішного навчання в спеціалізованій (хоча й учні спеціалізованих шкіл зараз масово мають репетиторів з профільних предметів)», – вважає науковиця.

Зростання ринку репетиторства – вирок системі освіти в Україні

Здавалося б, якісна система освіти має бути такою, щоб випускники навчальних закладів не потребували підтягування репетиторами. Принаймні ті, які навчаються на відмінно чи добре. Але в реальності саме ті учні, які добре навчаються, намагаються ще більше підтягнути свої знання. Експерт освітнього напряму Інституту майбутнього Микола Скиба говорить, що за великим рахунком, необхідність звертатися до репетиторів – це вирок вітчизняній системі освіти. «З кожним роком зростає кількість репетиторів, це означає, що на них є попит, а значить – школа не дає собі раду і не справляється з тими завданнями, що на неї покладені. Тобто працювати так, щоб учні здобували знання, які можуть бути підтверджені іспитами. Тому, можливо, це вирок усій системі освіти. Вона побудована так, що учням в голові постійно треба тримати історичні дати, формули з математики, фізики без прив’язки до реальних потреб життя. Тобто весь час учнів іде на те, щоб обслуговувати цю власну «базу даних». Чому не зробити іспити такими, щоб вони готували до продовження навчання, при працевлаштуванні і в інших сферах життя? Але програма побудована так, що її засвоєння суперечить здоровим людським інстинктам. А це позначається стресовими розладами, перевантаженням нервової системи тощо», – зауважує експерт. Він додає, що молоді люди дуже швидко і з легкістю опановують те, що їм дійсно цікаво – приміром соцмережі чи відеоігри і тримають в голові десятки імен популярних блогерів, назви і обкладинки ігор, складають багатоходові стратегії досягнення успіху в чомусь. «Так вони задовольняють свої базові потреби – можливість бачити результати зусиль, отримувати схвалення, бути прийнятим, отримувати радість. Такий же принцип має бути перенесений у освіту», – підсумовує Микола Скиба.

Марічка Артиш

Марічка Артиш, засновниця школи професійного та особистісного розвитку для підлітків Life&Work School висловлює подібну думку. «Без бажання вчитися жодне репетиторство не допоможе, навіть більше – воно спотворює уявлення дитини про саме навчання і особисту відповідальність за його результат (і це накладає відбиток на все в житті). Якщо завдання шкільної освіти – формувати характер і давати знання, то репетиторство тут зовсім не пасує», – говорить Марічка Артиш. Вона ділиться власним досвідом того, як в її родині підходили до освіти: «Мали двох випускників, дочка закінчувала школу в 2011 році, син у 2020-му. Обоє були "середнячками" – на рівні гімназії, в звичайній школі рівень був би "вище середнього", але вчилися без репетиторів. У результаті старша в 11 класі усвідомила, що вона хоче (і тут йдеться не стільки про спеціальність, скільки про бажання "як жити далі"), і настільки самовіддано готувалася, що самотужки здала ЗНО на 199 і 198. А син ЗНО фактично "провалив" (за винятком предметів, де вчителі під час навчання його підтримували, а не демотивували). І це було для нього поки що найкращим життєвим уроком! Він злякався і, сподіваюся, таки усвідомив, що життя не є таким "халявним", як він собі уявляв, і почав "шукати себе". Тож зараз самостійно підбирає напрям, в якому хотів би практично себе спробувати в навчанні після школи».

Насамкінець хочеться сказати, що, мабуть, сказане Марічкою Артиш є найправильнішим. Можливо, у школі треба вчити шукати себе, свої таланти і прислухатися до інтересів перед тим, як визначатися з продовженням освіти. На жаль, наша система освіти поки цього не передбачає.

Юлія Горбань, Київ