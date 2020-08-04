Померла мати Ігоря Коломойського

4 серпня померла Зоя Ізраїлівна Коломойська – мати українського олігарха Ігоря Коломойського. Їй було 80 років.

Як повідомляє Укрінформ, про це на своєму офіційному сайті написала об'єднана єврейська громада України, президентом якої є Ігор Коломойський.

"4 серпня 2020 року стала відома прикра звістка про те, що покинула матеріальний світ душа Зої Ізраілевни Коломойської. Об'єднана єврейська громада України від імені єврейської спільноти, від імені єврейських громад і організацій України висловлює сім'ї Коломойських співчуття", – йдеться у повідомленні.

Про Зою Коломойську відомо небагато. Вона була інженером за освітою, раніше працювала в організації "Простройпроект".