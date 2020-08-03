МАУ виконає 3-7 серпня спецрейси до Маямі та Нью-Йорка

Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” виконає спеціальні рейси з Києва до Маямі та Нью-Йорка (США) та у зворотньому напрямку з 3 до 7 серпня.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МАУ.

"Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” здійснить спеціальні рейси до Нью-Йорка (JFK) 3 та 7 серпня об 11:25, до Маямі (MIA) - 5 серпня о 13:00. З Нью-Йорка до Києва рейси відлітатимуть також 3 та 7 серпня о 17:45, з Маямі до Києва 5 серпня о 23:55 за місцевим часом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подорожі цими рейсами будуть можливі виключно в економічному класі обслуговування.

Придбати квиток можна на офіційному сайті МАУ.

Як зазначили в авіакомпанії, українцям дозволений в'їзд на територію США за умови дотримання 14-денної самоізоляції та відсутності візитів до країн ЄС, Великої Британії, Ірландії, КНР, Бразилії, Ірану за останні 14 днів. Пасажирам згаданих вище країн в'їзд на територію США заборонений.