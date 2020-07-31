Два роки з дня вбивства Гандзюк: під МВС запалили димові шашки

Учасники акції "2 роки з дня нападу на Катерину Гандзюк" під будівлею Міністерства внутрішніх справ України застосували димові шашки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, активісти написали на асфальті перед МВС білою фарбою та перекраслили червоною фарбою імена винних, на їхню думку, у саботажі розслідування нападу на херсонську активістку і покриванні злочинців. Потім учасники акції запалили димові шашки, вигукуючи прізвище очільника МВС. Згодом шашки затушили.

Активісти під МВС / Фото: Павло Багмут та Олег Давиденко, Укрінформ

Загалом ситуація залишається спокійною, лунає музика. Дехто з присутніх них тримає у руках плакати із перекресленими на них прізвищами представників правоохоронних органів. Вони вимагають, щоб винні понесли покарання за цей злочин.

Учасники заходу - знайомі Катерини Гандзюк та просто небайдужі до цієї справи громадяни.

Як повідомлялося, херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Хімічними опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради. 16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну. На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Водночас активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду. За їх словами, правоохоронці не завершили проведення усіх слідчих дій.

11 червня Мангеру вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 19 червня Печерський райсуд Києва заарештував Мангера до 28 липня без права внесення застави. 13 липня суд залишив під вартою Мангера. Пізніше суд продовжив Мангеру запобіжний захід до 11 вересня.

28 липня до суду направлено обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на активістку Катерину Гандзюк.