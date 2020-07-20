МОЗ модернізує "гарячу лінію"

Міністерство охорони здоров'я модернізує "гарячу лінію".

Про це МОЗ повідомляє у Facebook

"МОЗ розпочало поетапну модернізацію своєї гарячої лінії. Станом на сьогодні від 15.03 на гарячу лінію МОЗ України надійшло понад 790 тисяч дзвінків. МОЗ інтегрує необхідні зміни та налагоджує технічний супровід обробки дзвінків", - йдеться у повідомленні.

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Також у планах МОЗ побудова аналітичного компонента, де ключовим елементом буде модуль, що дозволить розробляти пропозиції щодо покращення ситуації в різних сферах медичного обслуговування, відстежувати запити та вносити необхідні зміни до законодавчих актів, контролювати якість надання медичних послуг населенню.