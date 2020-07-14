Наталія Хоцянівська, заступниця глави Мінрегіону

На позачерговому засіданні в понеділок Верховна Рада вирішила направити на доопрацювання у профільному парламентському комітеті (з питань енергетики та житлово-комунальних послуг) проєкт Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг” – №2458.

Документ має врегулювати питання встановлення тарифів, призначення управителів багатоквартирних будинків й уточнити окремі повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Така потреба виникла ще наприкінці 2017 року, коли набрав чинності Закон України “Про житлово-комунальні послуги” і з’явилася необхідність удосконалення норм та положень чинного законодавства у сфері надання ЖКГ-послуг. Зокрема, співвласники усіх багатоквартирних будинків (незалежно від обраної форми управління) мають визначитися з моделлю організації договірних відносин із постачальниками й виконавцями послуг (крім послуг із постачання та розподілу електричної енергії і природного газу).

Парламентарії вимагають більш чітких формулювань, а також наголошують на проблемах утримання старого житлового фонду

Проте, голосів для ухвалення нового закону у другому читанні та в цілому не вистачило (лише 212 – “за”). Через те, що кілька фракцій відмовилася голосувати за документ до усунення низки недоліків. Парламентарії вимагають більш чіткого формулювання певних положень, а також наголошують на проблемах утримання старого житлового фонду. Приміром, проєкт, за деякими оцінками, повністю не розв’язує конфліктної ситуації щодо технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків...

У Міністерстві розвитку громад та територій сподіваються, що ці та інші положення законопроєкту вдасться доопрацювати і документ буде ухвалено якнайшвидше. Оскільки у царині реформування ЖКГ й без того втрачено багато часу.

Про найпринциповіші моменти, на збереженні яких наполягатимуть у профільному відомстві, Укрінформу розповіла заступниця міністра Наталія Хоцянівська.

– Наталіє Володимирівно, якою вважаєте головну мету документа і які його положення, на Вашу думку, будуть визначальними для виконання поставленого завдання?

– Ключова мета документа – забезпечення споживачів більш якісними житлово-комунальними послугами, а головне – створення всіх умов для безпечного проживання українців у своїх помешканнях. Трагедія, що сталася нещодавно в багатоповерхівці на столичних Позняках, наочно засвідчила: затягувати з урегулюванням питання технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж – зокрема, газових систем – не можна. Адже з 2015 року мережі ніхто не обслуговує. Відповідальність газовиків закінчується на вході труби в будинок.

Трагедія, що сталася на Позняках, наочно засвідчила: затягувати з урегулюванням питань газових систем – не можна

При цьому співвласники житлового фонду вже давно мали визначитися, як і хто обслуговуватиме внутрішні мережі у їхніх будинках. Але, на жаль, майже скрізь цього й досі не зробили. Тож через те, що ці системи ніким не перевіряються й не обслуговуються, ми не убезпечені від аварійних ситуацій в багатоповерхівках. Стосується це й інших інженерних мереж. Хоча наслідки інцидентів на них і не такі серйозні, як у випадку із газом, але локальні НП також можуть завдати неабияких клопотів багатьом родинам.

Щонайпізніше за кілька місяців після ухвалення Закону “бездоглядних” мереж та будинків в Україні уже не буде. Співвласники зможуть самостійно обрати організації, які обслуговуватимуть усі без винятку внутрішні мережі. Постачальники ж послуг за рахунок ціни та якості вільно конкуруватимуть за споживача. Але це не означає, що, приміром, ми з Вами: ви – журналіст, я – економіст, – зможемо цим займатися. Кожна така організація повинна мати повний перелік дозвільних документів і штат кваліфікованих виконавців. Якщо співвласники багатоквартирного будинку не визначаться із постачальником послуг самостійно, то, приміром, у випадку із газовими системами, функції з обслуговування автоматично перейдуть до оператора газорозподільних мереж. У столиці це – ПАТ “Київгаз”. Якщо ж споживачі обрали іншого виконавця, мають укласти з ним договори, поінформувавши про це оператора. Також із дотриманням певних регламентних норм – зокрема, щодо завчасного інформування – постачальника послуг можна буде змінити. У будь-якому випадку права співвласників багатоквартирних будинків будуть захищені.

– І, з-поміж іншого, майбутній закон визначатиме правила співпраці між споживачами та постачальниками послуг...

– Нагадаю, чинне законодавство передбачає підписання як колективних (укладаються між виконавцем та управителем багатоквартирного будинку чи іншою уповноваженою співвласниками особою), так і індивідуальних (між виконавцем та кожним співвласником багатоквартирного будинку) договорів з надання комунальних послуг. Проєктом закону пропонуються зміни, які запровадять поняття Публічного договору приєднання. Це – своєрідний “антидот” проти нашої пасивності, коли співвласники багатоквартирних будинків роками не можуть визначитися з моделлю договірних відносин. Законодавець передбачив запровадження нового виду договору як спрощеного механізму підтвердження взаємовідносин між споживачем і постачальником. Йдеться про послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення, поводження з побутовими відходами.

За 30 днів після публікації публічний договір автоматично вважатиметься укладеним

Публічний договір має бути оприлюднений на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування або на вебресурсах підприємств, що надають відповідні комунальні послуги. За 30 днів після публікації договір автоматично вважатиметься укладеним. Це, з-поміж іншого, дозволить заощадити гроші й час не лише постачальників, а й споживачів, адже постачальники не перекладатимуть на них додаткових витрат. Бо всім відомо: для укладання письмового індивідуального договору із кожним домогосподарством його, перш за все, треба надрукувати (а це – витратні матеріали на десятки чи й сотні тисяч таких документів), і витратити час на те, щоб або ми, споживачі, прийшли для підписання договору до постачальника, або його представник прийшов до нас...

– А чи не буде при цьому зловживань, коли до тексту договорів потраплятимуть “ризиковані” положення, з якими ми всі начебто “автоматично” погоджуємося?

– Зловживань бути не може. Бо йдеться про типовий Публічний договір приєднання, який розроблятиме Мінрегіон і затверджуватиме Кабмін. Усі передбачені законодавством гарантії й запобіжники буде враховано. За законодавством сторони не повинні відступати від типового договору, затвердженого Кабміном, а можуть лише конкретизувати його умови.

Також новим законопроєктом передбачено, що Міністерство енергетики підготує обов’язковий перелік видів робіт для обслуговування внутрішньобудинкових систем. А національний регулятор – НКРЕКП – на підставі цього переліку встановить граничну вартість обслуговування. Тобто, ціну послуг не визначатимуть “зі стелі”. Правила їх надання чітко регламентують, а умови для всіх потенційних постачальників будуть однаковими. І якщо буде компанія, яка зможе виконати усі ці роботи за менші гроші, споживачі, вочевидь, і віддадуть їй перевагу.

– Наталіє Володимирівно, а чи не виникатиме непорозумінь при виборі постачальників послуг і укладанні із ними договорів у будинках, де не створено ОСББ?

– Законопроєкт №2458 має врегулювати це питання. По-перше, співвласники з дати введення в дію відповідних положень Закону “Про житлово-комунальні послуги” (з 1 травня 2019-го) мали рік, щоб визначитися із моделлю договірних відносин та укласти з виконавцями комунальних послуг відповідні договори. Цього, на жаль не зроблено.