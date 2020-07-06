У Кирилівці закрили базу відпочинку, де отруїлись діти

В Кирилівці закрили базу "Дніпровські зорі", де отруїлись відпочивальники.

Про це повідомили в Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ.

"Станом на 6 липня при бактеріологічному обстеженні хворих в 4-х випадках – троє дітей, 1 дорослий – виділена сальмонела, інші лабораторні дослідження в роботі; результати обстежень на ротавірусну інфекцію, COVID-19 негативні; харчоблок закладу закритий з 02.07.2020; база не функціонує, відпочивальників на базі немає", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялось, 2 липня в Кирилівці на базі відпочинку "Дніпровські зорі" зареєстрований спалах гострої кишкової інфекції. Постраждало 14 осіб, в тому числі 10 дітей віком від 7 до 13 років. Всі постраждалі були госпіталізовані до інфекційного відділення Якимівської ЦРЛ, стан хворих – легкого та середнього ступеню важкості. Всі хворі були обстежені бактеріологічно на кишкову групу інфекцій, декілька осіб - на ротавірусну інфекцію, 9 осіб обстежені на коронавірусну інфекцію.

В поліції відкрили кримінальне провадження ч.1 ст. 325 КК України, а в Запорізькій ОДА зазначили, що база відкрилась незаконно, не маючи дозвільних документів. Чиновники запевнили, що найближчим часом позапланово перевірять усі бази відпочинку на узбережжі Азова.

Фото: kirillovka.mobi