Підвищення кваліфікації: у МОЗ думають, як мотивувати медиків
Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Вкрай важливо, щоби зростала компетенція і кваліфікація медичних працівників. Власне команда Міністерства охорони здоров'я працює над тим, щоби наші медичні кадри були вмотивовані, і працює над тим, щоби зростала мотивація наших лікарів насамперед. З цією метою в процесі реформування медичної сфери МОЗ працює над встановленням критеріїв і індикаторів якості роботи насамперед первинної медичної ланки", - сказала Микичак.
Вона зазначила, що МОЗ до початку 2021 року запровадить критерії якості роботи лікаря первинної медичної допомоги: сімейного лікаря, педіатра, терапевта. За словами урядовця, сюди це включатиме і ті речі, які стосуються підвищення кваліфікації, безперервного післядипломного розвитку.