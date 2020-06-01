Володимир Кузьмінський, керівник проекту «Реформування закладів інституційного догляду та виховання у Тернопільській області» Мінсоцполітики

1 червня – День захисту дітей. Але ми не хочемо, щоби ця публікація носила «датський» характер. Йдеться про дітей, які обділені долею з перших років життя. Тобто, про інтернати, про те, як суспільству цивілізовано, по-людськи виховувати і ростити своїх сиріт, дітей, чиї батьки позбавлені прав або мають інші проблеми – в сім’ях, чи зі здоров’ям. Зрозуміло, що система державних інтернатів, дитбудинків – безнадійно застаріла, її треба реформувати. Але як? Держава шукає і знаходить рішення для цього комплексу проблем. Прийнято Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, змінюється і законодавство. Утім, далеко не всім зрозуміло, що планується? Зовсім розформувати всі інтернати? А що замість них? А які рішення будуть прийняті в особливих випадках – наприклад, в районах високогір’я, де шкільний автобус не пустиш, і діти просто не в змозі добиратися на навчання щодня? Про це, та багато про що інше, наша розмова з керівником проекту «Реформування закладів інституційного догляду та виховання у Тернопільській області» Міністерства соціальної політики України Володимиром Кузьмінським. Саме на Тернопільській області, яка стала пілотною, відпрацьовується реформування інтернатних закладів (деінституціалізація) по всій Україні. – Пане Володимире, а як насправді бути дітям з карпатських полонин, для кого життя в інтернаті – єдина можливість отримувати нормальну освіту? А тут інтернат візьмуть – і переформатують «в межах реформи»… – Реформування закладів інституційного догляду і виховання має здійснюватися в найкращих інтересах дітей. Це означає, що рішення стосовно кожного закладу має прийматися виважено. Якщо інтернатний заклад було створено з метою забезпечення освіти для дітей з гірської місцевості, то він має продовжити виконувати таку функцію. Відповідно до нового Закону «Про повну загальну середню освіту», у нас має діяти початкова школа й гімназія на рівні громад й ліцей з пансіоном на рівні області або великих міст з населенням понад 50 тис. Ми думаємо, що такий підхід дозволить забезпечити якісною освітою усіх дітей, у тому числі й з важко достутних територій. Крім того, пандемія з COVID-19 показала, що навчатися можна й онлайн, є сімейне навчання. Ми категорично проти того, щоб для отримання початкової освіти дитину потрібно відправляти з родини в інтернат за десятки кілометрів. Отримання профільної середнього освіти або середньої професійно освіти – це інша справа. Дітям по 15-17 років, і тут за потреби можна перебувати в пансіоні ліцею або гуртожитку коледжу. А загалом, у нас інтернати, подекуди, почали виконувати не властиву їм функцію соціального захисту. Деякі батьки думають, що це добре, що так і має бути. А це насправді не так. Зокрема, наукові дослідження щодо раннього розвитку дітей вказують на те, що перебування дітей, а особливо дітей раннього віку у великих інтернатних закладах навіть відносно короткий проміжок часу може негативно вплинути на розвиток їхнього мозку, а також емоційне благополуччя й поведінку в дорослому віці. – Навіщо запроваджувати такі глибокі зміни? Хіба інтернати нині більше порушують права дітей, ніж захищають їх? – Ні, говорити у загальному, що усі інтернати порушують права дітей буде не зовсім коректно, але власне в інтернатах найсприятливіші умови для порушення прав дітей, насильства та занедбання. Згідно з Керівними принципами ООН щодо альтернативного догляду дітей, інтернати визначені як одна із альтернативних форм влаштування дітей. Причому вона має останній пріоритет. Якщо дитина має потребу у влаштуванні за межами сім’ї, то пріоритетними є такі форми як: опіка/піклування з боку родичів, виховання в прийомній сім'ї, інші форми влаштування на виховання на базі родини (наприклад, ДБСТ), контрольовані (підтримані) незалежні форми проживання для дітей, догляд в закладах інтернатного типу: догляд, що надається в будь-якому груповому оточенні не на базі родини.

– А зарубіжна практика яка? – У багатьох розвинених країнах такої форми як заклади інституційного догляду і виховання як в Україні не існує. Хоча існують аналоги наших малих групових будиночків (МГБ). Англійською це звучить residential care. Це означає: дитина живе і ночує за межами сім’ї. І якщо ви скажете residential care в Англії, то це абсолютно інакше сприйматимуть, ніж в Україні слово «інтернат». Там це заклад, де перебуває не більше 10 дітей, але це не асоціюється з сімейного формою виховання. Великі інтернати залишилися лише у пострадянських країнах, де в одному закладі може жити по 200 дітей і більше. Коли європейці ще в 2000-х подивилися на наші інтернати, у них був шок. Адже у світі давно зрозуміли: у колективі, де живуть сотні дітей є все – всі форми насильства і примусу. Починаючи від фізичного – до сексуального. І як би ми не створювали або поліпшували умови, викорінити це в умовах такої великої кількості дітей не можливо. Це не означає, що люди, які там працюють, обов’язково погані – сама система так влаштована. Недавно у Тернопільській області я зустрічався з працівниками таких закладів – вони роблять усе можливе для дітей з їхньої точки зору , але така система абсолютно віджила. Це в Радянському Союзі потрібні були люди-роботи, позбавлені сімей, без сильних сімейних зв’язків. Ми це успадкували, на жаль. – А тепер? – А тепер ми щиро сподіваємося, що завдяки зусиллям Мінсоцполітики, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування й громадськості вдасться реалізувати завдання, визначені Національною стратегію, добі таких закладів настане кінець. Так, будуть випадки, коли дітей потрібно розміщувати за межами сім’ї, але це має бути крайній випадок і розміщувати таких дітей потрібно у сімейні форми, згадані вище. Якщо це дійсно дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, яка не змогла жити в прийомній сім’ї. Тоді вона може жити в невеличкому будинку сімейного типу або в МГБ (малий груповий будинок. – Ред.), де в нас законодавчо передбачено не більше 12 дітей.

– Наскільки реально досягти цієї мети? – У нас на сьогодні понад 750 інтернатів по всій Україні. І позитивні зрушення відбуваються. Як я вже говорив, Уряд України схвалив другий етап реалізації Національної стратегії, отримані ресурси від МБРР (Міжнародний банк реконструкції та розвитку. – Ред.) , зокрема на її реалізацію. Стоїть завдання – зменшити кількість дітей, які перебувають в інтернатах цілодобово. У Тернопільській області (одна з чотирьох областей, де реалізовувався пілотний проект. – Ред.) є позитивна динаміка. Так, на початок реалізації проекту – 4 січня 2019 року у всіх інтернатах області, а їх 19 було 1407 дітей, які перебували там цілодобово. Через 4 місяці реалізації проекту вдалося скоротити цей показник до 1248 дітей. На кінець року було в усіх закладах 1058 таких дітей. На початок 2020 – маємо 1010. Тобто маємо скорочення на понад 28%. Це дуже хороший результат, навіть більше, ніж ми очікували. – А що, знов таки, каже світовий досвід? Ми не перші йдемо шляхом такої трансформації. Болгарія, Румунія, Чехія, Словаччина уже це проходили і вирішення цієї проблеми було навіть одним із критеріїв їхнього приєднання до ЄС. Модель реформування інтернатних закладів відпрацьована у світі. Згідно з якою, в основі реформи інтернатної системи – лежать суспільні цінності і громадська думка щодо шкідливості такої застарілої форми виховання для розвитку дитини. Якщо батьки думають, що їхнім дітям добре в інтернатах – вони помиляються. Харчування, одяг і екскурсії – це ніщо. Дитині, особливо маленькій, любов батьків і формування прив’язаності найважливіше. – А досвід уже український? На яких принципах стоїть реформа? – У Тернопільській області 92% дітей, які перебувають в інтернатах, мають сім’ї. І тому – ми мусимо роз’яснювати батькам, громаді й суспільству про наслідки такого перебування. Велику роботу тут виконує Уповноважений з прав дитини, а також Мінсоцполітики України. Другий чинник. Законодавче забезпечення і фінансування процесу. У нас є великий прогрес – прийнято Національну стратегію, чимало законів. Хоча проблеми з фінансуванням ще не вирішені. Знаю, що проект Мінсоцполітики з реформування інтернатних закладів подекуди критикується у пресі, але по тій же Тернопільській області є очевидні успіхи, і дуже важливо, щоб критика не зупинила цю надзвичайно важливу реформу. Третє – це національна система моніторингу і об’єктивна статистика. Є факт: частка дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування скорочується. На 2018 рік в Україні налічувалося 912 таких дітей на 100 тисяч. А в 2008-му їх було 1265 на 100 тисяч... Це добре. Наступна проблема – алгоритм прийняття рішень про направлення дитини в інтернат на основі оцінки її потреб. І це має бути лише один такий орган! Сьогодні ж є кілька “входів” до інтернату. Якщо це сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, то тут відповідає Служба у справах дітей. Якщо дитина із сім’ї зі складними сімейними обставинами – сім’я пише заяву - і все, дитина в інтернаті. Навіть більше – по Тернопільській області це не обов’язково малозабезпечена родина. Наприклад, батьки їдуть на заробітки, але їм ніде залишити дитину... Тож треба зробити так, щоби діти не заходили до інтернату через «різні двері». І найважливіше. З січня 2020 року набув чинності закон, яким передбачено розвиток базових соціальних послуг, що повинні надаватися на рівні ОТГ. Це повноваження саме ОТГ, на реалізацію яких їх передані державою відповідні фінанси. І тепер – це їхня функція розвивати соціальні послуги для вразливих сімей.