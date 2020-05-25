Директор інституту раку заявив про напад на лікаря

Директор Національного інституту раку Андрій Безносенко заявив про напад на співробітника інституту лікаря Анатолія Шудрака.

Про це Безносенко написав у Facebook.

"Національний інститут раку бачив багато, але ніхто не очікував, що о 8 ранку, коли пацієнти та лікарі входять в клініку, перед головним входом відбувається напад на лікаря, мого заступника з хірургічної частини, доктора медичних наук, заслуженого лікаря України та лауреата Державної премії Анатолія Шудрака, який у 2010-2015 роках працював головним військовим хірургом Міністерства оборони і майже рік, з самого початку війни, провів у зоні АТО", - зазначив він.

За словами очільника інституту, комісія, в яку входить Шудрак, зафіксувала в інституті нестачу матеріальних цінностей майже на 9 млн.

Укрінформ звернувся до поліції за коментарем.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 березня невідомі скоїли напад на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка.

Фото клініки "Добробут"