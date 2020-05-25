Директор інституту раку заявив про напад на лікаря

Директор інституту раку заявив про напад на лікаря

Укрінформ
Директор Національного інституту раку Андрій Безносенко заявив про напад на співробітника інституту лікаря Анатолія Шудрака.

Про це Безносенко написав у Facebook.

"Національний інститут раку бачив багато, але ніхто не очікував, що о 8 ранку, коли пацієнти та лікарі входять в клініку, перед головним входом відбувається напад на лікаря, мого заступника з хірургічної частини, доктора медичних наук, заслуженого лікаря України та лауреата Державної премії Анатолія Шудрака, який у 2010-2015 роках працював головним військовим хірургом Міністерства оборони і майже рік, з самого початку війни, провів у зоні АТО", - зазначив він.

За словами очільника інституту, комісія, в яку входить Шудрак, зафіксувала в інституті нестачу матеріальних цінностей майже на 9 млн.

Укрінформ звернувся до поліції за коментарем.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 березня невідомі скоїли напад на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка.

Фото клініки "Добробут"

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