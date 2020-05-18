Ексдепутату Березкіну повідомили ще одну підозру

Колишньому народному депутатові Станіславу Березкіну повідомлено про підозру щодо отримання незаконної компенсації за житло у розмірі більше 937 тисяч гривень.

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

«18 травня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру в отриманні незаконної компенсації за винайм житла в ДП «Готельний комплекс «Київ» у розмірі понад 937 тис. гривень ще одному народному депутату України VIII скликання», - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що, незважаючи на наявність власного житла у центрі столиці, чоловік отримав право користування готельним номером в ДП «Готельний комплекс «Київ».

«Як наслідок, з листопада 2014 року по серпень 2019 року було безпідставно виплачено на оренду понад 937 тис. гривень», - зазначають у САП.

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Ексдепутату інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, тобто зловживання владою або службовим становищем.

«Крім того, вказаний колишній народний обранець є підозрюваним у ще одній справі – розкрадання $20 млн Ощадбанку», - уточнюється у повідомленні.

Як повідомлялося, 20 листопада 2018 року Верховна Рада відмовилася надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Станіслава Березкіна (група “Воля народу”), підозрюваного у причетності до заволодіння $20 млн Ощадбанку.

3 жовтня 2019 року Вищий антикорупційний суд обрав Березкіну запобіжний захід у вигляді застави у 15 млн грн.