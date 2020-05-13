Пробне ЗНО пройде у червні - Міносвіти назвало дати

Міністерство освіти та науки веде підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання згідно з першим сценарієм, який було визначено ще в березні: ЗНО відбудеться з 25 червня по 17 липня, пробне ЗНО 15 та 17 червня.

Про це на засіданні уряду 13 травня сказала т.в.о міністра освіти та науки Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Навчальний рік у закладах загальної середньої освіти закінчується наприкінці травня, відповідно до затвердженої структури навчального року. Йдеться про заняття. Щодо підготовки до ЗНО. у березні на сайті МОН було оприлюднено сценарії завершення навчального року та проведення ЗНО. Зараз ми працюємо над реалізацією першого сценарію. ЗНО відбудеться з 25 червня по 17 липня, пробне ЗНО 15 та 17 червня", - сказала Мандзій.

Вона додала, що з 6 по 17 травня є можливість зареєструватися на ЗНО ближче до пункту проживання учасника.

За словами Мандзій, пунктів тестування буде близько 1,5 тис., у них будуть забезпечені належні умови. Зараз Міністерство освіти та науки спільно з МОЗ готують відповідні рекомендаційні матеріали стосовно вимог до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Як додав на засіданні уряду Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цей сценарій буде реалізований, якщо дозволить епідеміологічна ситуація в країні.