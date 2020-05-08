ДБР розслідуватиме побиття поліцією шефредактора Delo.ua

ДБР розслідуватиме побиття поліцією шефредактора Delo.ua

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Укрінформ
Державне бюро розслідувань розслідуватиме справу щодо побиття працівниками поліції шефредактора видання Delo.ua Дениса Ялухіна.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Детектор медіа.

"Повідомляємо, що за результатом розгляду заяви Ялухіна Д. від 05.05.2020 щодо можливих незаконних дій працівників управління патрульної поліції у м.Києві, 06.05.2020 Київською місцевою прокуратурою №3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками злочину...", - йдеться у відповіді на запит.

Так, відомості до ЄРДР внесли за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування в провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР у Києві.

Як повідомлялось раніше, шефредактор новин видання Delo.ua Денис Ялухін повідомив у Facebook, що 2 травня двоє поліцейських побили його, коли він намагався домогтися від колишньої дружини зустрічі зі своєю дочкою.

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Ялухін зазначив, що працівники поліції протримали його три години у відділку. Згодом чоловік звернувся в приватну клініку, де лікарі діагностували в нього струс мозку 1-2 ступеня та гіпертонічний криз.

Своєю чергою 5 травня у патрульній поліції Києва повідомили, що Ялухін поводив себе агресивно і бив у двері, а також зауважили, що чоловіка затримали й склали два адмінпротоколи за "дрібне хуліганство" і "злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського". При цьому у поліції уточнили, що заява з приводу неправомірних дій патрульних "перевіряється".

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