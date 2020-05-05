Керівник Інституту раку заявляє про шантаж після виявлення ним значних махінацій в НІР

Виконувач обов’язків директора Національного інституту раку Олександр Яцина заявляє про медійні атаки на нього після того, як він подав до прокуратури матеріали про підробку тендерної документації на більш як 20 млн грн.

Про це заступник директора з лікувально-координаційної роботи Національного інституту раку, в. о. директора НІР Яцина написав на своїй сторінці у Facebook.

"Разом з новим керівництвом МОЗ ми продовжуємо вживати всіх заходів, щоб ліквідувати будь-які розкрадання державних коштів, злочинні схеми, які заважають розвитку Національного інституту раку. Ми маємо зробити це в найкоротший термін, задіюємо для цього всі необхідні ресурси. Це пріоритет номер 1 для держави і для мене особисто. Наша команда не дозволить красти у пацієнтів", - пише Яцина.

Він повідомив, що минулого тижня "подав до прокуратури документи про відкриття трьох кримінальних проваджень за результатами внутрішнього аудиту в Національному інституті раку. Зокрема, про підробку тендерної документації на понад 20 мільйонів гривень. Ми також виявили величезну нестачу витратних медичних товарів на складі інституту. Аудит триває, і ми не збираємося зупинятися".

Яцина називає очікуваним, що ці "розслідування змусили нервуватися опонентів, які всіма силами тримаються за збереження корупційних схем. Проти мене та моєї команди розпочалися нові медійні атаки, поширюються маніпулятивні факти, продовжують надходити погрози. Ми це передбачали та готові давати відсіч будь-яким провокаціям. Наголошую: ми діємо винятково в інтересах держави, інституту та пацієнтів".

Читайте також: Головний лікар інституту раку заявив про напад

Він повідомив, що "із засобів масової інформації я з подивом дізнався про свою нібито причетність до заволодіння коштами на придбання ліків, які зрештою не були куплені. Повідомляю, що всі вказані відомості про обставини отримання мною коштів не відповідають дійсності. До моїх посадових обов’язків ніколи не входила закупівля ліків".

За словами Яцини, він ще 29 квітня подав заяву до поліції, в якій зазначав про вимагання від нього як керівника Національного інституту раку "вчинення певних дій, у тому числі залякуванням можливістю завідомо неправдивого повідомлення про злочин громадянином Євгеном Ячменевим".

В. о. директора НІР зазначає, що за вказаним фактом проводиться досудова перевірка, під час якої він надасть докази своєї невинуватості.

4 травня в ЗМІ з’явилася інформація про проведення слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУНП в Києві досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом нібито заволодіння Яциною шахрайським шляхом 400 тис. грн. Досудове розслідування почалося після звернення громадянини Є.Ячменева.