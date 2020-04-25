У Мінцифри створять відділ впровадження — Федоров

Міністерство цифрової трансформації України створює відділ впровадження.

Про це віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram.

"Ми створюємо відділ впровадження... Поки ми запускаємо нові продукти та розвиваємо їх, нам катастрофічно бракує команди, яка сфокусується на контролі й оптимізації процесу впровадження. Нові послуги, функції — це про зміну системи і зміни споживчої поведінки. Впровадження — окремий великий пласт роботи", — заявив він.

Федоров додав, що у Мінцифри проблему впровадження трансформацій відчувають щодня. Наприклад, буває, що поліція не знає про електронні водійські посвідчення, або банк відмовив в обслуговуванні за електронним паспортом.

Як повідомлялося, у середу відбулася презентація впровадження цифрового ID-паспорта та біометричного закордонного паспорта громадянина України у мобільному застосунку "Дія".