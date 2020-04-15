Дата і списки на обмін іще узгоджуються - Денісова

Дата і списки на обмін іще узгоджуються - Денісова

Укрінформ
Черговий етап взаємного звільнення громадян перебуває у процесі підготовки.

Про це заявила у відеозверненні Омбудсмен Людмила Денісова.

"Обмін відбудеться на цьому тижні. Наразі перемовини тривають. Зокрема, узгоджуються дати, списки громадян", - сказала вона.

За словами Денісової, взаємний обмін ускладнений карантином. Вона додала, що громадяни, які повернуться, пройдуть обов'язкову обсервацію.

Як повідомлялося, після відеоконференції ТКГ 8 квітня в Офісі Президента України заявили, що були досягнуті принципові домовленості щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня.

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10 квітня віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, що у списках полонених, яких планують обміняти до Пасхи, не буде мешканців Криму.

13 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова проінформувала, що новий етап звільнення полонених за формулою "всіх на всіх" відбудеться вже цього тижня. За її словами, усі ті, хто повернуться, мають пройти двотижневу обсервацію.

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