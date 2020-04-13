Іран відклав розшифровку “чорних скриньок” літака МАУ

Через пандемію COVID-19, Іран на невизначений термін відклав процес завантажування та розшифровки даних бортових самописців збитого літака МАУ.

Про це пише CBC News.

Зазначається, що глава іранської команди розслідувачів Хасан Резаейфар запросив представників восьми країн до лабораторії в Європі, однак через логістичні складнощі, створені пандемією COVID-19, мусив відкласти початок роботи зі “скриньками”. “Наразі для деяких держав неможливо планувати подорож через COVID-19”, - сказав Резаейфар.

Очільниця Управління з безпеки транспорту Канади Кеті Фокс підтвердила, що Іран минулого тижня передав своє запрошення, і що усі інші країни відповіли на нього однаково: наразі й протягом ще певного часу особиста участь буде неможлива. “Таким чином, звантаження й аналіз самописців слід відкласти до того часу, поки умови покращаться настільки, аби подорожувати стало безпечно. Передбачити, коли це станеться, наразі неможливо”, - сказала Фокс.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Минулого місяця офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, однак досі цього виконано не було.