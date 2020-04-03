У Авакова заявляють про затримання нападника на журналіста ZIK

Чоловік, який 2 квітня напав на знімальну групу телеканалу ZIK під час інспектування столичних парків та спортивних майданчиків, затриманий.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Громадянин, який напав вчора на журналістів знімальної групи телеканалу «ЗІК», затриманий. Той самий, що вчора кричав: "Мені плювати на Закон" і "Мені за це нічого не буде". Поліція свою роботу виконала. Далі справа за судом", - написав він.

Геращенко також подякував київській поліції "за швидку і ефективну роботу із затримання хулігана і захист прав журналістів".

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Як повідомляв Укрінформ, 2 квітня у Києві невідомі чоловіки напали на знімальну групу телеканалу "ZIK" під час інспектування столичних парків та спортивних майданчиків.

На оприлюдненому телеканалом відео видно, як чоловік спортивної статури штовхає журналістку та нападає на оператора. Також молодик заявляє, що йому "начхати на заборону" та "начхати на закон", бо спортивний майданчик у парку – це єдине місце, де він може займатися спортом.