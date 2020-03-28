Під час карантину рівень злочинності знизився на 30% - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков стверджує, що під час карантину рівень злочинності по всіх статтях знизився на 30%, однак активізувалися шахраї.

Про це повідомляє МВС у Telegram.

«Ми дуже активно намагаємось реагувати на всі фейки. Наприклад, нещодавно була ситуація, коли розсилались смс-повідомлення про те, що нібито якась фірма мала ходити по квартирах і дезінфікувати приміщення. Поліція це відслідковувала. Відсилали смс-повідомлення з попередженням, що це шахраї. Але такі злочини – не системні», - сказав Аваков.

Міністр внутрішніх справ додав, що найбільший злочин, який зараз є – це порушення режиму карантину.

«Люди наражають на небезпеку не лише себе, але й своїх рідних і оточуючих. Поки нам не потрібен надзвичайний стан чи комендантська година, але карантин повинен бути максимально повним. Я хочу подякувати всім, хто дотримується карантинного режиму. Якщо доведеться ввести комендантську годину, як це вже зробили у низці європейських країн, то доведеться вводити й надзвичайний стан», - сказав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

За даними МОЗ, станом на ранок 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 8 летальних.