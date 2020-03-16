Дипломати організували виїзд з Хорватії понад 40 українців, готують ще одну групу

Українські дипломати організували виїзд з Хорватії понад 40 українців, які звернулися до посольства у зв'язку зі скасуванням перевізниками рейсів, наразі готується вивезення ще однієї групи.

Зокрема, як повідомив у Twitter посол України у Хорватії Василь Кирилич, виїзд першої групи українців був організований 14 березня, ще двох груп - 15 березня.

"Продовжуємо працювати. Якщо ви потребуєте нашої допомоги, просимо звертатися на consul_hr@mfa.gov.ua, +385 916051010 (viber, WhatsApp)", - закликав дипломат.

За уточненою Укрінформом у Посольстві інформацією, станом на понеділок, 16 березня, загалом організовано виїзд понад 40 українців, наразі готується вивезення ще однієї групи.

Кирилич також поінформував, що Хорватія запровадила обов’язкову 14-денну самоізоляцію для іноземних громадян, у тому числі українців, які прибули до країни.

"У разі відмови щодо іноземця можуть бути застосовані обмежувальні заходи", - попередив посол України у Хорватії.

Фото: Twitter