Дипломати організували виїзд з Хорватії понад 40 українців, готують ще одну групу
Зокрема, як повідомив у Twitter посол України у Хорватії Василь Кирилич, виїзд першої групи українців був організований 14 березня, ще двох груп - 15 березня.
"Продовжуємо працювати. Якщо ви потребуєте нашої допомоги, просимо звертатися на consul_hr@mfa.gov.ua, +385 916051010 (viber, WhatsApp)", - закликав дипломат.
За уточненою Укрінформом у Посольстві інформацією, станом на понеділок, 16 березня, загалом організовано виїзд понад 40 українців, наразі готується вивезення ще однієї групи.
Кирилич також поінформував, що Хорватія запровадила обов’язкову 14-денну самоізоляцію для іноземних громадян, у тому числі українців, які прибули до країни.
"У разі відмови щодо іноземця можуть бути застосовані обмежувальні заходи", - попередив посол України у Хорватії.
Фото: Twitter