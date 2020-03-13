Коронавірусний карантин, жіночі марші та силіконовий Кравчук

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Сергій Гудак

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 11 березня ухвалив рішення про запровадження строком на три тижні карантину в навчальних закладах, а також затвердив низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Уряд запропонував обмежити проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

Також вирішено обмежити кількість працюючих пунктів пропуску на кордоні. А у п'ятницю, 13 березня, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на 2 тижні.

На фото – працівник комунального підприємства "Ужгородський муніципальний транспорт" проводить дезінфекцію в автобусі.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

У Харкові ж 11 березня виконком міськради на вечірньому засіданні запровадив у місті тритижневий карантин в установах з масовим перебуванням людей, водночас не поширив карантинні заходи на школи та дитячі садки.

У відповідь на це активісти влаштували флешмоб "До коронавірусу – з мудрістю" біля пам’ятника Григорію Сковороді, під час якого закликали міську владу запровадити карантин і в школах, і дитсадках. У межах заходу скульптурному Сковороді надягли медичну маску, у такий спосіб захистивши філософа "від інфекції у будь-якому прояві". Крім того, активісти роздали медичні маски перехожим.

Тим часом прокуратура розпочала досудове розслідування щодо посадових осіб Харківської міської ради за фактом порушення правил боротьби з епідеміями. Санкція статті передбачає штраф розміром 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт на строк до пів року або обмеження волі на строк до трьох років.

Фото: Микола М'якшиков

Крім того, в українських містах активно дезінфікують громадський транспорт. На фото – процес дезінфекції міських автобусів у Дніпрі.

Фото: Геннадій Мінченко

З нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок вулицями столиці пройшов Марш жінок. Перед початком заходу на Михайлівській площі відбувся мітинг, у якому взяли участь близько тисячі осіб. Спікери акції вимагали однакових прав жінок з чоловіками, рівного представлення жінок в органах влади і ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства щодо жінок.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

А центром Харкова пройшла піша хода "Марш жіночої солідарності", яка зібрала пів тисячі прихильниць гендерної рівності.

"Ми проти гендерного насильства, расизму та сексизму, проти порушення прав жінок на працю та будь-яких проявів патріархальності в суспільстві. Наполягаємо на тому, що жінка завжди на часі", – пояснила мету ходи представниця громадської жіночої організації "Сфера" Ганна Шаригіна.

Фото: Юлій Зозуля

У Перлині біля моря ж з нагоди свята влаштували жіноче ралі "Одеса-мама".

Фото: Дмитро Смольєнко

Натомість у Запоріжжі 8 березня стало трагічним – у парку "Дубовий гай" на восьмирічну дівчинку впала дерев'яна скульптура завважки 200 кг. Дитину у непритомному стані доправили у лікарню, де вона померла наступного дня. У вівторок,10 березня, міський голова Запоріжжя Володимир Буряк підписав розпорядження про відсторонення від виконання службових обов'язків директора парку Олега Комаренка. Заступнику директора з технічних питань Центрального парку культури і відпочинку "Дубовий гай" повідомлено про підозру.

Запоріжці вшанували пам'ять дитини, принісши на місце трагедії квіти та м'які іграшки.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Проведенням різноманітних заходів 9-10 березня українці традиційно відзначили Шевченківські дні. На фото – пам'ятник Тарасу Шевченку під час концерту та конкурсу на виконання віршів поета, влаштованого активістами харківського Євромайдану, з нагоди 206-ї річниці від дня народження Кобзаря.

Фото: Євген Котенко

У 2014 році 9 березня - день народження Кобзаря - стало одним із головних днів боротьби проти російської окупації в Криму. Тому в столичному парку Шевченка відбулася акція солідарності з українським Кримом. Учасники тримали українські та кримськотатарські прапори, плакати "Крим – це Україна" і фотографії із зображенням кадрів акцій у Криму на підтримку територіальної цілісності України.

Фото: Юлія Овсяннікова

У Київському національному театрі оперети 9 березня відбулася традиційна XIV Всеукраїнська урочиста церемонія "Герої спортивного року". Кращими спортсменом та спортсменкою 2019 року визнали чемпіонів світу - борця греко-римського стилю Жана Беленюка та дзюдоїстку Дар'ю Білодід.

На фото - переможець у номінації "Зірка, що сходить", чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи серед дорослих, наймолодший чемпіон Європи в історії (13 років) Олексій Середа.

Фото: Олена Худякова

У Києві в музеї "Становлення української нації" відкрили силіконову фігуру першого Президента незалежної України Леоніда Кравчука. Фігура виготовлена, як і всі у музеї, з унікального силіконового матеріалу "кібершкіри", що дає можливість максимально реалістично передати зовнішність людини. Над створенням експонату працювали українські скульптори, художники та постижери. Прототипом фігури був сам Леонід Кравчук, який пройшов усі етапи сканування.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Юлія Овсяннікова Медичний працівник вимірює температуру учаснику виїзного засідання уряду в Київ.

Фото: Євген Котенко

Чоловік у масці та захисних окулярах на київській вулиці.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Працівниця Харківського метрополітену проводить дезінфекцію.

Фото: Сергій Гудак

Літня жінка тримає букет підсніжників у Міжнародний жіночий день у Берегові на Закарпатті.

Фото: Сергій Гудак

Учасники 17-го Міжнародного фестивалю вина в місті Берегово на Закарпатті.

Фото: Дмитро Смольєнко

Чоловік несе квіти у Міжнародний жіночий день у Запоріжжі.

Фото: Микола М'якшиков

Комунальники за рішенням міського голови Дніпра Бориса Філатова блокують незаконну "наливайку" бетонними плитами.

Фото: Дмитро Смольєнко

Кран на будівництві мостових переходів через річку Дніпро в Запоріжжі.

Фото: Сергій Гудак

Учасник закарпатського етапу всеукраїнського турніру "Дитяча ліга Миронюка В.В." з фехтування на шпагах "Горець-2020" в Ужгороді.

Фото: Дмитро Смольєнко

Ігровий момент 2-го матчу 1/4 фіналу SEHA-Ліги між запорізьким ГК "Мотор" та БГК імені Мешкова (Брест, Білорусь), що завершився поразкою господарів майданчика з рахунком 28:33, у Запоріжжі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Гравець збірної Тайваню з тенісу У Тунг-Лін під час матчу Кубка Девіса проти гравця збірної України Сергія Стаховського, що завершився з рахунком 7:6, 4:6, 6:3 на користь українського тенісиста, на корті Палацу спорту "Юність" у Запоріжжі.

Фото: Юлія Овсяннікова

Виступ танцювального колективу під час ХIV щорічної Всеукраїнської урочистої церемонії нагородження "Герої спортивного року" в Києві.

Фото: Сергій Гудак

Шафран квітне в ботанічному саду Ужгородського національного університету.