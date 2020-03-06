Гюндуз Мамедов, заступник генерального прокурора України

9 березня у Нідерландах стартують слухання у справі МН17. На покарання винних у трагедії та початок чи не найбільш унікального судового процесу рідні загиблих у катастрофі чекають уже майже шість років.

Міжнародне розслідування дійшло висновку, що 17 липня 2014 року Боїнг-777 був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська.

У червні 2019 року Міжнародна спільна слідча група (JIT), до складу якої входять п’ять країн – Нідерланди, Україна, Бельгія, Австралія та Малайзія, назвала імена чотирьох підозрюваних, серед них – троє росіян. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генерального штабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський та підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Трагедія у небі над Донбасом забрала життя 298 людей, серед них – 196 громадян Нідерландів. Розгляд справи відбудеться відповідно до нідерландського законодавства у судовому комплексі "Схіпхол", який було зарезервовано на рік. Згідно з попереднім графіком слухань, перші засідання відбудуться з 9 до 13 березня.

Про підготовку до судового процесу, підозрюваних та свідків у справі МН17 Укрінформ запитав у заступника генерального прокурора України Гюндуза Мамедова. А ще говорили про реформу Офісу генерального прокурора та початок слухань у Міжнародному кримінальному суді (МКС) справ щодо Криму й Донбасу.

НІДЕРЛАНДСЬКИЙ СУД

- Нідерландські ЗМІ писали, що, начебто, є свідки запуску ракети, якою був збитий МН17. Й що імена свідків не розголошуватимуться через загрозу для їхнього життя. Що ви можете сказати про підготовку до судового процесу. Які ваші очікування?

- Держави-учасниці міжнародної спільної слідчої групи об’єднали свої зусилля та погодили, що судовий процес над обвинуваченими у цій справі має відбуватися у Нідерландах – державі, чиїх громадян було найбільше на борту літака рейсу МН17.

Тому у вересні 2018 року Верховна Рада України ратифікувала угоду між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній.

Рік по тому за умовами цієї угоди, після спільного рішення про здійснення кримінального переслідування 4 осіб у Королівстві Нідерланди, Україна передала до правоохоронних органів Нідерландів кримінальне провадження щодо цих осіб, підозрюваних у вчиненні злочину.

Сьогодні ми обмежені у коментарях. Питаннями підготовки процесу повністю займається нідерландська сторона. Коментарі у справі, у тому числі щодо процесу, його підготовки має право надавати нідерландська сторона, адже це нідерландський суд, що діє відповідно до їхнього національного законодавства.

Суд відбуватиметься в містечку Батхуведорп біля Амстердама та аеропорту Схіпхол, що є символічним. А питання притягнення до відповідальності винних у авіакатастрофі надзвичайно чутливе та гостре – як для наших іноземних колег, так і для нас. Але мета у всіх нас одна: винні у цій страшній катастрофі, де загинуло 298 цивільних осіб, мають бути покарані. Розслідування триває і прокуратура та органи правопорядку України продовжують працювати у рамках Міжнародної спільної слідчої групи (JIT).

- Хто увійде до складу української делегації для участі у судовому засіданні 9 березня 2020 року?

- Безпосередню участь у процесі братимуть сторони захисту та обвинувачення у національному процесі Нідерландів.

8 березня запланована зустріч спільної слідчої групи перед початком слухань, на якій відбудеться підписання щорічного продовження угоди. Від Офісу генпрокурора буде прокурор, який входитиме в JIT (Joint Investigation Team – Спільна слідча група).

Для учасників міжнародної слідчої групи важливо демонструвати єдність, яка існує між її членами.

- Наприкінці січня стало відомо, що один із чотирьох підозрюваних у справі МН17 вирішив долучитися до судового процесу. Згодом стало відомо, що йдеться про підполковника спецназу ГРУ Олега Пулатова. Чому, на вашу думку, підозрюваний Пулатов вирішив долучитися до процесу?

- Я сподіваюсь, що всі обвинувачені у кримінальному провадженні добросовісно поставляться до процесу та надаватимуть правдиві покази щодо власної участі у вчиненні злочину та ролі інших осіб у цій справі. Наша задача і мета Міжнародної спільної слідчої групи (JIT), як я вже сказав, – встановити істину та поставити крапку у цьому процесі.

- Пулатова захищатимуть двоє нідерландських адвокатів, які співпрацюють з російською колегою Оленою Кутьїною. Вона також є телеведучою і на російських телеекранах грає роль судді. Яку роль, на вашу думку, гратимуть росіяни у процесі? До чого варто готуватися?

- За шість років міжнародного збройного конфлікту з РФ ми стали свідками великої кількості прикладів не тільки напівправди, а й відвертих фейків, брехні та маніпуляцій, які продукуються державою-агресором та підконтрольними РФ окупаційними адміністраціями.

Це й віроломні вбивства українських військовослужбовців під час виходу з-під Іловайська та у Донецькому аеропорту. І, звісно ж, класика жанру: танки, знайдені у шахтах Донбасу. Тобто, як бачимо, фантазія багата.

Із останніх прикладів. 18 лютого під час обстрілів позицій Збройних сил України із забороненого Мінськими угодами озброєння НЗФ РФ, попросивши про перемир’я для евакуації поранених та вбитих із поля бою, відразу ж звинуватили українських військовослужбовців у спробі нападу на них та порушенні процесу мирних перемовин.

Тож, яку тактику обиратиме Російська Федерація у конкретному кейсі – невідомо. Проте слід чітко розмежовувати фальшовані наративи агресора, приправлені альтернативними фактами, та можливість вибору лінії захисту підозрюваного чи обвинуваченого, що є невід’ємним правом будь-якої особи в демократичній державі.

- Як ви вважаєте, чи міг Пулатов виявити бажання долучитися до судового процесу лише задля того, щоб у його захисників з’явився доступ до матеріалів справи?

- Одна із засад принципу верховенства права – рівність усіх перед законом. Це позиція, якої дотримуються всі держави цивілізованого світу. Право на захист особи у кримінальному процесі – невід’ємне.

РОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРОКУРОРІВ

- Чи правда, що справа МН17 складається з 30 000 сторінок?

- Матеріали розслідування в Україні налічують понад 50 томів. Зібрано достатній обсяг доказів, який дозволив нам обґрунтовано повідомити підозри чотирьом особам.

- Чому були звільнені українські прокурори, які брали участь у розслідуванні справи МН17?

- Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, і в органах прокуратури торік розпочався процес переатестації та реформування. Всі прокурори були в рівних умовах вибору: пристати на умови переатестації, взяти в ній участь та у разі успішного її проходження продовжити роботу в Офісі генерального прокурора, або відмовитись, що мало наслідком звільнення. 45% прокурорів продовжили роботу в центральному апараті.

Що стосується Міжнародної слідчої групи, то наразі делеговано для включення в JIT чотирьох представників Офісу генерального прокурора. Всі вони мають досвід у розслідуванні воєнних злочинів, злочинів проти людяності, терактів та інших найтяжчих кримінальних правопорушень. Тому буде забезпечений не лише високий професіоналізм, а й збережена інституційна пам’ять.

- Як на це відреагували Нідерланди?

- Колеги з Нідерландів розуміють, що українські прокурори та слідчі залишаються надійними партнерами всіх членів Міжнародної слідчої групи, спільною метою якої є встановлення істини, а також притягнення до відповідальності винних. Зміни в групі не впливають на процес розслідування. Ротації – це нормальний робочий момент, і такі зміни стосувались не тільки українського складу групи.

- Чи залишиться хтось зі старої команди? Хто увійде до нової?

- Офіційне оновлення переліку членів міжнародної спільної слідчої групи, причому всіх держав, а не тільки України, буде 8 березня, за день до старту судового процесу.

Нашою метою є як збереження інституційної пам’яті у цьому розслідуванні, так і посилення команди професійними прокурорами з українського боку. І це буде виконане.

До складу групи прокурорів у національному провадженні входять 9 прокурорів Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Сумнівів у професіоналізмі у мене немає.

- Що ви думаєте про хід реформи Офісу генпрокурора України?

- Впевнений, що прокуратура потребувала реформи. На це був, передусім, запит суспільства. Незважаючи на щоденну критику та інформаційні атаки, я вірю і сподіваюсь, що вона стане успішною та забезпечить досягнення поставлених перед нею цілей.

Перед запуском реформи провели опитування: якою бачать українці оновлену прокуратуру. Для них вона – професійна, ефективна та справедлива. Це структура, вільна від корупції. А нові прокурори – професіонали, які поважають права громадян, користуються повагою людей та мають гідну офіційну зарплату. А сама система спрямована на встановлення справедливості. Цей запит і є драйвером реформи.

І що дуже важливо: прокуратура завжди сприймалась як інструмент політичної та конкурентної боротьби. Наразі з усією відповідальністю скажу, що телефонного права немає, лише закон.