Ігор Лещенко, заступник голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності

Український бізнес крок за кроком переходить на сучасні рейки роботи. Складає довгострокові плани, вкладає в інновації, турбується про навколишнє середовище. Ще не масово і не зовсім, як у Європі, де великий виробник дбає про утилізацію свого товару ще до його продажу, але спроби вийти за межі простої комерції є. З’явився цілий новий напрям для цього – корпоративна соціальна відповідальність. Як це працює в українських реаліях і хто за кого відповідає, Укрінформу розповів заступник голови правління з корпоративної соціальної відповідальності агрохолдингу МХП Ігор Лещенко. ДАТИ «ВУДКУ», А НЕ НОВІ ВІКНА В ШКОЛУ - Пане Ігорю, ви очолюєте дуже незвичайний напрям роботи. Якщо по простому – що таке ця корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) і для чого потрібна? Дійсно, тлумачення можуть бути різні, спробую сформулювати, що це означає для нас. Кожне підприємство має вплив на навколишнє середовище – соціальне й екологічне. Відповідальність за цей прямий і опосередкований вплив і є нашою ідеологією. Раніше такі речі мало кого хвилювали, а зараз вони – у фокусі. Багато залежить від світогляду власника бізнесу. Можна рятувати орланів чи боротися з малярією в Африці, зменшувати споживання енергії чи пластику. Ми в цьому різноманітті вибрали свою точку прикладення сили. Нею стали території, де працюють наші підприємства, і місцеві громади, споживачі й просто сусіди. Компанія представлена в 14 областях країни, проте є 3 ключові області (Вінницька, Черкаська, Київська області), де зосереджена найбільша кількість наших потужностей, відповідно й інвестицій на них припадає більше. В основному, це активності екологічного спрямування, адже будь-яке виробництво має екологічне навантаження. Також не можна обійти проблеми місцевих лікарень, шкіл-садочків у селах, розвиток інфраструктури. Звісно, відбудувати все ми не можемо, – це завдання держави і самих громад, але точково – допомагаємо у найболючіших питаннях. Ось, наприклад, у сільській школі Тростянецького району (Вінниччина) викрали насос для котла. Школа мерзне, а поки за державні кошти замінять — літні канікули почнуться. Тому було прийнято рішення оперативно придбати необхідне обладнання. Але варто розуміти, що це лише точкова допомога, яка не є нашим основним напрямом. Переважна частина наших проєктів — розвиваючі, навчальні, покликані змінити свідомість людей. Щоб не чекали благ від спонсорів, президента чи Верховної Ради, а змінювали середовище як члени громади. Відкриваємо для них шляхи, можливості й допомагаємо йти. Коли бачимо зворотний зв’язок – завжди даємо більше. - Але ж побутує думка, що українці дуже пасивні й організувати їх навіть заради власного добра нелегко... - Завжди, коли впроваджується щось нове, ставлення пасивне і скептиків повно. Але коли бачать, що справа йде й ефект є, постійно хтось до неї долучається. І ставлення до ініціатив, звичайно, змінюється та люди стають більш активними. - Це дуже нагадує політику Програми розвитку ООН в Україні у їхній роботі з громадами – прищеплення відповідальності за своє сьогодення. Очевидно, корпоративна соціальна відповідальність – це нормальне в світі явище, актуальний тренд? - Так, проте розвинуті країни надають перевагу роботі з країнами, де низький економічний та соціальний рівні. А у нас і своїх проблематик наразі досить, тому займаємося Україною. Давайте впорядкуємо свій двір, і чим більше буде таких дворів у країні, тим більш європейською вона буде вже сьогодні.

- Але це не чиста благодійність, а щось наближене до неї? - Думаю, це гра слів. Я б сказав — благодійність заради подальшого розвитку плюс корпоративне волонтерство. Ми не просто даємо щось громадам, ми активно беремо участь як волонтери. У деяких проєктах наші співробітники їздять в дитбудинки, але не речі передавати, а займатися розвитком дітей. Вчать їх банківським сервісам, способам профорієнтації, соціально-побутовим речам. Щоб, коли діти вийдуть з дитбудинку, розуміли, як діяти далі. Або з громадами проводимо толоки, на яких наші співробітники і мешканці разом прибирають місцевість. - Логічне запитання: скільки це коштує компанії й який її розрахунок, у чому вигода? - Торік компанія направила на проєкти КСВ 177 млн грн. На місто Ладижин та прилеглі території (Вінницька область), де знаходиться наша найбільша птахофабрика, було інвестовано понад 52 млн грн. Але будь-який бізнес потребує трудового ресурсу, тим більше компанії, що мають значні виробничі потужності. І завжди є ризики виїзду людей за кордон та в цілому – тенденція до урбанізації. А ми зацікавлені, щоб і сьогодні, й через 10 років було кому працювати. Людям важливо створювати комфортні умови, щоб вони були мотивовані не виїжджати, а розвиватись тут, на місцях. Тому для нас не менш пріоритетним є створення саме такого середовища, і це стосується не тільки умов праці, а й рівня життя у тих населених пунктах, де проживають наші співробітники. У даному контексті ми виступаємо локомотивом цього процесу, до якого чіпляються вагони — громади, представники бізнесу. З іншого боку, ми планомірно вибудовуємо лояльне ставлення до бізнесу. Зараз час активістів і дуже багато починань — протести проти різних явищ. Бажаючі блокувати роботу, перекривати дорогу – завжди знаходяться. Прикладів чимало абсурдних, хоча іноді протести цілком виправдані й ми завжди ведемо активну взаємодію з такими протестувальниками. Здебільшого, виходимо на позитивні результати та домовленості. І це є ще одним фактором, який демонструє, що стабільна робота з громадами і з усіма її представниками – це правильне рішення, спрямоване на довгострокову перспективу. - Як саме? Через фонд “МХП-Громаді”? - Досі робота велася на всіх 35 підприємствах окремо. Корпоративна соціальна відповідальність виходила розмитою – не було чітких ключових напрямів. Тому ми вирішили створити одну структуру, об’єднати й уніфікувати наші заходи. Проаналізували, чим всі займалися, відкинули те, що вважали недоцільним – і залишили найкращі практики. У результаті сформували для себе десяток проєктів, які будемо реалізувати. Фонд у даному випадку виступає інтелектуальним центром експертизи, який дозволяє проводити все на вищому рівні й з урахуванням попереднього досвіду. Ми розписали ці заходи на рік і зараз – на стадії реалізації двох із них.

ВОЛОНТЕРИ З США ТА ГУРТКИ ДЛЯ ЛІТНІХ - У чому ж суть обраних заходів? - Наприкінці березня стартує масштабний проєкт «Посій насіння з МХП». Плануємо вручити насіннєві набори 145 тисячам наших пайовиків у всіх областях присутності холдингу. Щось на кшталт привітання з початком весни, городньо-польових робіт. Для мешканців села сезонність важливіша, ніж для містян. Ми підібрали 6 наборів якісного насіння – морква, огірки, редис тощо. Також готові надавати рекомендації щодо висіву та догляду за цими культурами. Сподіваюся, нашим партнерам-пайовикам сподобається. Другий проєкт цікавіший (бо перший – це просто подарунки). Навіть у Давосі нещодавно мова йшла про те, що заради порятунку Землі треба висадити близько мільярда дерев. Вирішили долучитися до доброї справи й висадити 20 тис. рослин. Ми купуємо саджанці, а представники громад обирають місця, де будуть закладені сквери, і самі висаджують. Це яскравий приклад партнерства, коли населення стає активним учасником соціальних проєктів. Але ми не всіх до нього залучали: запровадили реєстрацію і провели конкурс. - Навіть так – конкурсний відбір? - Так, коли оголошуєш конкурс, бажаючих з’являється більше! Проте дерева даємо не всім – просимо оформити заявку за шаблоном, де треба вказати мету заходу, охоплення аудиторії... І коли люди самі собі не можуть відповісти на ці питання, то, мабуть, їм той захід не на часі. І даний проєкт буде мати продовження. Наступного року докупимо саджанців або лавочок і розвиватимемо ті сквери. Також плануємо екофестивалі. Найчастіше це день міста чи села з екоскладовою, скажімо, зі збором сміття. Якось із зібраного сміття «шили» вбрання і провели модний конкурс. До слова, непогано вийшло – з пляшок конструювали. Або на складі, заваленому ламаними піддонами, змагалися у створенні меблів з них. Додай конкурс, переможців, лотерею, концерт – і програма екофесту готова. Минулого року провели їх три, в поточному плануємо 20. Ще є така цікава річ: “Школа – серце громади”. У рамках проєкту залучаємо волонтерів з англомовних країн для навчання в літніх таборах англійської мови. Але мова – не головна мета. Хочемо змінювати світогляд дітей, щоб вони росли з почуттям відповідальності за громаду. Основна ідея формулюється так: ви – особистості й будуєте навколишнє середовище самі. Наприкінці минулого року провели конкурс міні-грантів за участі дітей з таких таборів. Тематика – як покращити життя своїх громад. І десять таких міні-грантів вручили. Переможцями стали дітки з села на Волині, які запропонували облаштувати літній кінотеатр біля школи і клубу. Ми купили їм проєктор, колонку й екран, а вони власноруч розчистили територію, розпланували її, дістали якісь лавки, змонтували власноруч. Сподіваюся, засвоїли головне, що ми – не споживачі, ми самі створюємо все, що маємо.