Продовження терміну обсервації евакуйованих з Китаю залежатиме від рекомендацій ВООЗ - Скалецька

Термін ізоляції евакуйованих з Китаю громадян, який зараз становить 14 днів, може бути продовжений у разі отримання відповідних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це заявила міністр охорони здоров' Зоряна Скалецька під час прямого включення у програмі “Сніданок з 1+1”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми йдемо за рекомендаціями ВООЗ. Якщо ВООЗ перегляне свої рекомендації і збільшить (термін карантину - ред.), тоді ми теж будемо збільшувати", – сказала Скалецька.

Вона зазначила, що наразі евакуйовані почуваються добре. “Станом на вчора все гаразд, усі здорові, жодних ознак гострого респіраторного захворювання, які могли б привести до підозр, в тому числі на коронавірус, немає”, - розповіла міністр.

За її словами, евакуйовані можуть спілкуватися між собою, але мають при цьому носити маски. Вони також у будь-який момент можуть зв’язатися з лікарем і отримати необхідну консультацію чи допомогу.

Міністр поінформувала, що іноземній громадянці, у якої напередодні сталося загострення гастроентерологічної хвороби, лікарі прописали дієту.

Скалецька повідомила, що сьогодні має намір відвідати евакуйованих: “Епідеміологи визначать порядок мого відвідування, як це має бути”.

За її словами, члени екіпажу літака компанії Sky Up, який здійснював евакуацію людей із Китаю, вже облаштувалися в місці обсервації.

Керівник МОЗ зауважила, що у місці обсервації необхідно максимально дотримуватися епідемічного контролю і не спричиняти додаткових ризиків, тому продукти, які доправляють до медцентру "Нові Санжари" волонтери та небайдужі громадяни, будуть передані в дитячі будинки.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами превезели в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

Нові Санжари у той день відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, голова Національної поліції Ігор Клименко, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.

Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.