Евакуйовані з Уханя, ангели пам'яті й "живий" герб

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Інна Бородаєва

Українці зустріли 6-ті роковини кривавої сторінки Революції гідності – розстрілу Героїв Небесної сотні. Тисячі людей прийшли на алею Героїв Небесної сотні в Києві, щоб покласти квіти на знак ушанування пам'яті загиблих.

Фото: Олексій Ковальов

Багато міст України та світу долучилися до тихої акції вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні "Ангели пам'яті". Так на деревах з'явилися паперові фігурки янголів, що символізують душі загиблих. Цьогоріч до акції, що проводиться вже вшосте, долучилося Авдіївка, Афіни, Баффало, Брюссель, Варшава, Верховина, Вінниця, Івано-Франківськ Ірпінь, Коломия, Краматорськ, Луганщина (всі міста), Львів, Ніцца, Одеса, Париж, Рівне, Сєвєродонецьк, Стамбул, Тернопіль, Торецьк, Херсон, Хмельницький. На фото – акція "Ангели пам'яті" в Сєвєродонецьку Луганської області.

Фото: Євген Котенко

А ввечері Дня Героїв Небесної сотні в центрі столиці засвітилися Промені гідності. Світло прожекторів линуло в небо з точки, розташованої неподалік місця масових розстрілів 20 лютого 2014 року. За задумом організаторів, промені символізують душі загиблих героїв, які піднімаються на небеса.

Фото: Євген Котенко

Тим часом під Офісом Президента України відбулася акція "Зеленський, отямся! Росія – ворог!". Вона розпочалася одразу після вшанування активістами пам’яті загиблих на Майдані. Учасники озвучили основні претензії до Президента Володимира Зеленського. Зокрема, вони висловили обурення тим, що глава держави уникає називати РФ агресором та закликали його отямитися та зрозуміти, що Росії не можна довіряти. На переконання учасників заходу, замість того, щоб належним чином продовжити справу, за яку загинула Небесна сотня, влада стала на шлях капітуляції перед агресором.

Фото: Юлія Овсяннікова

Напередодні ж у Києві пройшла зустріч ветеранів і чинних військовослужбовців 128 ОГШБр, які брали участь в обороні Дебальцівського плацдарму. У 5-ту річницю виведення ЗСУ з Дебальцевого учасники заходу зустрілися згадати події зими 2014-2015 років.

Фото: Микола М'якшиков

А в містах відбулися молитви за загиблими воїнами. На фото – стіна пам’яті на Алеї пам’яті в Дніпрі, де традиційно провели панахиду.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Евакуйовані з Уханя: уранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань. Загалом на борту було 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили до Нових Санжар на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Фото: Сергій Пустовіт

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Ввечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Фото: Михайло Палінчак

Президент України Володимир Зеленський уперше взяв участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки, де виступив з промовою.

Фото: Володимир Тарасов

У понеділок, 17 лютого в аеропорту "Бориспіль" – між терміналом D і VIP-терміналом – відкрили сквер, де заклали камінь пам’яті пасажирів та екіпажу авіалайнера Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", збитого зенітними ракетами в небі над Тегераном 8 січня 2020 року. Церемонія була приурочена до 40 днів від моменту трагічної події.

Фото: Павло Багмут

Електронний гурт TVORCHI, а також співаки KHAYAT і David Axelrod стали переможцями другого півфіналу національного відбору учасника від України на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020". Такими стали результати голосування суддів і глядачів, яке відбувалося паралельно. На фото – виступ гурту TVORCHI.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Альона Николаєвич

Портрети на території Меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні у Львові, де відбувся захід "Небесну сотню, Господи, прийми".

Фото: Віктор Кошмал

Учасники церемонії вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан у Чернігові.

Фото: Інна Бородаєва

Під час заходів з нагоди вшанування пам’яті загиблих учасників Революції гідності біля меморіалу Героїв Небесної сотні в Києві.

Фото: Микола М'якшиков

Діти під час заходів з нагоди Дня героїв Небесної сотні на алеї Пам'яті в Дніпрі.

Фото: Микола М'якшиков

Курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України під час флешмобу до Дня Державного герба України.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Медпрацівники на території Міжнародного аеропорту "Харків", куди прибув літак з евакуйованими українцями із китайського Уханя.

Фото: Євген Котенко

Народні депутати України Сергій Сивохо та Юрій Корявченков під час третього етапу четвертого з'їзду партії "Слуга народу" в Києві.

Фото: Павло Багмут

Учасники української національної збірної Ігор нескорених-2020 під час відкритого тренування в Києві.

Фото: Сергій Гудак

Учасниця зимового чемпіонату України з легкоатлетичних метань у Мукачеві на Закарпатті.

Фото: Микола М'якшиков

Ігровий момент матчу чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги між БК "Соколи" (Харків) та БК "Дніпро", що завершився з рахунком 91:80 на користь дніпровської команди.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Ігровий момент матчу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА між донецьким ФК "Шахтар" та португальським ФК "Бенфіка" на ОСК "Металіст" у Харкові.

Фото: Юрій Рильчук

Люди їдуть на санях у смт Ворохта Івано-Франківської області.

Фото: Сергій Гудак

Млинці з начинкою на фестивалі "Ужгородська палачінта".