Запровадження мовних квот сприяло розвитку музичних проєктів - Хоркін

В ефірі національної радіомережі “Українське радіо” протягом 2019 року відбулося 950 інтерв'ю з молодими українськими виконавцями, в результаті чого їхні пісні потрапили в безоплатну ротацію мовника.

Про це повідомив генеральний продюсер Українського радіо Дмитро Хоркін 12 лютого під час пресконференції в Укрінформі.

“Запровадження мовних квот неабияк сприяло появі і розвитку нових музичних проєктів, нових виконавців, гуртів. Нашим завданням відразу з 2017-2018 років було відреагувати на це — і ми запустили кілька лінійок: і на “Промені” це суто музичний радіоканал, і на “Радіо Культура” — умовно музичний, бо там багато розмовних передач. Загалом, “Українське радіо” має щотижневі дві такі радіопередачі. Ми запустили ці лінійки, які присвячені молодими українським артистам-початківцям, яким буває дуже важко пробитися на загальнонаціональні радіостанції. Якщо взяти статистику, за минулий 2019 рік у нашому радіоефірі відбулося загалом 950 радіоінтерв'ю з молодими українськими артистами, які представили свої твори і потрапили в безоплатну ротацію таких поважних загальнонаціональних радіостанцій”, — зазначив Хоркін.

Водночас, за його словами, "Українське радіо" — єдина група радіостанцій, яка має найбільший у Східній Європі звукозаписувальний комплекс (Будинок звукозапису Українського радіо) із концертною залою на 500 місць, де регулярно відбуваються концерти українських артистів, зокрема у супроводі Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо. Наприклад, на 5 березня там заплановано концерт Марії Бурмаки, який одночасно транслюватиметься наживо в ефірі двох радіостанцій.

Окрім того, він наголосив, що в ефірі “Українського радіо” ніколи не здійснювалося мовлення іншими мовами, крім української, але за останні роки радіомережа досягнула як підвищення рейтингу, так і поліпшення показників комерційної привабливості.

“Із часу реформування “Українського радіо”, тобто від 2017 року, ми змінили підхід ведучих, але не змінили мову ведення передач — вона так і залишилися українською. І у 2018 році реліз Незалежної асоціації мовники засвідчив, що в нас +67% зростання рейтингу за показниками тижневого охоплення аудиторії. Минулого року під час виборів ми в перше зрівнялися за ціною політичної реклами, зокрема з радіостанцією “Хіт FM”. Тобто ми показали, що просто змінивши якість контенту, його наповнення, із тією ж самою українською мовою ведення можна досягти великих результатів і рейтингових, і втому числі комерційних”, — уточнив Хоркін.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 8 листопада 2016 року набув чинності Закон "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)".

Згідно з документом, квота на пісні українською мовою в радіоефірі щодоби та в часових проміжках із 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00 вводилась поступово: протягом першого року їх мало бути щонайменше 25%, другого – 30%, третього – 35%. Ведення передач державною мовою протягом першого року дії закону мало становити 50%, другого – 55%, третього – 60%.

Санкцією за порушення вимог закону є стягнення штрафу у розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору. Його мовники зобов’язані сплатити до Державного бюджету упродовж 30 днів після ухвалення Нацрадою відповідного рішення.