ЗМІ повернули своє лідерство на ринку PR-технологій — експерт

Засоби масової інформації повернули своє лідерство для трансляції інформації на цільові аудиторії, що є позитивною тенденцією на ринку PR-технологій.

Про це на пресконференції в Укрінформі заявив директор компанії стратегічних комунікацій Publicity Creating Валерій Курейко.

Він нагадав, що починаючи з 2010 року ЗМІ втрачали свою актуальність, не витримуючи конкуренції із соціальними мережами. Друковані видання втрачали свої наклади і закривалися. Однак деякі з них перейшли в онлайн, чим продовжили своє існування.

«На сьогодні можемо сказати, що ЗМІ відновили свою провідну роль і в піарі, і в обговоренні проблематики. Блогер може писати, але в нього немає аналітичної служби, редакційного складу. Якщо він цим обріс, і навколо нього вже є 10-15 людей, то це вже і є ЗМІ», - наголосив Курейко.

За його словами, комерційний PR затребуваний насамперед українськими виробниками, яким потрібно будувати свою репутацію.

Також з'явилася світова тенденція, яку підхопили активісти, волонтери, молоде покоління, – це екологія, енергоефективність, що вимагає піару та спілкування з ключовими аудиторіями.

«У цьому сенсі сучасні процеси вплинули позитивно, тому що «погані» ЗМІ, які не тримали аудиторію, пішли, а ті, які з'явилися, стали нові й оновлені. І це якісно вплинуло на піар-сферу», - додав Курейко.

За його словами, зараз PR-фахівці знаходять цільову аудиторію саме через ЗМІ.

«Що стосується соціальних мереж – вони виконують свою роль в обговореннях, у критиці, у різного роду течіях. Але головним інструментом у спілкуванні з цільовою аудиторією є ЗМІ в онлайн-режимі», - підсумував експерт.

За даними Publicity Creating, кількість PR-агентств на українському ринку коливається від 100 до 150 компаній.

Всеукраїнська рекламна коаліція прогнозує на 2020 рік зростання ринку в комерційному PR на 5%, загальний обсяг ринку досягне 980 млн грн.