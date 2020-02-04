DINERO закликає позичальників бути відповідальними

Фінансова компанія DINERO закликає споживачів мікрофінансових послуг дотримувалися усіх правових норм.

Про це повідомили в компанії.

З огляду на те, що влітку вступає в дію закон про СПЛІТ, і діяльність небанківських фінансових установ стане більш урегульованою, дехто з гравців ринку та навіть споживачів фінансових послуг остерігається правових змін, які може запровадити Національний банк. Та більшість, зокрема ФК DINERO, навпаки, очікує на вдосконалення, готуючись до роботи в нових умовах.

"Незважаючи на те, що компанія веде прозору і правочинну діяльність, деякі клієнти відмовляються від «цивілізованого» користування фінансовими послугами. Нещодавно в Дніпровському суді м. Києва ухвалили рішення про стягнення заборгованості з несумлінного клієнта ФК DINERO. Тепер боржник повинен повернути всю суму позики, штрафні відсотки, а також сплатити судовий збір", - розповів керівник юридичного відділу ФК DINERO Юрій Мандзюк.

Він нагадав, що клієнтам мікрофінансових компаній не варто розраховувати на те, що вони уникнуть повернення позики, якщо оскаржать факт отримання коштів або укладання договору в судовому порядку.

"Якщо вже сталося так, що ви прострочили виплати й заборгували, звертайтеся безпосередньо до компанії й домовляйтесь про врегулювання заборгованості. За індивідуальною домовленістю можна пролонгувати мікрокредит, змінити ставку по відсотках тощо, але головна умова для продуктивної взаємодії — це вчасне інформування фінансової компанії-кредитора", - зазначив Юрій Мандзюк.

Проте, за інформацією працівників DINERO, боржники часто не йдуть на контакт, погіршуючи свою ситуацію. Деякі з них, в надії не повертати кредит, звертаються до суду з проханням визнати договір недійсним. На жаль для них, такі дії ніколи не призводять до успіху, якщо мова йде про фінансову компанію, яка має ліцензію та працює відповідно до закону.

DINERO закликає клієнтів відповідально ставитися до своїх обов’язків. Компанія завжди йде назустріч клієнтам, але в обмін на якісні послуги потребує своєчасної оплати. Уважно вивчіть умови договору, проконсультуйтеся зі службою підтримки, щоб отримати повне уявлення про те, як повернути позику. Якщо ж обставини склалися так, що ви не можете повернути борг вчасно, пам’ятайте, що сумлінний позичальник завжди може розраховувати на підтримку компанії.

Фото з відкритих джерел