Бій за "Арсенал", вогняні дракони і "порушниця" Чорновол

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Володимир Тарасов

У Києві провели реконструкцію бою за завод "Арсенал", який відбувся в січні 1918 року між військами УНР та проросійськими більшовиками. Під час заходу традиційно використали автентичний військовий одяг, гармати, кулемети та гвинтівки тих часів з холостими патронами. Нагадаємо: у січні 1918 року більшовики організували в Києві в заколот проти Центральної Ради та Української Народної Республіки. Повстання вдалося придушити, але воно прискорило падіння української влади.

Фото: Віктор Кошмал

А в середу, 29 січня, Україна вшановувала пам'ять Героїв битви під Крутами – однієї з трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917-1921 років. На місці легендарного бою – на Чернігівщині – учасники урочистих заходів згадували всіх воїнів, які загинули в боях за незалежність України. Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року. В історію увійшов як бій, що стримав стрімкий наступ більшовицького війська на Київ і дозволив уряду УНР вперше за понад 150 років (з часів скасування Гетьманства) добитися визнання України на міжнародному рівні і укласти Брестський мирний договір. Тоді на захист молодої Української держави стали понад 500 курсантів Київської військової школи ім. Б. Хмельницького, представників вільного козацтва та студентства, озброєних 16 кулеметами та однією гарматою.

Фото: Микола М'якшиков

А у Дніпрі біля пам’ятника Дмитру Яворницькому, де відбулися урочистості з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут, вихованці ліцею реконструювали фрагмент бою під Крутами.

Фото: Геннадій Мінченко

У Києві відбулася пам'ятна хода на честь дня народження громадянина Білорусі Героя України Михайла Жизневського, який загинув під час Революції гідності у січні 2014 року. Завершився захід біля народного меморіалу Жизневському (навпроти входу на стадіон "Динамо").

Фото: Юлія Овсяннікова

Бабіков, Чорновол і ДБР: цього тижня народний депутат України VIII скликання Тетяна Чорновол прийшла на брифінг першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова. За її словами, "хотіла лише запитати про хід кількох проваджень". Звідти її вивели, а ДБР згодом оприлюднило відео, на якому видно, як ексдепутат через паркан потрапила на територію відомства. Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення громадського порядку депутатом Верховної Ради VIII скликання. Натомість Тетяна Чорновол заявила, що відразу після виведення із залу, де проходив брифінг, їй пошкодили ногу.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Маркіян Лисейко

Учасники ходи вогняних драконів під час святкових заходів з нагоди Нового року за китайським місячним календарем на площі Ринок у Львові.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Учасник АТО Василь Белень з протезом руки на території Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності з протезом руки в Харкові.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Правоохоронець із собакою біля будівлі Харківської ОДА, де під час мітингу "На підтримку розвитку, захисту російської мови" сталися сутички.

Фото: Олексій Ковальов

Манекени під час народних зборів, в межах яких розпочали збирання підписів за відкликання депутатів міської ради Сєвєродонецька на Луганщині.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Експозиція "Додому", представлена в межах виставки "Ким я є" в Харкові.

Фото: Сергій Гудак

Учасники фестивалю Міжнародного фестивалю-конкурсу різників свиней (гентешів) несуть пів туші свині в селі Геча на Закарпатті.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Зварний шов броні корпусу БТР після обстрілу під час випробування в конструкторському бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова у Харкові.

Фото: Сергій Гудак

Фарби в майстерні народного художника України, лауреата Національної премії України імені Т. Шевченка (за 2005 рік) Володимира Микити в Ужгороді.

Фото: Євген Котенко

Нова поштова марка "200 років з часу відкриття Антарктиди".

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Ігровий момент матчу чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги між БК "Харківські соколи" (біла форма) та БК "Запоріжжя", що завершився поразкою господарів майданчика з рахунком 83:85 у Харкові.

Фото: Сергій Гудак

Келих з вином в Ужгороді.