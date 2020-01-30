Бекешкіна розповіла, хто здебільшого замовляє соцопитування в Україні

Соціологічні дослідження в Україні замовляються здебільшого на грантовій основі. Держава, хоча і користується результатами опитувань, проте замовником виступає дуже рідко.

Про це заявила директор Фонду "Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна під час семінару-тренінгу "Соціологія в журналістиці: як правильно розуміти та інтерпретувати дані соціологічних опитувань", що відбувся в Укрінформі.

"На жаль, дуже мало соціологічних опитувань замовляє держава. У більшості соціологічні опитування, в тому числі щодо реформ, замовляють на грантовій основі, виконують за рахунок різних міжнародних фондів. Але держава цими опитуваннями користується", - зазначила вона.

На думку керівника Фонду "Демократичні ініціативи", на державному рівні спостерігається певне нерозуміння значення соціологічних опитувань. "Не завжди розуміється значення соціологічних опитувань. Я вже не кажу про підрахунок, який замінив перепис (населення, - ред.). Не завжди розуміється значення соціологічних досліджень для тих рішень, які повинні ухвалюватися", - підкреслила Бекешкіна.

Семінар-тренінг "Соціологія в журналістиці: як правильно розуміти та інтерпретувати дані соціологічних опитувань" проводиться Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва за підтримки Медійної програми в Україні, яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

Метою семінару, який відбувся в Харкові, Краматорську, Сєвєродонецьку, Одесі, Дніпрі, Львові, Вінниці, Чернігові та Києві, є роз'яснення для представників засобів масової інформації, що потрібно знати про соцопитування, як не потрапити на "гачок" фейкових опитувань (приклади свідомого та ненавмисного оприлюднення фальшивих соцопитувань).

Зокрема, у ході обговорення порушувалися питання, щодо "маніпуляцій", які використовуються при дослідженнях, про важливість розрізнення фактуальної та оціночної інформації, про пастки неповної інформації, можливі причини розбіжностей у результатах опитувань та наскільки точні репрезентативні опитування громадської думки, що означають похибки й імовірності в дослідницьких пресрелізах тощо.