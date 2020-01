Українські аналітичні центри потрапили до топ найкращих у світовому рейтингу

Українські аналітичні центри потрапили до топ найкращих у різних номінаціях рейтингу "2019 Global Go To Think Tank Index Report".

Результати рейтингу були презентовані під час публічної дискусії "Майбутнє аналітичних центрів в Україні: завдання, виклики, можливості" в четвер, 30 січня, у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу. "Якщо брати всі аналітичні центри світу, включно зі Сполученими Штатами, то на першому місці в цьому рейтингу знову став Brookings Institution, який тричі поспіль займав першу позицію, а без нього - перше місце зайняв Фонд Карнегі, який також є найкращим аналітичний центром світу... На 44-й позиції у світі в цьому рейтингу, тобто це найбільш повний детальний рейтинг, - Центр Разумкова", - зазначив заступник генерального директора з аналітичної роботи - директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко, презентуючи результати рейтингу. У рейтингу, де не враховано аналітичні центри США, український Центр Разумкова посів 32-е місце. Серед аналітичних центрів Центральної і Східної Європи у 2019, вперше в історії рейтингу, перше місце посів український Центр Разумкова. Крім того, у рейтинг аналітичних центрів Центральної та Східної Європи також увійшли українські Міжнародний центр перспективних досліджень (35-е місце), Київський національний економічний університет (38-е місце), Фонд "Демократичні ініціативи" (52-е місце), Дніпровський центр соціальних досліджень (53-е місце), Інститут світової політики (67-е місце), Інститут економічних досліджень і політичних консультацій (87-е місце) і Інститут аналізу і адвокації (91-е місце). Читайте також: У Києві презентували дослідження про окупацію Криму Українські аналітичні центри також потрапили в інші номінації рейтингу. "Кількість українських аналітичних центрів, які увійшли до рейтингу, зросла з 14 до 19. Кількість номінацій, в яких присутні українські аналітичні центри, також зросла, і загальна кількість згадувань аналітичних центрів України в цьому рейтингу також зросла", - зауважив Якименко. Як повідомлялося, Global Go To Think Tank Index Report - це щорічний рейтинг найкращих аналітичних центрів світу, який готується в рамках Програми аналітичних центрів та громадянського суспільства Інституту Лаудера Університету Пенсильванії.