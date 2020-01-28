Як нас висадили з автобуса посеред траси за відмову дивитися російське кіно

Ми з Настьонко Конфедерат були змушені зупинити автобус фірми @Busfor.ua, ФОП "Раб Т.Б '/ bustrans.", яким їхали з Луцька до Києва на трасі через відмову водія вимкнути російський серіал.

Коли я підійшла та ввічливо попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я недавно повернулася з зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити (фото прикріплюю) відмовився. Ми почали наполягати далі, Настя ввімкнула камеру на телефоні, після чого водій почав вибивати телефон у неї з рук (прикріплюємо). Водій почав вимагати, аби ми дізналися думку більшості автобуса. Я повернулася і пояснила все те саме людям, і чи їм принципово дивитися російське кіно, пропонувала його вимкнути. На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії і що їй байдуже на каком язикє і що ми вбивці, що їздимо на війну, що вона нас туди не посилала. Решта автобуса просто промовчала. Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима.

Ще перед тим, перед поїздкою, яка була за квитками на 19.00, на яку ми вже придбали квитки, цей самий водій погрожував, що якщо ми не приїдемо на 18.30, то він поїде без нас і йому байдуже, що там у квитку. Сам прибув на 19.06 і вибачитися за свої погрози відмовився. Прохання диспетчерки фірми вимкнути російське кіно та вибачитися за погрози, водій проігнорував.

Нас двох, волонтерку аеророзвідки та госпітальєрку, дорослі зрілі люди, громадяни України, на чолі з водієм погодилися висадити посеред траси, аби далі дивитися у спокої російське кіно.

Прошу допомогти знайти ПІБ особи водія, аби він віднайшов належну йому славу за свій вчинок. @Busfor.ua прошу пояснити, чому на ваших рейсах працюють водії, які дозволяють собі так принижувати клієнтів і не поважати їхні права. Ми також вимагаємо повернення коштів.

Своїх друзів та читачів я закликаю не вести себе пасивно, коли нас насильно за наші ж гроші на автобусних рейсах запихають продуктом окупанта. Особливо зважаючи на те, що наше право не чути російськомовний продукт окупанта в публічному просторі захищає закон "Про функціонування української мови як державної". Те, що сталося зараз із нами з Настею - наслідок такого багаторічного толерування й байдужості.

Подивіться відео. Промовисте.

UPD: Друзі, дякую за підтримку й репости. Ми з Настею вже достопили до Рівного, і звідти їдемо другим автобусом на Київ. Нас уже повідомили, що там водія-хероя, який нас висадив за прохання вимкнути російський серіал, чекає тепла зустріч у Києві.

UPD1: Дякуємо компанії-перевізнику за миттєву реакцію та за дзвінки водієві, на які той не зреагував. Сподіваюся, що це буде прикладом для інших перевізників. Люди мають або відпочивати на автобусних рейсах, або слухати і чути українське на своїх дорогах. Не забувайте, що хтось ці дві прості речі боронить ціною свого життя. І це не жарти, почуті з телевізора. Це наша реальність.

Чекаємо, чи буде вибачення від водія. Я за те, щоб ми всі порозумілися, бо як би гидко не вчинили українці своєю пасивністю в автобусі, наш ворог росія. З іншого боку. І російські серіали - це те саме, що кулі в наш бік.

UPD2: Спасибі всім, хто прийшов підтримати. Водій-херой поїхав в об'їзд автостанції)) Я рада, що мене зустріли люди, які б мовчазною більшістю в автобусі ніколи не були.

Зауваження: ми самі вимагали, щоб нас висадили. Бо це принципово.

Ярина Чорногуз, Fb